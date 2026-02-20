ETV Bharat / entertainment

'ટૉક્સિક'નું ટીઝર રિલીઝ, 'રાયા'ના રોલમાં યશ છવાયો; સૌથી ખતરનાક અને ક્રૂર અવતાર જોવા મળ્યો

યશની ફિલ્મ ટૉક્સિક: એ ફેરી ટેલ ફૉર ગ્રોન-અપ્સ 19 માર્ચે થિયેટરમાં ફિલ્મ રિલીઝ થશે, રણવીર સિંહની ધુરંધર-2 સાથે ટકરાશે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 1:33 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ગીતૂ મોહનદાસની ડાયરેક્ટ કરેલી ટૉક્સિક: એ ફેરી ટેલ ફૉર ગ્રોન-અપ્સે પોતાના ઇન્ટ્રો વીડિયોમાં જ ફેન્સને દિવાના કરી દીધા હતા પરંતુ હવે તેના ટીઝરે લોકોનું એક્સાઇટમેન્ટ લેવલ હાઇ કરી દીધુ છે. 20 ફેબ્રુઆરીએ મેકર્સે ટૉક્સિકનું ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે. ટીઝરમાં યશના રોલે સૌનું દિલ જીતી લીધુ છે.

શુક્રવારે મેકર્સે 5 ભાષા સાથે ટૉક્સિકનું ટીઝર રીલિઝ કર્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા પર ટીઝર શેર કરતા કેપ્શનમાં લખવામાં આવ્યું, 'આ પાગલ કરી દેશે'. યશની ફિલ્મનું ટીઝર કેટલાક લોકોને પસંદ આવ્યું છે તો કેટલાક ફેન્સ નિરાશ થયા છે.

1.55 મિનિટનું ટીઝર

ટીઝરની શરૂઆત યશના રાયા સાથે થાય છે, જેને કહેવામાં આવે છે કે આ વખતની જંગ અલગ છે અને તેની મક્કારી પણ અલગ છે. આ વચ્ચે તેમાં કેટલાક યુદ્ધ અને મારામારીના મોન્ટાજ પણ આવે છે. હીરોના હાથ-પગ કાપતા, માથું ફોડતા ગુંડાઓને મારતા શોર્ટ્સ બતાવવામાં આવ્યા છે.

ટીઝરમાં ફિલ્મના વિલનની ઝલક પણ બતાવવામાં આવી છે. એવું લાગે છે કે ફિલ્મમાં યશ હીરોની સાથે સાથે વિલનનો રોલ પણ કરી રહ્યો છે. ટીઝરના અંતમાં યશ ક્લિન શેવમાં જોવા મળ્યો હતો, જે અંતે રાયાને પડકાર આપવા આવે છે, 'હું ઘરે આવી ગયો છું ડેડી. 'ટીઝરને યશના ફેન્સનો પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે.

સોશિયલ મીડિયા રિએક્શન

યશના લુક પર એક ફેન્સે સોશિયલ મીડિયા પર કોમેન્ટ કરતા લખ્યુ, 'યશને દાઢી વગર જોવો અનએક્સપેક્ટેડ હતું.' અન્ય એક ફેન્સે લખ્યુ, 'ફર્સ્ટ ડે, ફર્સ્ટ શો'. એક યૂઝરે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખ્યુ, 'આ ટીઝર નથી, વોર્નિંગ નોટિસ છે.'

ટૉક્સિક-એ ફેરીટેલ ફૉર ગ્રોન-અપ્સ વિશે

ગીતૂ મોહનદાસની ડાયરેક્ટ કરેલી 'ટૉક્સિક: એ ફેરીટેલ ફૉર ગ્રોન-અપ્સમાં યશની સાથે રૂકમણી વસંત, નયનતારા, કિયારા અડવાણી, તારા સુતરિયા, હુમા કુરેશી, અક્ષય ઓબેરોય અને સુદેવ નાયર મહત્ત્વના રોલમાં છે. યશ અને ગીતૂએ મળીને આ ફિલ્મને લખી છે.

કન્નડ અને ઇંગ્લિશમાં એક સાથે શૂટ કરવામાં આવેલી આ ફિલ્મ 19 માર્ચે થિયેટરમાં રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર વર્ષની સૌથી વધુ રાહ જોનારી ફિલ્મમાંથી એક ધુરંધર-2 સાથે ટકરાશે.

