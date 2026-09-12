કોણ છે 200 ફિલ્મો રિજેક્ટ કરનાર આ એક્ટર, એક સીનને કારણે છોડી દીધું સિનેમા, રજનીકાંત-કમલ હાસને પણ માની તેમની પ્રતિભા
આ અભિનેતાનું 11 સપ્ટેમ્બરે 90 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનને કારણે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં શોક છવાઈ ગયો
Published : September 12, 2026 at 10:09 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગે ઘણા સુપરસ્ટાર્સ જોયા છે, જેમાંથી ઘણાનો સિક્કો આજે પણ ચાલે છે. હિન્દીથી લઈને દક્ષિણ ભારતીય સિનેમા સુધી, એવા ઘણા સ્ટાર્સ છે જેમણે તેમના ચાહકોના હૃદયમાં વિશેષ સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. જોકે, અહીં આપણે એવા અભિનેતા વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ જેઓ પોતે ભલે કોઈ મોટા સુપરસ્ટાર નહોતા, પરંતુ તેમણે ઉદ્યોગના સૌથી મોટા દિગ્ગજોના હૃદયમાં એક ખાસ સ્થાન બનાવ્યું હતું. તાજેતરમાં 90 વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું, જેનાથી તમિલ ફિલ્મ ઉદ્યોગ શોકમાં ડૂબી ગયો છે.
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી થલપથી વિજયે તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. માત્ર વિજય જ નહીં, પરંતુ ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના સૌથી મોટા સુપરસ્ટાર્સમાંના એક રજનીકાંતે પણ તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. આ અભિનેતાએ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'શિવાજી'માં રજનીકાંત સાથે કામ કર્યું હતું; ફિલ્મની સફળતા બાદ તેમને 200થી વધુ ફિલ્મોની ઓફર મળી હતી, પરંતુ તેમણે તેમાંથી એક પણ સ્વીકારી ન હતી. ચાલો જાણીએ કે આ તમિલ અભિનેતા કોણ હતા, જેમણે 200 ફિલ્મો ઠુકરાવી દીધી હતી અને તેમના આ નિર્ણય પાછળનું કારણ શું હતું.
தமிழ் மேடையின் ஒரு பொற்காலம் மறைந்தது.— VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) September 11, 2026
பட்டிமன்றத்தை வீடு வீடாக கொண்டு சென்ற, தமிழை எளிமையாக, அழகாக பேசி புரிய வைத்த சாலமன் பாப்பையா அவர்களின் மறைவு தமிழுக்கும், தமிழ் மக்களுக்கும் பேரிழப்பு. அவரது சொற்கள் வழி வழியாக தமிழுக்குள் வாழும். அவரது குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த… pic.twitter.com/1JBCC0SNTw
કોણ હતા આ તમિલ સ્ટાર?
અહીં વાત થઈ રહી છે જાણીતા તમિલ વિદ્વાન, પત્રકાર અને અભિનેતા સોલોમન પપ્પૈયાની, જેમનું ૧૧ સપ્ટેમ્બરે મદુરાઈમાં અવસાન થયું. તેઓ ઉંમર સંબંધિત બીમારીઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. રજનીકાંત અને મુખ્યમંત્રી વિજય ઉપરાંત, દિગ્ગજ અભિનેતા કમલ હાસન, વિજય સેતુપતિ અને દિગ્દર્શક શંકર સહિતના અનેક તમિલ સ્ટાર્સે તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, રજનીકાંત અભિનીત ફિલ્મ 'શિવાજી: ધ બોસ' (2007)માં કામ કર્યા બાદ સોલોમન પપ્પૈયાએ 200 ફિલ્મોની ઓફર ઠુકરાવી દીધી હતી. તેઓ ઘરે-ઘરે જાણીતું નામ હતા અને મુખ્યત્વે ટેલિવિઝન પર તમિલ ચર્ચા કાર્યક્રમ 'પટ્ટીમંડ્રમ' (Pattimandram)નું સંચાલન કરવા માટે જાણીતા હતા.
