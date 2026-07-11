16 વર્ષની છોકરીનો પીછો કરતા આ જાણીતા ટીવી એક્ટરની ધરપકડ, ફોન પર વારંવાર કરતો હતો હેરાન
એક્ટરે ટીવી શો 'કાશીબાઈ બાજીરાવ બલ્લાલ'માં પેશવા બાજીરાવનું પાત્ર ભજવ્યું હતું.
Published : July 11, 2026 at 6:52 PM IST
મુંબઈ: ઘાટકોપર પોલીસે ટીવી અભિનેતા રોહિત ચંદેલની ધરપકડ કરી છે. અભિનેતા પર મુંબઈ પૂર્વમાં 16 વર્ષની છોકરીનો પીછો કરવાનો, વારંવાર ફોન કરવાનો, હેરાન કરવાનો અને હુમલો કરવાનો આરોપ છે.
પોલીસે અભિનેતા વિરુદ્ધ POCSO એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. ફરિયાદ મુજબ, મુંબઈના પૂર્વમાં રહેતા અભિનેતા પર પોતાના નંબર તેમજ અન્ય ઘણા નંબરો પરથી વારંવાર ફોન કરીને સગીર છોકરીને હેરાન કરવાનો આરોપ મૂકાયો હતો.
ફરિયાદમાં વધુમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, 5 જુલાઈના રોજ, તેણે છોકરીને તેના રહેણાંક મકાન પાસે અટકાવી, તેનો પીછો કર્યો, તેની સાથે દલીલ કરી, દુર્વ્યવહાર કર્યો અને શારીરિક હુમલો કર્યો. પોલીસે તેની વિરુદ્ધ BNS ની કલમ 78, 115 (2), અને 352 તેમજ POCSO કાયદાની કલમ 12 હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. આરોપીએ ડિસેમ્બર 2025 થી જુલાઈ 7 વચ્ચે તેણીને ઘણી વખત ફોન કર્યો હતો.
રોહિત ચંદેલે તેની અભિનય કારકિર્દીની શરૂઆત સપોર્ટિંગ રોલથી કરી હતી અને બાદમાં યુવાનો અને પરિવારો પર આધારિત ડ્રામા શોથી તેને ઘણી ઓળખ મળી હતી. વર્ષોથી, તેણે ઘણા લોકપ્રિય ટીવી શોમાં કામ કર્યું છે અને વિવિધ ભૂમિકાઓ ભજવવામાં તેની નેચરલ સ્ક્રીન પ્રેઝન્સ અને અલગ-અલગ ભૂમિકાઓ માટે પ્રશંસા મેળવી છે.
તેણે 2014 માં ટેલિવિઝનમાં ડેબ્યૂ કર્યું અને ધીમે ધીમે વિવિધ શો દ્વારા તેની કારકિર્દી બનાવી. 'કાશીબાઈ બાજીરાવ બલ્લાલ' માં પેશ્વા બાજીરાવની ભૂમિકા ભજવીને તેને મોટી ઓળખ મળી. સ્ક્રીન પર તેની દમદાર હાજરીએ દર્શકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. તે સ્ટ્રીમિંગ સીરિઝ 'એસ્કેપ લાઈવ' માં પણ દેખાયો હતો.
તે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ સક્રિય રહે છે, જ્યાં તે તેની પર્સનલ લાઈફ, ફિટનેસ રૂટિન અને શૂટિંગ દરમિયાન પડદા પાછળની ક્ષણોને શેર કરે છે. જો કે, તાજેતરના આરોપોને કારણે તેની સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવિટીની પણ હવે તપાસ થઈ રહી છે.
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