ETV Bharat / entertainment

'ધ કેરલ સ્ટોરી 2'ના મેકર્સને લાગ્યો ઝટકો, ફિલ્મ રિલીઝના એક દિવસ પહેલા જ કોર્ટે લગાવી રોક

'ધ કેરલ સ્ટોરી 2'ના મેકર્સને કેરળ હાઇકોર્ટે મોટો ઝટકો આપ્યો છે. કોર્ટે ફિલ્મની રિલીઝ પર રોક લગાવી દીધી છે.

કેરળ હાઇકોર્ટ/ ધ કેરલ સ્ટોરી 2
કેરળ હાઇકોર્ટ/ ધ કેરલ સ્ટોરી 2 (IANS/Poster)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 26, 2026 at 5:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: 'ધ કેરલ સ્ટોરી 2'ની રિલીઝના એક દિવસ પહેલા મેકર્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કેરળ હાઇકોર્ટે ગુરૂવારે, 26 ફેબ્રુઆરીએ ફિલ્મની રિલીઝ પર રોક લગાવનારી અરજી પર સુનાવણી કરી હતી, જે બા દકોર્ટે ફિલ્મની રિલીઝ પર 15 દિવસ માટે રોક લગાવી દીધી છે.

PTIના રિપોર્ટ અનુસાર, ગુરૂવાર બપોરે ધ કેરલ સ્ટોરી 2ની રિલીઝના એક દિવસ પહેલા કેરળ હાઇકોર્ટે ફિલ્મની રિલીઝ પર વચગાળાની રોક લગાવી છે. ફિલ્મના મેકર્સે હજુ સુધી આ મામલે કોઇ જવાબ આપ્યો નથી. ફિલ્મ પર સાંપ્રદાયિક વિભાજન બનાવવા અને રાજ્યને નેગેટિવ દર્શાવવાનો આરોપ મુકવાામં આવ્યો હતો.

આ ફિલ્મ શુક્રવારે એટલે કે 27 ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થવાની હતી પરંતુ તેની થીમ અને સેન્સેટિવ મુદ્દાને બતાવવાને લઇને ઘણો વિવાદ ઉભો થયો હતો. અરજી કરનારે હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેનો કન્ટેન્ટ સાંપ્રદાયિક તણાવને વધારી શકે છે અને પબ્લિક ઓર્ડરને બગાડી શકે છે.

દલીલો પર ધ્યાન આપતા, કોર્ટે વચગાળાની રોકનો આદેશ આપ્યો હતો. બે અઠવાડિયા સુધી થિયેટર્સમાં ફિલ્મની રિલીઝ પર રોક લાગી ગઇ છે. આ નિર્ણય ફિલ્મના પ્રોડ્યૂસર્સ માટે એક મોટો ઝટકો છે જેમણે પ્રમોશન અને ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન એરેજમેન્ટમાં ભારે રોકાણ કર્યું હતું. કેટલાક સેન્ટર્સમાં એડવાન્સ બુકિંગ હવે કેન્સલ થવા અને રિફંડ મળવાની આશા છે જેનાથઈ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રેસ વધી જશે.

ઇન્ડસ્ટ્રીના જાણકારોનું કહેવું છે કે આ રીતના અંતિમ સમયમાં કોર્ટની દખલથી ફિલ્મના કોમર્શિયલ પ્રોસ્પેક્ટ પર ઘણી અસર પડી શકે છે, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે વિવાદ તેની માર્કેટિંગ મોમેન્ટમનો ભાગ બની જાય. જોકે, કોર્ટે કેસના મેરિટ પર અંતિમ નિર્ણય સંભળાવ્યો નથી પરંતુ વચગાળાના ઓર્ડરથી ખબર પડે છે કે આગળની તપાસ સુધી રિલીઝ રોકવા માટે ઘણા આધાર મળ્યા છે. સ્ટે પીરિયડ દરમિયાન આ ઘટનામાં ડિટેલમાં સુનાવણીની આશા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

THE KERALA STORY 2 STAY
THE KERALA STORY 2
FILM RELEASE STAY
KERALA HIGHCOURT
THE KERALA STORY 2 STAY COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.