தமிழின் பெருமையையும், தமிழர்களின் வாழ்வியலையும் பட்டிமன்ற மேடைகள் வழியாக உலகறியச் செய்த தமிழறிஞர் பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த துயரமும், வேதனையும் அடைந்தேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 11, 2026
தமது நகைச்சுவை கலந்த பேச்சாலும், ஆழ்ந்த தமிழ்ப் புலமையாலும், சமூகச் சிந்தனைகளை எளிய… pic.twitter.com/BS82wqYpHI
Feeling deeply saddened to hear about the demise of respected #SolomonPappaiah Avargal. What a great Tamil scholar and orator he was! I always looked forward to and thoroughly enjoyed his Pattimandram programmes during every Tamil festival.— Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) September 11, 2026
It is truly heartbreaking to know that…
તેમણે 200 ફિલ્મોની ઓફર શા માટે નકારી કાઢી?
'શિવાજી: ધ બોસ' એ રજનીકાંતની કારકિર્દીની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોમાંની એક છે. આ ફિલ્મની સફળતા બાદ તેમને 200થી વધુ ફિલ્મોની ઓફર મળી હતી, જેમાં 'દાદા' (ગેંગસ્ટર)થી લઈને ન્યાયાધીશ કે પ્રોફેસર સુધીની ભૂમિકાઓનો સમાવેશ થતો હતો. અહેવાલો અનુસાર, તેમણે એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ પોતાને ફિલ્મ ઉદ્યોગને બદલે સાહિત્યિક અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રોમાં જોવા વધુ પસંદ કરતા હતા. આ ફિલ્મોને નકારવાનું બીજું એક કારણ એ હતું કે 'શિવાજી'ના એક કોમેડી દ્રશ્યમાં 'બોડી-શેમિંગ' (શારીરિક દેખાવ કે બાંધાની મજાક ઉડાવવી)ના તત્વો હતા. વાસ્તવમાં, અંગવઈ અને સંગવઈ પાત્રો ધરાવતું કોમેડી દ્રશ્ય તમિલ સિનેમાના સૌથી વિવાદાસ્પદ દ્રશ્યોમાંનું એક માનવામાં આવે છે; તેનું કારણ ચામડીના રંગને લગતા ભેદભાવ (colorism) અને ઐતિહાસિક પાત્રો પ્રત્યે દર્શાવવામાં આવેલો અનાદર છે. અભિનેતાને તે દ્રશ્યનો ભાગ બનવા બદલ ઊંડો પસ્તાવો થયો હતો; તેમણે તેની જવાબદારી સ્વીકારી અને ભવિષ્યમાં ક્યારેય વ્યાવસાયિક ફિલ્મોમાં કામ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો.
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களைப் பாமர மொழியில் விளக்குவது தனித்த ஒரு கலை. அந்தத் திறமையை, பட்டிமன்றம் என்ற வடிவத்தின் மூலம் நிலைநாட்டி நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களை உருவாக்கிய பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா மறைந்தார்.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 11, 2026
நிறைவாழ்வில் பெருஞ்செயல் செய்து காலம் சென்றிருக்கும் அவரது புகழ்…
படித்தவரிடையே இலக்கியத் தரத்தில் இருந்த பட்டிமன்றத்தை பாமரர்களிடமும் ஜனரஞ்சகமாகக் கொண்டு சென்ற மாபெரும் தமிழ் ஆளுமை பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையாவின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்.#SolomonPappaiah— Rajinikanth (@rajinikanth) September 11, 2026
સમાજ અને સાહિત્યમાં યોગદાન
તેમને વર્ષ 2000માં 'કલાઈમામણી' પુરસ્કાર મળ્યો હતો અને 2021માં ભારત સરકારે તમિલ ભાષા, સાહિત્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેમના અજોડ યોગદાન બદલ તેમને પ્રતિષ્ઠિત 'પદ્મશ્રી' પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા હતા. તેમના જીવનકાળ દરમિયાન, તેમણે 12000થી વધુ ચર્ચા-સત્રોનું સંચાલન કર્યું હતું અને સાહિત્યિક વિચારોને સરળ ભાષામાં જનતા સુધી પહોંચાડ્યા હતા. તેમણે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન પાંચ પુસ્તકોનું પણ સર્જન કર્યું હતું.
આ પણ વાંચો: