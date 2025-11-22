ETV Bharat / entertainment

મનોજ બાજપેયીની ધ ફેમિલી મેન સીઝન 3 કેમ જોવી જોઈએ, જાણો તેના 5 કારણો

૨૧ નવેમ્બરના રોજ પ્રાઇમ વિડિયો પર રિલીઝ થયા પછી, સીઝન ૩ એ લોકોને ફરીથી "બિન્જ-વોચ" મોડમાં મૂકી દીધા છે.

ધ ફેમિલી મેન સીઝન 3
ધ ફેમિલી મેન સીઝન 3 (Series Poster)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : 4 વર્ષની રાહ જોયા પછી, ધ ફેમિલી મેન આખરે પાછા આવી ગયા છે, અને પ્રમાણિકપણે, ઇન્ટરનેટ પર તેનો સંપૂર્ણ પ્રભાવ પડી રહ્યો છે. 21 નવેમ્બરના રોજ પ્રાઇમ વિડિયો પર રિલીઝ થયેલી સીઝન 3, લોકોને ફરીથી "બિન્જ-વોચ" મોડમાં મૂકી દે છે, દરેક એપિસોડ એક એવી છાપ છોડી દે છે જેનાથી તમારી નજર સ્ક્રીન પરથી હટાવવી મુશ્કેલ બની જાય છે.

શરૂઆતમાં રિવ્યુઓ આવવા લાગ્યા છે, જેમાં અભિનય, કેમિયો, ધારદાર લેખન, ધમાકેદાર એક્શન, ઉત્તરપૂર્વનું સુંદર ચિત્રણ અને બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોરની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે.

રાજ અને ડીકેના સિગ્નેચર વર્લ્ડ-બિલ્ડિંગની એક ઝલક

સીઝન 3 રાજ અને ડીકેની સિગ્નેચર સ્ટાઈલ પાછી લાવે છે. તીક્ષ્ણ રમૂજ, ભાવનાત્મક ઊંડાણ અને મૂળ સ્ટોરી કહેવાની. આ વખતે, તેમણે દુનિયાને એટલી નવી અને આશ્ચર્યજનક રીતે વિસ્તૃત કરી છે, કે લાંબા સમયથી ચાહકોને બધું જ નવું અને પરિચિત લાગે છે. જેમણે આ શો પહેલાથી જ જોયો છે તેઓ ધમાકેદાર અનુભવ કરી રહ્યા છે. જ્યારે નવા દર્શકો સરળતાથી સ્ટોરીને અનુસરી શકે છે, જે ફરી એકવાર દરેકને યાદ અપાવે છે કે રાજ અને ડીકેની સ્ટોરી કહેવાની શૈલી કેટલી અનોખી અને ખાસ છે.

પહેલા કરતાં વધુ મોટો દાવ

સીઝન 3માં, શ્રીકાંત પોતાને ઉત્તરપૂર્વમાં એક તણાવપૂર્ણ મિશનમાં ફસાયેલો જુએ છે, જ્યાં દરેક ચાલ જોખમથી ભરેલી હોય છે, અને પહેલી વાર, શિકારી શિકાર બની જાય છે. જટિલ રાજકીય પરિસ્થિતિ, સતત કાર્યવાહી અને વધતી જતી દુશ્મન ઘેરાબંધી આ સીઝનને અત્યાર સુધીની સૌથી શક્તિશાળી અને આકર્ષક બનાવે છે.

ખતરનાક નવા દુશ્મનો શ્રીકાંતના જીવનનો આખો માર્ગ બદલી નાખે છે

જયદીપ અહલાવતની રુક્મા અને નિમ્રત કૌરની મીરાની એન્ટ્રી સીઝન 3માં એક ઘેરી, વધુ તોફાની ધાર ઉમેરે છે. બંને પાત્રો દુનિયામાં એકીકૃત રીતે ભળી જાય છે, શ્રીકાંતની દરેક ચાલને વિક્ષેપિત કરે છે, તણાવ, નૈતિક દ્વિધાઓ અને અણધાર્યા વળાંકો બનાવે છે. તેમની હાજરી પહેલા કરતાં પણ વધુ દાવ લગાવે છે અને શ્રીકાંતને તેની સૌથી પડકારજનક પરિસ્થિતિમાં ધકેલી દે છે, સ્ટોરીમાં એક નવો અને દમદાર ફ્લો જોવા મળે છે.

