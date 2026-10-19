ટાઈગર શ્રોફ પર હુમલાની ઘટનામાં શંકાસ્પદ આરોપી ઝડપાયા, કોટામાં પોલીસે ટ્રેનમાંથી પકડ્યા લોરેન્સ ગેંગના 3 શૂટર
અહેવાલો છે કે કોટા પોલીસે કોટા રેલવે સ્ટેશન પરથી લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના શંકાસ્પદ સભ્યોને કસ્ટડીમાં લીધા છે.
Published : October 19, 2026 at 1:01 PM IST
કોટા: મુંબઈના જુહુ વિસ્તારમાં રવિવારે સાંજે બોલિવૂડ અભિનેતા ટાઈગર શ્રોફની કાર પર ગોળીબારની ઘટનાના સંદર્ભમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, રાજસ્થાનની કોટા પોલીસે કોટા રેલવે સ્ટેશન પરથી લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના શંકાસ્પદ સભ્યોને કસ્ટડીમાં લીધા છે. પોલીસ અધિક્ષક (SP) તેજસ્વિની ગૌતમ બપોરે ૧:૦૦ વાગ્યે આ મામલે વધુ વિગતો આપશે. રવિવારે સાંજે, અજાણ્યા હુમલાખોરોએ બોલિવૂડ અભિનેતા ટાઈગર શ્રોફના વાહન પર ગોળીબાર કર્યો હતો. આ ઘટનામાં ટાઈગર શ્રોફ તો બચી ગયા, પરંતુ તેમના ડ્રાઈવરને ગોળી વાગી હતી. તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. ઘટનાના થોડા સમય બાદ, કુખ્યાત લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગે એક ઓડિયો ક્લિપ જાહેર કરીને આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી હતી.
હુમલા બાદ, ત્રણેય હુમલાખોરો ટ્રેન દ્વારા મુંબઈથી ભાગી ગયા હતા. મુંબઈ પોલીસ તરફથી મળેલી સૂચનાના આધારે, કોટા સિટી પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. SP તેજસ્વિની ગૌતમના નિર્દેશો હેઠળ, વિવિધ ટ્રેનોમાં સઘન તપાસ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ અભિયાન દરમિયાન, કોટા પોલીસે ત્રણેય શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને શોધી કાઢ્યા અને પકડી પાડ્યા. પોલીસ ટીમ તેમને કોટા લઈ આવી છે, જ્યાં SP તેજસ્વિની ગૌતમ સહિતના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા તેમની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ પુણે-જયપુર ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા: કોટા પોલીસે સવારે ૧૦:૦૦ વાગ્યે ટ્રેનમાંથી આ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને ઝડપી લીધા હતા. તેઓ પુણે-જયપુર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર ૧૨૯૩૯) ના જનરલ ડબ્બામાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા અને જયપુર તરફ જઈ રહ્યા હતા. આ શંકાસ્પદ લોકો વસઈ રોડ સ્ટેશનથી ટ્રેનમાં સવાર થયા હતા. જ્યારે ટ્રેન સવારે લગભગ ૧૦:૦૦ વાગ્યે કોટા પહોંચી, ત્યારે તેમને પકડી લેવામાં આવ્યા. કોટા પોલીસ અને રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF) ના જવાનો કોટા પહેલાના સ્ટેશન 'રામગંજ મંડી' ખાતે ટ્રેનમાં સવાર થયા હતા. તેમણે ટ્રેનમાં તપાસ કરી અને ટ્રેન કોટા પહોંચતા જ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને કસ્ટડીમાં લઈ લીધા. આ પણ
કોટા શહેર પોલીસ દ્વારા પકડાયેલા ત્રણ બદમાશોમાંથી બે હરિયાણાના છે, જ્યારે ત્રીજો બિહારનો છે—જોકે તે લાંબા સમયથી મહારાષ્ટ્રમાં રહેતો હતો. હુમલો કર્યા બાદ, ત્રણેય તરત જ રેલવે સ્ટેશન તરફ ભાગી ગયા, ટ્રેનમાં સવાર થયા અને જયપુર તરફ જઈ રહ્યા હતા. આ બદમાશોમાંથી એક સગીર છે. તેમને પકડવા માટેની પોલીસ ટીમમાં ૧૫ જવાનો સામેલ હતા; આ કામગીરીમાં ગવર્મેન્ટ રેલવે પોલીસ (GRP) એ પણ મદદ કરી હતી.
મુંબઈના જુહુમાં ગોળીબાર: રવિવારે સાંજે, જ્યારે ટાઈગર શ્રોફની કાર જુહુ વિસ્તારમાં આવેલા એક ફૂટબોલ મેદાન પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે મોટરસાઈકલ પર આવેલા ત્રણ હુમલાખોરોએ વાહન પર ૪ થી ૫ રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો. ટાઈગર શ્રોફ આ હુમલામાં સુરક્ષિત બચી ગયા, પરંતુ તેમના ડ્રાઈવર ફિરદોસને ઈજાઓ પહોંચી છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
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