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આવી ગયું 'ટૉક્સિક'નું ટ્રેલર, યશની સ્ટાઈલ અને સ્વેગ સામે વિલન થયા ઢેર, ગર્લ ગેંગે મચાવી ધમાલ

લાંબી ઈંતેજારી બાદ યશની 'ટૉક્સિક' રિલીઝ થઈ ગયું છે, જેમાં યશની સાથે-સાથે પાંચ એક્ટ્રેસ પણ જોરદાર એક્શન કરતી દેખાય છે

લાંબી ઈંતેજારી બાદ યશની 'ટૉક્સિક' રિલીઝ થઈ ગયું છે, જેમાં યશની સાથે-સાથે પાંચ એક્ટ્રેસ પણ જોરદાર એક્શન કરતી દેખાય છે
લાંબી ઈંતેજારી બાદ યશની 'ટૉક્સિક' રિલીઝ થઈ ગયું છે, જેમાં યશની સાથે-સાથે પાંચ એક્ટ્રેસ પણ જોરદાર એક્શન કરતી દેખાય છે (Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 9:23 PM IST

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હૈદરાબાદ: કન્નડ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીથી પેન ઈન્ડિયા સ્ટાર તરીકે ઉભરી આવેલા KGF ફેમ અભિનેતા યશ, ચાર વર્ષના અંતરાલ પછી ફિલ્મ 'ટોક્સિક' સાથે જોરદાર કમબેક કરવા માટે તૈયાર છે. ટોક્સિક 2026 ની મોસ્ટ અવેટેડ સૌથી અપેક્ષિત ફિલ્મોમાંની એક છે, અને તેનું ટ્રેલર આજે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. યશના ફેન્સ દ્વારા આતુરતાથી રાહ જોવાતી ટ્રેલરની લાંબી રાહ આખરે પૂરી થઈ ગઈ છે. ટોક્સિક પહેલા દિવસથી જ ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે અને તેના પહેલા ટીઝરના રિલીઝ પછી પણ વિવાદોમાં ફસાયેલો રહ્યો છે; જોકે, ટ્રેલર જોયા પછી, ફેન્સ માટે ફિલ્મની રાહ વધુ મુશ્કેલ બની શકે છે. ટોક્સિક ટીમે આજે બેંગલુરુમાં એક લોન્ચ ઇવેન્ટમાં ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું.

કેવું છે 'ટૉક્સિક'નું ટ્રેલર

ટોક્સિક ફિલ્મનું ટ્રેલર પહેલી જ સેકન્ડથી દર્શકોને જકડી રાખે છે. યશનો લુક અને સ્ટાઈલ તેના KGF અવતારથી સંપૂર્ણપણે અલગ વ્યક્તિત્વ રજૂ કરે છે. એક્શન અને સ્ટન્ટ્સથી ભરપૂર, ટ્રેલરમાં યશ ફિલ્મની મુખ્ય અભિનેત્રીઓ સાથે રોમેન્ટિક પળો શેર કરતો પણ જોવા મળે છે. નયનતારા, કિયારા અડવાણી, રુક્મિણી વસંત, તારા સુતારિયા અને હુમા કુરેશી પોતાની અનોખી સ્ટાઈલમાં દેખાય છે. બીજી તરફ, KGFનો 'રૉકી ભાઈ' તેની સિગ્નેચર સ્ટાઇલ અને સ્વેગથી દરેક દ્રશ્યમાં જાન ફૂંકતો દેખાય છે. ટ્રેલર જોયા પછી, ફેન્સ માટે ફિલ્મની રાહ જોવી મુશ્કેલ બનશે. નોંધનીય છે કે, આ ફિલ્મ 26 ઓગસ્ટે રિલીઝ થવાની છે.

ટોક્સિક વિશે

યશ અભિનીત ફિલ્મ ટોક્સિક ગીતુ મોહનદાસ દ્વારા દિગ્દર્શિત છે અને KVN પ્રોડક્શન્સ અને મોન્સ્ટર માઇન્ડ ક્રિએશન્સ દ્વારા સંયુક્ત રીતે નિર્મિત છે. ફિલ્મની એક ખાસ વાત એ છે કે તેમાં પાંચ સુંદર અભિનેત્રીઓ - નયનતારા, કિયારા અડવાણી, રુક્મિણી વસંત, તારા સુતારિયા અને હુમા કુરેશીનો સમાવેશ થાય છે, જે રોમેન્ટિક દ્રશ્યો સાથે એક્શન દ્રશ્યો કરતી જોવા મળશે. ફિલ્મના પોસ્ટર્સ અને ટીઝર પહેલાથી જ ભારે ચર્ચામાં છે. વધુમાં, અત્યાર સુધી રિલીઝ થયેલા ગીતોમાં, યશ દરેક અભિનેત્રી સાથે રોમાન્સ કરતો જોવા મળે છે. હવે, જોવાનું એ રહે છે કે ચાર વર્ષ પછી રૂપેરી પડદે પરત ફરતો યશ દર્શકોની અપેક્ષાઓ પર ખરો ઉતરશે કે નહીં.

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