શાનદાર કલાકારોનું શક્તિશાળી અભિનય

ધ ફેમિલી મેનના મનોજ બાજપેયીથી લઈને જયદીપ અહલાવત અને નિમરત કૌર જેવા વિરોધીઓ સુધી, શારિબ હાશ્મી, પ્રિયામણી, શ્રેયા ધન્વંતરી અને ગુલ પનાગ જેવા બાકીના સ્ટાર કલાકારોના અભિનયને વિવેચકો તરફથી પ્રશંસા મળી છે. સમગ્ર કલાકારો તેમના અભિનયથી સ્ક્રિપ્ટને ઉન્નત બનાવે છે, દરેક ભૂમિકાને ભાવનાત્મક રીતે ઉત્સાહિત, ઉચ્ચ દાવ પર અને સંપૂર્ણપણે અધિકૃત, ગહન અને પ્રભાવશાળી બનાવે છે.

મનોરંજક પાત્રનો નાનકડો રોલ

સીઝન 3 માં, ચાહકોને તેમની સુપરહિટ શ્રેણી, ફર્ઝીના પ્રિય અને મનોરંજક પાત્રનો નાનકડો રોલ પણ મળે છે, અને તે આવતાની સાથે જ સ્ટોરી તરત જ જીવંત થઈ જાય છે. આ નાનકડી ભૂમિકા શ્રીકાંતના મિશનની ધમાલમાં એટલી સરળતાથી બંધબેસે છે કે તે રાજ અને ડીકેની વિશાળ દુનિયાનો એક મનોરંજક નાનો ભાગ ઉમેરે છે, જેને દર્શકો ખૂબ જ પસંદ કરે છે.

રાજ, ડીકે અને સુમન કુમાર દ્વારા લખાયેલી આ શ્રેણીમાં સુમિત અરોરા દ્વારા સંવાદો છે. રાજ અને ડીકે દ્વારા દિગ્દર્શિત, સુમન કુમાર અને તુષાર સેઠ પણ આ સિઝનમાં દિગ્દર્શક તરીકે જોડાયા છે. આ સિઝનમાં મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં શારિબ હાશ્મી (જેકે તલપડે), પ્રિયામણી (સુચિત્રા તિવારી), આશ્લેષા ઠાકુર (ધૃતિ તિવારી), વેદાંત સિંહા (અથર્વ તિવારી), શ્રેયા ધનવંતરી (ઝોયા) અને ગુલ પનાગ (સલોની) વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ધ ફેમિલી મેનનો સીઝન 3 ભારતમાં અને વિશ્વભરના 240 થી વધુ દેશો અને પ્રદેશોમાં પ્રાઇમ વિડિયો પર ખાસ પ્રીમિયર થાય છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સ્મૃતિ મંધાના-પલાશની હલ્દી સેરેમની: પલક મુચ્છલે બહેનની ફરજ નીભાવી, દુલ્હન સાથે ઝૂમી ટીમ ઈન્ડિયા, જુઓ
  2. રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં સજ્યો 'ગ્લોબ ટ્રોટર'નો શાહી સેટ, આજે મળશે મહેશ બાબુ-રાજામૌલીની ફિલ્મની મોટી સરપ્રાઈઝ?

TAGGED:

THE FAMILY MAN 3 ON PRIME
THE FAMILY MAN 3 OTT
MANOJ BAJPAYEE
THE FAMILY MAN 3
THE FAMILY MAN 3 ON PRIME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.