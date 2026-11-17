'રામાયણ'માં આ અભિનેતાએ 1 કે 2 નહીં, પણ પ્લે કર્યા કુલ 7 રોલ, 'રાવણ'ના પિતાનો પણ...
આ એક્ટર ટીવી પર પોતાની ખલનાયકી માટે ઓળખાય છે અને ઘણી ફિલ્મોમાં વિલેન બની ચૂક્યા છે.
Published : November 17, 2026 at 4:49 PM IST
હૈદરાબાદ: રણબીર કપૂર અને યશ અભિનીત ફિલ્મ 'રામાયણ' માત્ર તેની બોક્સ-ઓફિસ ક્ષમતાને કારણે જ નહીં, પરંતુ તેમાં સામેલ કલાકારોને કારણે પણ ચર્ચામાં છે. આ ફિલ્મમાં લગભગ 40 પાત્રો છે, જે વિવિધ કલાકારો દ્વારા સારી રીતે ભજવવામાં આવ્યા છે; જોકે, સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે, એક ચોક્કસ કલાકારે આ ફિલ્મમાં એક નહીં, પરંતુ સાત અલગ-અલગ ભૂમિકાઓ ભજવી છે. આમાં રાવણના પિતા, મહર્ષિ વિશ્રવા જેવી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સાત ભૂમિકાઓ ભજવનાર કલાકાર ટેલિવિઝન જગતના એક જાણીતા સ્ટાર છે, જેઓ ઘણી ફિલ્મોમાં વિલનની ભૂમિકામાં પણ જોવા મળ્યા છે.
રાજા માલીનો કર્યો રોલ
અહીં વાત થઈ રહી છે 54 વર્ષીય અભિનેતા ચેતન હંસરાજની. આ ભૂમિકા માટે પસંદગી થયા પછીની પોતાની પહેલી પ્રતિક્રિયાને યાદ કરતા, ચેતને એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું, "સાચું કહું તો, જ્યારે આ ભૂમિકા માટે મારી પસંદગી થઈ, ત્યારે મને એવું જ લાગ્યું કે હું કંઈક ખરેખર મહત્વપૂર્ણ કામ કરી રહ્યો છું. આની સાથે એક મોટી જવાબદારી પણ આવી. આ વિષય દરેકના હૃદયની ખૂબ નજીક હોવાથી, તમે તેમાં જે પણ ભૂમિકા ભજવો, તેમાં તમારે તમારું ૧૦૦૦ ટકા યોગદાન આપવું પડે છે."
રોલને લઈને શું વિચારી રહ્યા હતા?
અભિનેતા શરૂઆતથી જ જાણતા હતા કે, તેમનું પાત્ર પ્રેક્ષકો માટે ફિલ્મની દુનિયાનો પ્રથમ પરિચય બનશે. તેમણે જણાવ્યું, "તેમણે મને કહ્યું હતું કે, ફિલ્મની શરૂઆત મારા સીક્વેન્સથી શરુ થશે, તેથી મને ખબર હતી કે મારે સંપૂર્ણ તૈયારી રાખવી પડશે. મેં પાત્રનો અભ્યાસ કર્યો અને તે ભૂમિકા માટે શારીરિક રીતે સજ્જ થયો. જ્યારે તેમણે મને મારો લુક બતાવ્યો, ત્યારે મને થયું, 'વાહ, આ તો અદભૂત (એપિક) હશે.' 'રાજા માલી' જેવો દેખાવ મેળવવો એક વાત હતી, પરંતુ હું એ સુનિશ્ચિત કરવા માંગતો હતો કે મારું અભિનય પણ તે પાત્રને સંપૂર્ણ ન્યાય આપે."
VFX અને ટેક્નોલોજીથી થયા પ્રભાવિત
'રામાયણ'ની ટીમે 'અનરિયલ એન્જિન' (Unreal Engine) દ્વારા તૈયાર કરાયેલા બેકગ્રાઉન્ડ અને પહેલાથી રેન્ડર કરેલા (pre-rendered) વાતાવરણનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આનાથી કલાકારોને સેટિંગના વિવિધ ભાગોની કલ્પના કરવામાં મદદ મળી, જેથી તેમણે માત્ર બ્લુ સ્ક્રીનની સામે જ અભિનય કરવો ન પડ્યો. ચેતને સમજાવ્યું કે કેવી રીતે VFX ટીમે કલાકારોને તે દુનિયાની કલ્પના કરવામાં મદદ કરી, જેમાં તેઓ શૂટિંગ કરી રહ્યા હતા.
દરેક 'ટેક' પછી, તેઓ બેકગ્રાઉન્ડના પહેલાથી તૈયાર કરેલા (pre-rendered) વર્ઝન જોઈ શકતા હતા, જેનાથી તેમને વધુ સારી સમજ મળતી હતી કે અંતિમ ફિલ્મમાં તેમના દ્રશ્યો કેવા દેખાશે. તેમણે કહ્યું, "આનાથી અમને એવું અનુભવાયું જાણે અમે ખરેખર તે દુનિયાનો જ એક ભાગ હોઈએ. અમે માત્ર બ્લુ સ્ક્રીનની સામે ઊભા નહોતા; આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ખૂબ જ તલ્લીન કરી દે તેવી (immersive) હતી."
એક્ટર પર કામ કરી રહ્યા છે 4 હજાર લોકો
જ્યારે તેમણે ફાઈનલ ફિલ્મ જોઈ તો વિઝ્યુઅલ ઈફેક્ટ્સનું કામ કેટલું મોટું હતું, એ પણ સ્પષ્ટ થઈ ગયું. તેમણે કહ્યું, 'મારા સીક્વેન્સ પર બે વર્ષથી VFXનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. ફક્ત એ સીક્વેન્સ પર 3,000થી 4,000 લોકો કામ કરી રહ્યા હતા. તમણે દરેક ડિટેલ્સને મહત્ત્વ આપ્યું, અને એ દેખાય પણ છે.' ચેતને એ પણ જણાવ્યું કે ફિલ્મમાં તેમનું યોગદાન રાજા માલીથી વધારે હતું.
7 પાત્રોને સરળતાથી નિભાવ્યા
અભિનેતાએ જણાવ્યું, "મેં અનેક પાત્રો ભજવ્યા; લગભગ છ અલગ-અલગ ભૂમિકાઓ માટે મેં 'મોશન કેપ્ચર' કર્યું. અંતિમ યુદ્ધના દ્રશ્યમાં, મેં ખર અને દૂષણની ભૂમિકા ભજવી, જે બે ભાઈઓ છે અને રામનો પીછો કરે છે. જે દ્રશ્યમાં ભગવાન રામ એક વંટોળમાં બાણ છોડે છે, જેનાથી આસપાસનું બધું જ ઝળહળી ઉઠે છે, તે ખરેખર અદ્ભુત હતું. આવાં દ્રશ્યો કે ક્ષણો હોય છે જે હંમેશા તમારી યાદોમાં રહી જાય છે."
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