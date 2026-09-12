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કોણ છે 200 ફિલ્મો રિજેક્ટ કરનાર આ એક્ટર, એક સીનને કારણે છોડી દીધું સિનેમા, રજનીકાંત-કમલ હાસને પણ માની તેમની પ્રતિભા

આ અભિનેતાનું 11 સપ્ટેમ્બરે 90 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનને કારણે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં શોક છવાઈ ગયો

આ અભિનેતાનું 11 સપ્ટેમ્બરે 90 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનને કારણે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં શોક છવાઈ ગયો
આ અભિનેતાનું 11 સપ્ટેમ્બરે 90 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનને કારણે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં શોક છવાઈ ગયો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 10:09 PM IST

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હૈદરાબાદ: ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગે ઘણા સુપરસ્ટાર્સ જોયા છે, જેમાંથી ઘણાનો સિક્કો આજે પણ ચાલે છે. હિન્દીથી લઈને દક્ષિણ ભારતીય સિનેમા સુધી, એવા ઘણા સ્ટાર્સ છે જેમણે તેમના ચાહકોના હૃદયમાં વિશેષ સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. જોકે, અહીં આપણે એવા અભિનેતા વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ જેઓ પોતે ભલે કોઈ મોટા સુપરસ્ટાર નહોતા, પરંતુ તેમણે ઉદ્યોગના સૌથી મોટા દિગ્ગજોના હૃદયમાં એક ખાસ સ્થાન બનાવ્યું હતું. તાજેતરમાં 90 વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું, જેનાથી તમિલ ફિલ્મ ઉદ્યોગ શોકમાં ડૂબી ગયો છે.

તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી થલપથી વિજયે તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. માત્ર વિજય જ નહીં, પરંતુ ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના સૌથી મોટા સુપરસ્ટાર્સમાંના એક રજનીકાંતે પણ તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. આ અભિનેતાએ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'શિવાજી'માં રજનીકાંત સાથે કામ કર્યું હતું; ફિલ્મની સફળતા બાદ તેમને 200થી વધુ ફિલ્મોની ઓફર મળી હતી, પરંતુ તેમણે તેમાંથી એક પણ સ્વીકારી ન હતી. ચાલો જાણીએ કે આ તમિલ અભિનેતા કોણ હતા, જેમણે 200 ફિલ્મો ઠુકરાવી દીધી હતી અને તેમના આ નિર્ણય પાછળનું કારણ શું હતું.

કોણ હતા આ તમિલ સ્ટાર?

અહીં વાત થઈ રહી છે જાણીતા તમિલ વિદ્વાન, પત્રકાર અને અભિનેતા સોલોમન પપ્પૈયાની, જેમનું ૧૧ સપ્ટેમ્બરે મદુરાઈમાં અવસાન થયું. તેઓ ઉંમર સંબંધિત બીમારીઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. રજનીકાંત અને મુખ્યમંત્રી વિજય ઉપરાંત, દિગ્ગજ અભિનેતા કમલ હાસન, વિજય સેતુપતિ અને દિગ્દર્શક શંકર સહિતના અનેક તમિલ સ્ટાર્સે તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, રજનીકાંત અભિનીત ફિલ્મ 'શિવાજી: ધ બોસ' (2007)માં કામ કર્યા બાદ સોલોમન પપ્પૈયાએ 200 ફિલ્મોની ઓફર ઠુકરાવી દીધી હતી. તેઓ ઘરે-ઘરે જાણીતું નામ હતા અને મુખ્યત્વે ટેલિવિઝન પર તમિલ ચર્ચા કાર્યક્રમ 'પટ્ટીમંડ્રમ' (Pattimandram)નું સંચાલન કરવા માટે જાણીતા હતા.

તેમણે 200 ફિલ્મોની ઓફર શા માટે નકારી કાઢી?

'શિવાજી: ધ બોસ' એ રજનીકાંતની કારકિર્દીની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોમાંની એક છે. આ ફિલ્મની સફળતા બાદ તેમને 200થી વધુ ફિલ્મોની ઓફર મળી હતી, જેમાં 'દાદા' (ગેંગસ્ટર)થી લઈને ન્યાયાધીશ કે પ્રોફેસર સુધીની ભૂમિકાઓનો સમાવેશ થતો હતો. અહેવાલો અનુસાર, તેમણે એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ પોતાને ફિલ્મ ઉદ્યોગને બદલે સાહિત્યિક અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રોમાં જોવા વધુ પસંદ કરતા હતા. આ ફિલ્મોને નકારવાનું બીજું એક કારણ એ હતું કે 'શિવાજી'ના એક કોમેડી દ્રશ્યમાં 'બોડી-શેમિંગ' (શારીરિક દેખાવ કે બાંધાની મજાક ઉડાવવી)ના તત્વો હતા. વાસ્તવમાં, અંગવઈ અને સંગવઈ પાત્રો ધરાવતું કોમેડી દ્રશ્ય તમિલ સિનેમાના સૌથી વિવાદાસ્પદ દ્રશ્યોમાંનું એક માનવામાં આવે છે; તેનું કારણ ચામડીના રંગને લગતા ભેદભાવ (colorism) અને ઐતિહાસિક પાત્રો પ્રત્યે દર્શાવવામાં આવેલો અનાદર છે. અભિનેતાને તે દ્રશ્યનો ભાગ બનવા બદલ ઊંડો પસ્તાવો થયો હતો; તેમણે તેની જવાબદારી સ્વીકારી અને ભવિષ્યમાં ક્યારેય વ્યાવસાયિક ફિલ્મોમાં કામ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો.

સમાજ અને સાહિત્યમાં યોગદાન

તેમને વર્ષ 2000માં 'કલાઈમામણી' પુરસ્કાર મળ્યો હતો અને 2021માં ભારત સરકારે તમિલ ભાષા, સાહિત્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેમના અજોડ યોગદાન બદલ તેમને પ્રતિષ્ઠિત 'પદ્મશ્રી' પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા હતા. તેમના જીવનકાળ દરમિયાન, તેમણે 12000થી વધુ ચર્ચા-સત્રોનું સંચાલન કર્યું હતું અને સાહિત્યિક વિચારોને સરળ ભાષામાં જનતા સુધી પહોંચાડ્યા હતા. તેમણે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન પાંચ પુસ્તકોનું પણ સર્જન કર્યું હતું.

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