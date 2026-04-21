ETV Bharat / entertainment

તેલુગુ અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનને મળી પર્સનાલિટી રાઇટ્સની સુરક્ષા, દિલ્લી હાઈકોર્ટનો આદેશ

ડીપફેક અને AI નિર્મિત ફોટો-વૉઇસ પર પ્રતિબંધ, અલ્લુ અર્જુનના વ્યક્તિત્વના અનધિકૃત ઉપયોગ સામે કોર્ટનું કડક પગલું.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 9:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દિલ્લી હાઈકોર્ટે તેલુગુ અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનના વ્યક્તિત્વના અધિકારોના સંરક્ષણનો અંતરિમ આદેશ આપ્યો છે. જસ્ટિસ તુષાર રાવ ગડેલાની બેન્ચે અલ્લુ અર્જુનના ડીપફેક અથવા AI દ્વારા નિર્મિત ફોટો, અવાજ અને વ્યક્તિત્વ સાથે જોડાયેલા કન્ટેન્ટના ઉપયોગ પર રોક લગાવી દીધી છે.

આજે સુનાવણી દરમિયાન અલ્લુ અર્જુન વતી હાજર રહેલા વકીલ સ્વાતિ સુકુમારે જણાવ્યું હતું કે અરજદારના ફોટાનો અનધિકૃત રીતે પોર્નોગ્રાફિક અને અશ્લીલ કન્ટેન્ટ તૈયાર કરવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સુકુમારે 'ફેક કોલ પુષ્પા' નામની એપનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં અલ્લુ અર્જુન જેવા AI નિર્મિત વ્યક્તિ સાથે વાત કરાવવામાં આવી રહી છે.

વકીલ સ્વાતિ સુકુમારે કહ્યું હતું કે આ એપ દ્વારા કોઈ પણ વ્યક્તિ અરજદારના વીડિયોનો કોઈપણ પ્રકારની છેતરપિંડી માટે ઉપયોગ કરી શકે છે. સુનાવણી દરમિયાન પ્રતિવાદી ફ્રેન્કલી રિટેલ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વતી હાજર રહેલા વકીલે જણાવ્યું હતું કે અરજીની નકલ મળ્યા બાદ તેમણે સંબંધિત વેબલિંક હટાવી દીધી છે. ત્યારબાદ કોર્ટે આ સંબંધમાં ત્રણ દિવસની અંદર સોગંદનામું દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલાં પણ હાઈકોર્ટ અનેક નામાંકિત હસ્તીઓના વ્યક્તિત્વના અધિકારોની રક્ષા કરવાનો આદેશ આપી ચૂકી છે. કોર્ટે કથાવાચક અનિરુદ્ધાચાર્ય, મલયાલમ ફિલ્મ અભિનેતા મોહનલાલ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના હેડ કોચ અને પૂર્વ સાંસદ ગૌતમ ગંભીર, પતંજલિ આયુર્વેદના આચાર્ય બાલકૃષ્ણ, ફિલ્મ અભિનેત્રી સોનાક્ષી સિંહા, બાબા રામદેવ, ફિલ્મ અભિનેત્રી કાજોલ, ફિલ્મ અભિનેતા વિવેક ઓબેરોય, આંધ્રપ્રદેશના ઉપ-મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ, પૂર્વ ક્રિકેટર સુનિલ ગાવસ્કર, ફિલ્મ અભિનેતા સલમાન ખાન, અભિનેતા અજય દેવગન, અભિનેત્રી અને સાંસદ જયા બચ્ચન, પત્રકાર સુધીર ચૌધરી, આર્ટ ઓફ લિવિંગ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક શ્રી શ્રી રવિશંકર, તેલુગુ અભિનેતા નાગાર્જુન, અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય, અભિષેક બચ્ચન અને ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહરના વ્યક્તિત્વ સાથે જોડાયેલી કોઈપણ બાબતનો પરવાનગી વગર ઉપયોગ ન કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

TAGGED:

TELUGU ACTOR ALLU ARJUN
ALLU ARJUN PERSONALITY RIGHTS
DELHI HIGH COURT PERSONALITY RIGHTS
DELHI HIGH COURT
HC ORDER PROTECTING ALLU ARJUN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.