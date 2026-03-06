ETV Bharat / entertainment

છુટાછેડાના સમાચાર વચ્ચે ત્રિશા સાથે લગ્નમાં પહોંચ્યો થલાપતિ વિજય, લોકો ભડક્યા

ફેમસ તમિલ સુપરસ્ટાર અને રાજકારણી થલપતિ વિજય અને લોકપ્રિય અભિનેત્રી ત્રિશા કૃષ્ણન તાજેતરમાં ચેન્નઈમાં યોજાયેલા એક ભવ્ય લગ્નના રિસેપ્શનમાં એકસાથે જોવા મળ્યા હતા.

સેલિબ્રિટી લગ્નમાં વિજય અને ત્રિશા કૃષ્ણન સાથે જોવા મળ્યા (IANS)
હૈદરાબાદ: છુટાછેડાના સમાચાર વચ્ચે જાણીતો તમિલ સુપરસ્ટાર અને રાજકારણી થલાપતિ વિજય અને લોકપ્રિય અભિનેત્રી ત્રિશા કૃષ્ણન તાજેતરમાં ચેન્નઈમાં યોજાયેલા એક ભવ્ય લગ્નના રિસેપ્શનમાં એકસાથે જોવા મળ્યા હતા.

તમિલ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા નિર્માતા કલપતિ સુરેશના પુત્રના આ રિસેપ્શનમાં બંને સ્ટાર્સની એકસાથે એન્ટ્રીએ ઇન્ટરનેટ પર ભારે ચર્ચા જગાવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ ઇવેન્ટના અસંખ્ય વીડિયો અને ફોટા ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે વિજય અને ત્રિશા એકસાથે રિસેપ્શન વેન્યુ પર પહોંચે છે અને ત્યારબાદ સ્ટેજ પર જઈને નવા પરિણીત યુગલને અભિનંદન આપે છે. બંને સ્ટાર્સ ખૂબ જ ખુશ દેખાઈ રહ્યા હતા અને તેઓએ હસતાં હસતાં ફોટા પડાવ્યા અને વર-કન્યાને ફૂલોનો સુંદર ગુલદસ્તો પણ ભેટમાં આપ્યો હતો.

ટ્રેડિશનલ આઉટફિટમાં બંનેનો આકર્ષક અંદાજ

આ લગ્ન સમારંભમાં વિજય અને ત્રિશાના દેખાવે સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, કારણ કે બંનેએ એકબીજા સાથે મેચ થતા શાનદાર ટ્રેડિશનલ (પરંપરાગત) કપડાં પહેર્યા હતા. વિજયે આછા રંગનો સિલ્કનો શર્ટ અને તેની સાથે પરંપરાગત સિલ્કની ધોતી (વેષ્ટિ) પહેરી હતી. આ પહેરવેશમાં તેનો લુક ખૂબ જ ક્લાસિક, શાંત અને ભવ્ય લાગી રહ્યો હતો. બીજી તરફ, ત્રિશા કૃષ્ણને પણ આ જ રંગ સાથે મળતી આવતી ખૂબ જ સુંદર સિલ્કની સાડી પહેરી હતી.

સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોએ નોટિસ કર્યું કે ત્રિશાનો આઉટફિટ વિજયના લુકને પરફેક્ટ રીતે કોમ્પ્લિમેન્ટ કરી રહ્યો હતો. તેમનો આ સાદો છતાં અત્યંત સ્ટાઇલિશ અંદાજ ઇવેન્ટમાં લોકોના આકર્ષણનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યો હતો.

સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોની મિશ્ર પ્રતિક્રિયા

જેવા આ ઇવેન્ટના વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ અને X (ટ્વિટર) જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થયા, કે તરત જ ઇન્ટરનેટ પર લોકોએ અલગ-અલગ પ્રતિક્રિયાઓ આપવાનું શરૂ કરી દીધું. આ ઘટનાને લઈને લોકો બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયા છે.

અભિનેત્રી સનમ શેટ્ટીએ આ મામલે પોતાની નારાજગી અને નિરાશા વ્યક્ત કરતા એક પોસ્ટમાં લખ્યું, "ના! આ યોગ્ય રીત નથી. એક પત્નીના દુઃખને આ રીતે અવગણી શકાય નહીં! એક લાંબા સમયના ચાહક તરીકે આ સમયે આવું દ્રશ્ય જોવું ખૂબ જ નિરાશાજનક છે!" સનમ શેટ્ટીની આ પોસ્ટ પછી અન્ય લોકોએ પણ ઉગ્ર ચર્ચા શરૂ કરી. કેટલાક યુઝર્સે વિજયનો બચાવ કરતા લખ્યું, "આમાં ખોટું શું છે? શું કોઈ વ્યક્તિ પોતાના સારા મિત્ર સાથે કોઈના લગ્નમાં ન જઈ શકે?"

રિસેપ્શનમાં વિજય અને ત્રિશા કૃષ્ણનની એક સાથે એન્ટ્રી પછી ઈન્ટરનેટ પર ધમાલ (Photo: X)

બીજી બાજુ, કેટલાક ચાહકો આ બંને સદાબહાર સ્ટાર્સને ફરી એકવાર જાહેરમાં એકસાથે જોઈને ખૂબ જ ખુશ થયા હતા. ચાહકોને તરત જ વિજય અને ત્રિશાની સુપરહિટ ફિલ્મો અને તેમની શાનદાર ઓન-સ્ક્રીન કેમેસ્ટ્રી યાદ આવી ગઈ.

આ જોડીએ અત્યાર સુધીમાં 'ગિલ્લી', 'થિરુપાચી', 'આથી', 'કુરુવી', 'લિયો' અને 'ધ ગ્રેટેસ્ટ ઓફ ઓલ ટાઇમ' (GOAT) જેવી ઘણી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું છે.

વિજયના અંગત જીવન અને છૂટાછેડાની અફવાઓ

તમને જણાવી દઈએ કે, આ વીડિયો એટલા માટે વધુ વાયરલ થઈ રહ્યો છે કારણ કે વિજય છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેના અંગત જીવનને લઈને સતત સમાચારોમાં છવાયેલો છે. વિવિધ મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે વિજયની પત્ની સંગીતા વિજયે ચેન્નઈની ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેડા માટે કાનૂની અરજી કરી છે.

રિસેપ્શનમાં વિજય અને ત્રિશા કૃષ્ણનની એક સાથે એન્ટ્રી પછી ઈન્ટરનેટ પર ધમાલ (Photo: X)

રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ કપલ છેલ્લા કેટલાક સમયથી એકબીજાથી અલગ રહી રહ્યું છે. જોકે, આ સંવેદનશીલ મામલે હજુ સુધી અભિનેતા વિજય કે તેના પરિવાર તરફથી જાહેરમાં કોઈ જ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી. આ અફવાઓના કારણે જ ત્રિશા સાથેની આ મુલાકાતે લોકોનું આટલું મોટું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

