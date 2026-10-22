ફાયરિંગ બાદ ટાઈગર શ્રૉફે પહેલીવાર દેખાડી પોતાની ઈજાઓ, વીડિયો શેર કરી ટ્રોલર્સની બોલતી બંધ કરી
ગોળીબારની ઘટના બાદ, બોલિવૂડ અભિનેતા ટાઈગર શ્રોફની ટીમે પહેલીવાર તેના ઈજાગ્રસ્ત હાથની ઝલક બતાવી છે
Published : October 22, 2026 at 7:35 PM IST
હૈદરાબાદ: ફાયરિંગ કેસ બાદ બોલિવૂડ એક્ટર ટાઈગર શ્રોફના ઈજાગ્રસ્ત હાથની પહેલી ઝલક સામે આવી છે. તેની ટીમે એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તેના હાથ પર નિશાન જોવા મળે છે, જે નાના છરા વાગવાને કારણે થયા છે. આ પોસ્ટ એવા સમયે સામે આવી છે જ્યારે આ હુમલાને લઈને ઓનલાઈન વિવિધ અટકળો ચાલી રહી હતી.
22 ઓક્ટોબરે, ટાઈગર શ્રોફની ટીમે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર અભિનેતાના ઈજાગ્રસ્ત હાથની એક ઝલક શેર કરી. વીડિયોમાં તેમના હાથ પર નાના, ટપકાં જેવા નિશાન અને લાલાશ જોવા મળે છે. આ પોસ્ટની સાથે કેપ્શનમાં લખ્યું હતું, "ઈશ્વર દયાળુ છે."
આ અપડેટ એવા સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સના પ્રતિભાવ રૂપે છે, જેઓ આ હુમલા અંગે શંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા અને અભિનેતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે વિવિધ અફવાઓ ફેલાવી રહ્યા હતા. આ ઘટના બાદ, ટાઈગરની કેટલીક તસવીરો સામે આવી હતી જેમાં તેના પર ઘણી પટ્ટીઓ (બેન્ડેજ) બાંધેલી જોવા મળતી હતી; જોકે, તેના માત્ર બે દિવસ પછી જ અન્ય તસવીરો ઓનલાઇન વાયરલ થઈ, જેમાં તેની ત્વચા સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ અને સાજી દેખાતી હતી.
આ પહેલાં, ટાઈગર શ્રોફની ટીમે એક નિવેદન બહાર પાડીને તેના નામે ફેલાવવામાં આવતી ખોટી વાતો, AI-જનરેટેડ વીડિયો અને બનાવટી સમાચારોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. નિવેદનમાં જણાવાયું હતું: "અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે સોશિયલ મીડિયાના કેટલાક પેજ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ ટાઈગર વિશે ખોટી વાતો, AI-જનરેટેડ વીડિયો અને બનાવટી દાવાઓ ફેલાવી રહ્યા છે. આ તમામ બાબતો સંપૂર્ણપણે ખોટી અને અનધિકૃત છે, જેનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો છે. અમે આવી સામગ્રીનું સમર્થન કરતા નથી, અને તેની સાથે અમારો કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી."
ટીમે ખોટા સમાચાર બનાવનારા, ફેલાવનારા કે તેને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડનારાઓને કડક ચેતવણી આપતા જણાવ્યું છે કે, "જે કોઈ વ્યક્તિ કે પેજ આવી ખોટી સામગ્રી બનાવતા, તેને પ્રોત્સાહન આપતા કે ફેલાવતા પકડાશે, તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અમે આ બાબતો પર નજર રાખી રહ્યા છીએ અને જવાબદારો સામે તમામ જરૂરી કાયદાકીય પગલાં લેવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. અમે દરેકને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ માત્ર ટાઈગર શ્રોફ અને તેમની અધિકૃત ટીમ દ્વારા આપવામાં આવેલી ચકાસાયેલ માહિતી પર જ વિશ્વાસ રાખે."
આ ઘટના 18 ઓક્ટોબરે બની હતી, જ્યારે ટાઈગર ફૂટબોલ મેચ બાદ સ્ટેડિયમમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, બે હુમલાખોરોએ તેમની કાર પર સાત રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાંથી પાંચ ગોળીઓ વાહનને વાગી હતી. આ હુમલામાં ટાઈગર તો સુરક્ષિત રહ્યા, પરંતુ તેના ડ્રાઈવર અને એક ઓટો-રિક્ષા ચાલકને ગોળી વાગી હતી.
IANS ના જણાવ્યા અનુસાર, મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સૂત્રોએ ખુલાસો કર્યો છે કે ટાઈગર શ્રોફને નિશાન બનાવનાર હુમલાખોરોએ 18 ઓક્ટોબરે 'બાગી' અભિનેતા પર હુમલો કરતા પહેલા અમિતાભ બચ્ચન અને સલમાન ખાન સહિત બોલિવૂડની અનેક હસ્તીઓના નિવાસસ્થાનોની રેકી (નિરીક્ષણ) કરી હતી.
અહેવાલોમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આરોપીઓને એવી હસ્તીઓને નિશાન બનાવવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી જેમની સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઓછી સઘન હતી. એવો પણ આરોપ છે કે કેટલાક ઓટો-રિક્ષા ચાલકોએ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને અમિતાભ બચ્ચન, આમિર ખાન, અક્ષય કુમાર અને સલમાન ખાન સહિત બોલિવૂડની વિવિધ હસ્તીઓના ઘર સુધી પહોંચાડ્યા હતા.
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