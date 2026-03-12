અમેરિકા-ઇઝરાયેલ-ઇરાન હુમલા વચ્ચે ઓસ્કાર સેરેમનીમાં ડ્રોન હુમલાની ધમકી, FBIની ચેતવણી બાદ સુરક્ષા વધારાઇ
અમેરિકા-ઇઝરાયેલ-ઇરાનના હુમલા વચ્ચે ઓસ્કાર એવોર્ડ સેરેમનીમાં ડ્રોન હુમલાની ધમકી મળી છે. આ ધમકી FBI દ્વારા કેલિફોર્નિયાના અધિકારીઓને આપવામાં આવી છે.
Published : March 12, 2026 at 9:28 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓસ્કાર 2026માં માત્ર ત્રણ દિવસ બાકી છે અને લોસ એન્જલસથી આવેલા એક અપડેટે ચિંતા વધારી દીધી છે. FBI (ફેડરલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન)એ કેલિફોર્નિયાના અધિકારીઓને ઇરાન દ્વારા અમેરિકન વેસ્ટ કોસ્ટને ટાર્ગેટ કરી જવાબી ડ્રોન હુમલાની ચેતવણી આપી છે. આ સમાચારે એન્ટરટેઇનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હલચલ મચાવી છે. જોકે, આ ચેતવણી બાદ વેન્યૂ પર સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે.
98માં એકેડમી એવોર્ડ્સમાં ગત વર્ષની બેસ્ટ ફિલ્મોને સન્માનિત કરવામાં આવશે. વિશ્વભરના સ્ટાર હોલિવૂડના ડોલ્બી થિયેટરમાં ભેગા થશે. રેડ કાર્પેટ પાથરવામાં આવ્યું છે અને હોસ્ટ કોનન ઓ'બ્રાયન સેરેમનીની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ વચ્ચે સેરેમનીમાં ડ્રોન હુમલાના સમાચારે ચિંતા વધારી દીધી છે.
ઇંગ્લિશ મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, FBIએ કેલિફોર્નિયાની પોલીસને ચેતવમી આપી છે કે ઇરાન અમેરિકન મિલિટ્રી એક્શનનો બદલો લેવા માટે વેસ્ટ કોસ્ટને નિશાન બનાવી જવાબી ડ્રોન હુમલો કરી શકે છે. FBIની આ ચેતવણી બાદ સેરેમની સ્થળની સુરક્ષા હાઇ એલર્ટ પર કરવામાં આવી છે.
જોકે, લોસ એન્જલસ કાઉન્ટી શેરિફ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓએ મેમો પર કોઇ ઓફિશિયલ નિવેદન આપ્યું નથી પરંતુ એક ઇંગ્લિશ મીડિયાને આપવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ડિપાર્ટમેન્ટ તૈયારીઓ ઊંચા લેવલ પર કામ કરી રહ્યું છે અને વધુમાં વધુ સાવચેતી રાખી રહ્યું છે.
બુધવારે 98માં ઓસ્કારની ક્રિએટીવ ટીમ સાથે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, એક્ઝીક્યુટિવ પ્રોડ્યૂસર રાજ કપુરે એટેન્ડી અને ગેસ્ટની સુરક્ષા વિશે એક સવાલનો જવાબ આપ્યો હતો. રાજ કપુરે જણાવ્યું, 'અમારી પાસે દરેક હિસાબથી ઇન્ડસ્ટ્રીની સૌથી સારી ટીમમાંથી એક છે અને તેનો શ્રેય અમારી સુરક્ષા ટીમને જાય છે.'
રાજ કપુરે વધુમાં જણાવ્યું, "અમે ઇચ્છીએ છીએ કે જે પણ આ શોમાં આવી રહ્યા છે, જે પણ તેને જોઇ રહ્યા છે અથવા જે કોઇ પણ તેના ફેન છે પછી તે બેરિકેડની બહાર જ કેમ ઉભા ના હોય, દરેક કોઇ સુરક્ષિત અનુભવે. એક પ્રોડ્યુસિંગ ટીમના રૂપમાં આ સુનિશ્ચિત કરવું અમારૂ કામ છે. અમારી પાસે એક પુરી સહાયક ટીમ પણ છે. અમે તેને હળવાશથી નથી લેતા અને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી લઈએ છીએ."
ઓસ્કાર એવોર્ડ સેરેમની હોલિવૂડના ડોલ્બી થિયેટરમાં આયોજિત કરાશે. આ શો વિશ્વભરના 200થી વધુ દેશમાં પ્રસારિત થશે. ઓ'બ્રાયન આ શોને હોસ્ટ કરશે. આ સેરેમની રવિવાર, 15 માર્ચ સાંજે 7 વાગ્યે ET/સાંજે 4 વાગ્યે PT પર ABC પર લાઇવ થશે અને હુલુ પર સ્ટ્રીમ થશે. ઓફિશિયલ રેડ કાર્પેટ શો સાંજે 6:30 વાગ્યે ET/સાંજે 3:30 વાગ્યે PT પર શરૂ થશે.
આ પણ વાંચો: