ETV Bharat / entertainment

'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો' સિઝન-5ની જાહેરાત, જાણો ક્યારથી શરુ થશે 'ખુશીઓનો આ તહેવાર' જુઓ પ્રોમો

નેટફ્લિક્સે 'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો' સિઝન 5ની જાહેરાત કરી છે. સાથે જ શો ની સ્ટ્રિમિંગ ડેટ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે

'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો' સિઝન 5
'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો' સિઝન 5 (પોસ્ટર)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: કપિલ શર્માના ફેન્સ માટે ગુડ ન્યૂઝ છે. 'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો' સિઝન 5ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મેકર્સે આજે 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ શો નો એક નવો શાનદાર પ્રોમો રિલિઝ કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે 'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો' પોતાની પાંચમી સિઝન સાથે ફરી આવી રહ્યો છે. આ વખતે શો ની થીમ 'હંસી કા ત્યોહાર' રાખવામાં આવી છે.

બુધવારે નેટફ્લિક્સએ 'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો'ની પાંચમી સિઝન સાથે કપિલ શર્મા અને તેની પ્રખ્યાત કોમેડી ટીમની ઝલક શેર કરી છે. નવી સિઝન 26 સપ્ટેમ્બરથી શરુ થશે અને તહેવારોની સિઝનમાં લોકોનું મનોરંજન કરશે. મેકર્સ દ્વારા શોનો પ્રોમો જાહેર કરતા કેપ્શનમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, ઢોલ, નગારા, સબ બજેગા ક્યોકી હંસી કા ત્યોહાર અબ નેટફ્લિક્સ પર સજેગા. જુઓ ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો સિઝન 5, 26 સપ્ટેમ્બરથી રાત્રે 8 વાગ્યે માત્ર નેટફ્લિક્સ પર.

પ્રોમો અનુસાર 5મી સિઝનમાં કપિલ શર્માની સાથે સુનીલ ગ્રોવર, કૃષ્ણા અભિષેક, કીકૂ શારદા, અર્ચના પૂરણ સિંહ અને નવજોત સિંહ સિદ્ધુ જોવા મળશે. આ શો માં સેલિબ્રિટિઝની સાથે વાતચીત, કોમેડી સ્કેચ, મજાક-મસ્તી અને એકબીજાની ટીખળ કરવાનું જારી રહેશે.

આ વખતે શો ને 'હંસી કે ત્યોહાર'ની થીમ પર રજૂ કરવામાં આવશે. જેથી કોમેડી, તહેવારની ઉજવણી પરિવાર સાથે મનોરંજન જોવા મળશે. મહેમાનોની યાદીમાં જુદા-જુદા ક્ષેત્રની પ્રખ્યાત હસ્તીઓ, ચર્ચામાં રહેનારા લોકો અને જાણીતા લોકો સામેલ થઇ શકે છે.

વધુ એક સિઝન વિશે વાત કરતા કપિલ શર્માએ કહ્યું હતું કે, દરેક સિઝનમાં અમને લાગે છે કે હમે ખૂબ મસ્તી કરી છે અને ફરી અમને ફિલ થાય છે કે હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે. મને લાગે છે કે આ વાત જ અમને નવી સિઝન શરુ કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે. વિશ્વભરમાં દર્શકોએ નેટફ્લિક્સ પર 'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો'ને જે પ્રેમ આપ્યો છે તેના માટે હું તેમનો આભારી છું. આ વખતે અમે આગામી તહેવારોને ખૂબ જ દિલથી ઉજવીશું. તે પછી દિવાળી હોય કે ક્રિસમસ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

THE GREAT INDIAN KAPIL SHOW SEASON
NETFLIX
COMEDY SHOW
KAPIL SHARMA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.