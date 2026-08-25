હૈવાન: અક્ષય કુમારનો ખુંખાર અવતાર, આંધળા વ્યક્તિના રોલમાં છવાયો સૈફ અલી ખાન, જુઓ ટ્રેલર
અક્ષય કુમારની ફિલ્મ 'હેવાન'નું ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે. ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર ખુંખાર અવતારમાં જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : August 25, 2026 at 3:06 PM IST
હૈદરાબાદ: અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાન સ્ટારર 'હૈવાન'નું ટ્રેલર આવી ગયું છે. પ્રિયદર્શનના ડાયરેક્શનમાં બનેલી આ ફિલ્મ એક ડાર્ક અને રસપ્રદ થ્રિલરનું વચન આપે છે. ટ્રેલર ફિલ્મની અનપ્રિડિક્ટેબલ દુનિયાની એક ઝલક બતાવે છે. સાથે જ બન્ને લીડ એક્ટર્સ વચ્ચે લડાઇ પણ જોવા મળે છે.
25 ઓગસ્ટે અક્ષય કુમારે પોતાના ઇંસ્ટાગ્રામ પર હૈવાનનું ટ્રેલર અપલોડ કર્યું છે અને કેપ્શનમાં લખ્યુ, 'ટીઝરમાં હૈવાનને મળો.' ટ્રેલરમાં અક્ષય કુમાર હૈવાનના રોલમાં ખુંખાર રોલમાં જોવા મળી રહ્યો છે જ્યારે સૈફ અલી ખાન એક આંધળા માણસના રોલમાં છે જે એક સિંગલ ફાધર છે.
'હૈવાન'નું ટ્રેલર
2 મિનિટ 34 સેકન્ડના ટ્રેલરમાં ડરાવનારો માહોલ જોવા મળે છે. શરૂઆત એક એવા માણસ સાથે થાય છે જે મદદ માટે રડી રહ્યો છે અને મોત તરફ ધકેલવામાં આવ્યા તરફ પોતાના જીવની ભીખ માંગી રહ્યો છે. પરેશાન કરનારી શરૂઆત તરત આગળની કહાનીનું ટોન સેટ કરે છે.
ટ્રેલરમાં સૈફનું ઇંટ્રોડક્શન થાય છે જેનું કેરેક્ટર સામે આવનારા રહસ્યના સેન્ટરમાં લાગે છે. તે બાદ અક્ષય એક નેગેટિવ રોલમાં એક ડરાવનારૂ અને ખતરનાક માણસના રોલમાં દેખાય છે. બન્ને કેરેક્ટર આ ખતરનાક ગેમમાં એક બીજા સાથે ટકરાતા જોવા મળે છે.
'હૈવાન'ના ટ્રેલરમાં જે વાત સૌથી અલગ છે. તે સૈફનો રેલ છે. એક્ટરે એક આંધળા વ્યક્તિનો રોલ કર્યો છે, જે અક્ષય કુમારની સાથે એક જીવલેણ લડાઇમાં ફસાઇ જાય છે. ટ્રેલરમાં કહાનીનો મોટો ભાગ જાણી જોઇને છુપાવીને રાખવામાં આવ્યો છે પરંતુ આ દર્શાવે છે કે શહેરમાં કેટલાક મર્ડર થઇ રહ્યા છે.
17 વર્ષ બાદ સ્ક્રીન શેર કરતા જોવા મળશે અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાન
અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાન 17 વર્ષ બાદ ફરી સ્ક્રીન શેર કરી રહ્યા છે. 2008માં આવેલી ટશન તેમની અંતિમ ફિલ્મ હતી. બન્નેએ પહેલા મેં ખેલાડી તૂ અનાડી અને યહ દિલ્લગી (1994), તૂ ચોર મેં સિપાહી (1996) અને કિંમત (1998) જેવી ફિલ્મમાં સાથે કામ કર્યું છે.
હેવાન વિશે
ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાન સિવાય બોમન ઇરાની, શ્રેયા પિલગાંવકર, સૈયામી ખેર, રાજપાલ યાદવ, શારિબ હાશ્મી, રાજેશ શર્મા, પહલ ચૌધરી અને મનોજ જોશી છે. વેંકટ કે નારાયણ અને શૈલજા દેસાઇ ફેન દ્વારા કેવીએન પ્રોડક્શન અને થેસ્પિયન ફિલ્મ્સ હેઠળ પ્રોડ્યૂસ કરવામાં આવેલી 'હેવાન' 11 સપ્ટેમ્બરે થિયેટરમાં રિલીઝ થશે.
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