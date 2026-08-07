નહીં થાય થલાપતિ વિજયના છૂટાછેડા, પત્ની સંગીતાએ ડિવોર્સની અરજી પાછી ખેંચી
આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં સંગીતાએ પતિ વિજયના લગ્નેત્તર સંબંધ હોવાના આરોપસર છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરી હતી
Published : August 7, 2026 at 10:32 PM IST
હૈદરાબાદ: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી અને અભિનેતા સી. જોસેફ વિજયની પત્ની સંગીતાએ તમિલનાડુના ચેંગલપટ્ટુ ફેમિલી કોર્ટમાં દાખલ કરેલી છૂટાછેડાની અરજી પરત ખેંચી લીધી છે. અરજી પરત ખેંચાયા બાદ કોર્ટે કેસનો નિકાલ કરી દીધો છે. સંગીતાએ ફેબ્રુઆરીમાં છૂટાછેડા માટે અરજી દાખલ કરી હતી. પોતાની અરજીમાં તેમણે આરોપ મૂક્યો હતો કે, વિજયનું એક મહિલા અભિનેત્રી સાથે લગ્નેતર સંબંધ (એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ અફેર) છે, જેની જાણ તેમને વર્ષ 2021માં થઈ હતી.
પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, વિજયની પત્ની સંગીતાએ શુક્રવાર, 7 ઑગસ્ટે ચેંગલપટ્ટુની ફેમિલી કોર્ટમાં દાખલ કરેલી પોતાની છૂટાછેડાની અરજી પરત ખેંચી લીધી. અરજીની સુનાવણી દરમિયાન સંગીતાના વકીલે અરજી પરત લેવાની રજૂઆત કરી હતી. સંગીતા વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ મારફતે કોર્ટમાં હાજર રહ્યા હતા અને તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ હવે આ મામલાને આગળ વધારવા માંગતા નથી. તેમણે કોર્ટને અરજી પરત લેવાની મંજૂરી આપવા વિનંતી કરી હતી.
કોર્ટે તેમનું નિવેદન નોંધ્યું હતું અને પ્રતિવાદી પક્ષના વકીલે પણ કોઈ વાંધો વ્યક્ત કર્યો નહોતો. ત્યારબાદ કોર્ટે સંગીતાની અરજી સ્વીકારીને કેસનો નિકાલ કરી દીધો હતો. સાથે જ, ભવિષ્યમાં જરૂર પડે તો તેઓ ફરીથી અરજી દાખલ કરી શકે તેવી છૂટ પણ આપી હતી.
પીટીઆઈના અહેવાલ અનુસાર, ગયા વર્ષે ફેમિલી કોર્ટમાં દાખલ કરેલી પોતાની અરજીમાં સંગીતાએ પોતાના પતિ પર એક અભિનેત્રી સાથે લગ્નેતર સંબંધ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેમને સતત માનસિક ત્રાસ, ઉપેક્ષા અને ત્યાગનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જરૂર પડે તો સંબંધિત અભિનેત્રીને કેસમાં બીજા પ્રતિવાદી તરીકે સામેલ કરવાની પણ તેમણે વાત કરી હતી. સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, 1954 હેઠળ દાખલ કરેલી પોતાની અરજીમાં સંગીતાએ દાવો કર્યો હતો કે તેમનું વૈવાહિક જીવન સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયું છે.
અરજી મુજબ, વર્ષ 2021થી પ્રતિવાદી (વિજય)એ અરજદાર (સંગીતા) સાથે ખરાબ વર્તન કર્યું હતું અને તેમને 'કન્સ્ટ્રક્ટિવ ડેઝર્શન' (એક જ ઘરમાં રહેતા હોવા છતાં જીવનસાથીને માનસિક રીતે અલગ-થલગ રાખીને સાથે રહેવાનું અશક્ય બનાવી દેવું)નો ભોગ બનાવ્યા હતા. તેના કારણે તેમને પોતાના જ વૈવાહિક ઘરમાં અલગ રહેવાની ફરજ પડી હતી.
મીડિયા અહેવાલો મુજબ, શ્રીલંકન તમિલ ઉદ્યોગપતિની પુત્રી અને યુકેમાં રહેતી સંગીતા સોરનલિંગમ અભિનેતા વિજયની મોટી ચાહક હતી. વિજયની સુપરહિટ ફિલ્મ 'પૂવે ઉનાકાગા' (1996)થી પ્રભાવિત થઈને તેઓ ચેન્નાઈ આવ્યા હતા, જેથી તેઓ અભિનેતાને વ્યક્તિગત રીતે મળી શકે અને ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન તેમને અભિનંદન પાઠવી શકે.
સંગીતાની સાદગીથી પ્રભાવિત થઈને વિજયે તેમને પોતાના પરિવાર સાથે મળવા આમંત્રિત કર્યા હતા. વિજયના માતા-પિતા, દિગ્દર્શક એસ.એ. ચંદ્રશેખર અને ગાયિકા શોભા ચંદ્રશેખરને પણ સંગીતા ખૂબ પસંદ આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે લંડનમાં સંગીતાના પરિવાર સમક્ષ લગ્નનો ઔપચારિક પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.
સંગીતા અને વિજયના લગ્ન સૌપ્રથમ 10 જુલાઈ, 1998ના રોજ યુનાઇટેડ કિંગડમમાં નોંધાયા હતા. અરજી મુજબ, ત્યારબાદ 25 ઓગસ્ટ, 1999ના રોજ ચેન્નાઈમાં પરંપરાગત હિંદુ રીતિ-રિવાજો અનુસાર બંનેએ લગ્ન કર્યા હતા.
આ પણ વાંચો: