રામાયણનો વિદેશમાં પણ ક્રેઝ: યૂકે અને આયરલેન્ડ બોક્સ ઓફિસ પર રચ્યો ઇતિહાસ; ઇન્ડોનેશિયામાં પણ છવાઇ રણબીર-યશની ફિલ્મ
'રામાયણ'એ ભારતની સાથે સાથે વિદેશમાં બોક્સ ઓફિસ પર પોતાની પકડ બનાવી લીધી છે.
Published : November 13, 2026 at 8:36 AM IST
હૈદરાબાદ: રામાયણ-રાઇઝ ઓફ એ લેજેન્ડ ઓવરસીઝ બોક્સ ઓફિસ પર પણ રાજ કરી રહી છે. રણબીર કપૂર અને યશ સ્ટારર એપિક ડ્રામાએ યુકે અને આયરલેન્ડ બોક્સ ઓફિસ પર ઇતિહાસ રચી દીધો છે. રામાયણ અહીં ટોપ પર પહોંચનારી પ્રથમ ભારતીય ફિલ્મ બની ગઇ છે. બ્રિટિશ ફિલ્મ ઇંસ્ટીટ્યૂટ (BFI)એ જાહેર આંકડા અનુસાર, ફિલ્મે 6થી 8 નવેમ્બર વચ્ચે પોતાના ઓપનિંગ વીકેન્ડમાં £2.14 મિલિયન (લગભગ 26.63 કરોડ રૂપિયા)ની કમાણી કરી છે.
સોની પિક્ચર્સ દ્વારા ડિસ્ટ્રીબ્યૂટ કરવામાં આવેલી આ ફિલ્મે 361 થિયેટરમાં નંબર વન પોઝિશન મેળવી છે, જેમાં દર સિનેમાનું એવરેજ કલેક્શન £5,951 (લગભગ 7.50 લાખ રૂપિયા) હતું, તેના ટોટલમાં 337 જગ્યાએ પ્રીવ્યૂથી કમાયેલા £435,875 (લગભગ 5.42 કરોડ રૂપિયા) કલેક્શન સામેલ છે.
🏹#RAMAYANA COMFORTABLY DOMINATES GODZILLA IN THE UK!🔥💥 #Ramayana vs #Godzilla –UK Box Office Day 1: £437K vs £159K Day 2: £448K vs £369K Day 3: £735K vs £447K 🧨 3-Day Total: £1.62M vs £975K INDIAN CINEMA MAKING GLOBAL WAVES!💪🎇❤️🔥 #RamayanaMovie #RanbirKapoor #Yash https://t.co/fkw0CgD74D— Aakib srkian (@Aqifkha26626961) November 8, 2026
અત્યાર સુધી યુકે અને આયરલેન્ડ બોક્સ ઓફિસ પર કોઇ ભારતીય ફિલ્મ બીજા નંબર પર જ હતી. એસએસ રાજામૌલીની RRR, શાહરૂખ ખાનની પઠાણ અને જવાન, રણવીર સિંહની ધુરંધર: ધ રિવેન્જ તમામ તે જગ્યાએ પહોંચી ગઇ છે પરંતુ ટોપ પર જઇ શકી નથી.
રામાયણ: રાઇઝ ઓફ એ લેજેન્ડે ડિઝનીની વાઇલ્ડ હોર્સ નાઇનને બીજા સ્થાને ધકેલી દીધી હતી. ફિલ્મે પોતાની ઓપનિંગ વીકેન્ડમાં 656 થિયેટરમાં £1.47 મિલિયન (18.29 કરોડ રૂપિયા)ની કમાણી કરી છે. જાપાની ફિલ્મ ગોડઝિલા માઇનસ ઝીરો 473 થિયેટરમાં £1.39 મિલિયન (17.29 કરોડ રૂપિયા)ની કમાણી સાથે ત્રીજા સ્થાને રહી હતી.
થાઇલેન્ડમાં છવાઇ રામાયણ
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, રામયણ: રાઇઝ ઓફ એ લેજેન્ડ 5 નવેમ્બરે થાઇલેન્ડમાં રિલીઝ થઇ અને પાંચ દિવસમાં $550,000 (લગભગ 5.15 કરોડ) કમાણી કરી છે અને દેશમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય રિલીઝમાંથી એક બની ગઇ છે. ભારત અને મોટા પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં લોન્ચ થયા બાદ આ ફિલ્મ 11 નવેમ્બરે ઇન્ડોનેશિયાના થિયેટરમાં પહોંચી હતી.
Experience the 'spectacular' (Peter Bradshaw, The Guardian) Ramayana 🏹 RAMAYANA: RISE OF A LEGEND only in cinemas NOW! Book tickets: https://t.co/tE9vZk0bB3 https://t.co/EsWUeq9vKo— Sony Pictures Ireland 🎬 (@SonyPicturesIE) November 11, 2026
જકાર્તામાં યોજાયેલા ગ્રાન્ડ પ્રીમિયરના સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવેલા વિજ્યુઅલ્સમાં ફેન્સ રેડ કાર્પેટ પર ચાલતા, મહેંદી ખરીદતા અને લોબીમાં રેપ્લિકા સિંહાસન પર પોઝ આપતા જોવા મળ્યા હતા. સાથે જ રામ, સીતા, લક્ષ્મણ અને રાવણ બનેલા ફેન્સ પણ જોવા મળ્યા હતા.
નિતેશ તિવારીના ડાયરેક્શન અને નમિત મલ્હોત્રા અને યશે પ્રોડ્યૂસ કરેલી રામાયણ: રાઇઝ ઓફ એ લેજેન્ડ પણ ફેઝમાં ઇન્ટરનેશનલ રિલીઝની સ્ટ્રેટેજી અપનાવી રહી છે જેમાં સોની પિક્ચર્સ ઇન્ટરનેશનલ ભારતની બહાર તેનું ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન સંભાળી રહ્યું છે. નવેમ્બરમાં કેટલાક ઓવરસીઝ માર્કેટમાં રિલીઝ થયા બાદ ફિલ્મ વધુ જગ્યાએ પહોંચી રહી છે.
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