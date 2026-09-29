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18 ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ જીતનારી આ ફિલ્મ હવે ભારતમાં રિલીઝ થશે, જલ્દી નોટ કરી લો તારીખ

આ ફિલ્મનું પ્રીમિયર 28મા ટાલિન બ્લેક નાઇટ્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં થયું હતું, જ્યાં તેને POF બેસ્ટ ફિલ્મ ઓડિયન્સનો એવોર્ડ મળ્યો છે.

ફિલ્મ પાયર
ફિલ્મ પાયર (Film Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 2:42 PM IST

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હૈદરાબાદ: ડિરેક્ટર વિનોદ કાપરીની ફિલ્મ 'પાયર'ને ભારતમાં રિલીઝની તારીખ મળી ગઇ છે. નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા ફિલ્મ નિર્માતાની આ ફિલ્મ, જે કુમાઉ હિમાલયમાં રહેનારા એક વૃદ્ધ દંપત્તિની કહાની કહે છે, હવે સમગ્ર ભારતના થિયેટરોમાં રિલીઝ થશે. સિનેપોલિસ આ ફિલ્મને ડિસ્ટ્રીબ્યૂટ કરશે. આ ફિલ્મ આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ સમારંભમાં પ્રદર્શિત થઇ ચુકી છે અને આ દરમિયાન કેટલાક એવોર્ડ પણ જીતી ચુકી છે.

80 વર્ષીય પદમ સિંહ અને 70 વર્ષીય હીરા દેવીએ આ ફિલ્મ પહેલા ક્યારેય કેમેરાનો સામનો કર્યો નથી. તે એક એવા વૃદ્ધ દંપત્તિની ભૂમિકામાં છે જેમનું જીવન તેમના ઘર, તેમની યાદો અને એક બીજા સુધી સમેટાઇ ગયું છે, કારણ કે તેમના બાળકો સારી તકોની શોધમાં દૂર જતા રહ્યા છે.

આ ફિલ્મ ઉત્તરાખંડમાં ફિલ્માવવામાં આવી છે. 'પાયર'ની કહાની કુમાઉં ક્ષેત્રના એક દ્રશ્ય ગામમાં ઘટિત થાય છે. આ ફિલ્મ તે પરિવારો પર પડનારા પ્રભાવોને દર્શાવે છે, જ્યારે પ્રવાસ ધીમે ધીમે તેમને અલગ કરી દે છે, જેનાથી વૃદ્ધ માતા-પિતા પાછળ છૂટી જાય છે જ્યારે તેમના બાળકો અન્ય જગ્યાએ પોતાનું જીવન જીવે છે.

જોકે, કાપરીની ફિલ્મ માત્ર એકલતા કે વિરહની વેદના વિશે નથી. તેના મૂળમાં એવા બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે જેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન સાથે વિતાવ્યું છે. તેથી જ કાપરીએ એવી બે વ્યક્તિઓની પસંદગી કરી છે જેમણે પડદા પર પોતે જે જીવનને રજૂ કરવા માંગતા હતા, તેનો નોંધપાત્ર હિસ્સો વાસ્તવમાં જીવ્યો હતો.

કાપરીએ કહ્યું, 'હું આ કહાનીને તે બે લોકોના માધ્યમથી બતાવવા માંગતો હતો જેમણે ખુદ તે જીવન જીવ્યું હતું. પદ્મ સિંહજી અને હીરા દેવીજીને શોધવા અસાધારણ અનુભવ હતો, તેમના સંબંધ, તેમની મૌન ક્ષણો અને તેમના હાવભાવે પડદા પર એવી અધિકૃતતા લાવી દીધી જે પરંપરાગત કલાકારો ક્યારેય વ્યક્ત કરી શક્યા નહતા." આ ફિલ્મ 23 ઓક્ટોબરે ભારતમાં રિલીઝ થવા જઇ રહી છે.

પાયર વિશે જાણો

પદમ સિંહ કાપરી સેનામાંથી સેવાનિવૃત છે, જ્યારે હીરા દેવી એક ગૃહિણી અને પૂર્વ નૃત્યાંગના છે. ફિલ્મનો પરિવેશ આ ભાવનાને વધુ બળ આપે છે. હિમાલયને માત્ર એક ભવ્ય પૃષ્ઠભૂમિના રૂપમાં ઉપયોગ કરવાની જગ્યાએ પાયરે પોતાના પાત્રોને દૂરના સમુદાયની પૃષ્ઠભૂમિ પર આધારિત છે, જ્યાં સ્થળાંતરે પારિવારિક જીવનનું સ્વરૂપ બદલી નાખ્યું છે.

ભારતીય થિયેટરોમાં રિલીઝ થયા પહેલા આ ફિલ્મે ઘણી લાંબી સફર નક્કી કરી છે. પાયરેનું પ્રીમિયર 28માં ટાલિન બ્લેક નાઇટ્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં થયું હતું જ્યા તેને પીઓએફ બેસ્ટ ફિલ્મ ઓડિયન્સનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. તે બાદ આ ફિલ્મ સાઓ પાઉલો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, કેમ્બ્રિજ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, બાથ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, ફજર ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ અને કેરળ ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ સહિત કેટલાક અન્ય ફિલ્મ સમારંભમાં પ્રદર્શન થયું હતું.

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