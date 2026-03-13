'ટટીરી' વિવાદ: બાદશાહની ધરપકડ માટે પોલીસને નિર્દેશ, શું પાસપોર્ટ પણ જપ્ત થશે?

રેપર બાદશાહની મુશ્કેલીઓમાં વધુ વધારો થયો છે. હરિયાણા પોલીસને રેપરની ધરપકડ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 10:42 PM IST

હૈદરાબાદ: પ્રખ્યાત રેપર-ગાયક બાદશાહની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાના કોઈ સંકેત નથી. થોડા દિવસો પહેલા, બાદશાહે ચાલી રહેલા 'ટટીરી' વિવાદ અંગે સ્પષ્ટતા કરતો એક વીડિયો જાહેર કર્યો હતો. જોકે, આ સ્પષ્ટતા પછી પણ તેની મુશ્કેલીઓ ઓછી થઈ નથી. તાજેતરમાં, હરિયાણા પોલીસને ગાયકની ધરપકડ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, તેનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરવાના આદેશો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

હરિયાણા રાજ્ય મહિલા આયોગ દ્વારા રજૂ કરાયેલા સમન્સના જવાબમાં બાદશાહ શુક્રવારે પાણીપતમાં હાજર થવાનો હતો. જોકે, ગાયક હાજર ન થયો જેના કારણે કમિશને તેની સામે કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપ્યો. કમિશનના અધ્યક્ષ રેણુ ભાટિયાએ હરિયાણા પોલીસને હરિયાણવી ગીત 'ટટેરી'ને લગતા વિવાદના સંદર્ભમાં બાદશાહની ધરપકડ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પાણીપત અને પંચકુલા પોલીસને બાદશાહ સામે કાર્યવાહી કરવા અને તેની ધરપકડ કરવા માટે સૂચનાઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. વધુમાં, સમગ્ર રાજ્યમાં નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે.

નોટિસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જ્યાં સુધી બાદશાહ કમિશન સમક્ષ હાજર ન થાય ત્યાં સુધી, હરિયાણામાં તેના કોઈપણ શો માટે પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં. તેમણે પોલીસને આદેશ આપ્યો કે, જો જરૂરી લાગે તો બાદશાહનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરવામાં આવે જેથી તે તપાસથી બચવા માટે વિદેશ પ્રવાસ ન કરી શકે.

રેણુ ભાટિયાએ બાદશાહના વકીલને મળવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કારણ કે બાદશાહને બપોરે 3:00 વાગ્યા સુધીમાં રૂબરૂ હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. વકીલે પાણીપતમાં હાજર મીડિયા સાથે વાત કરી અને કહ્યું કે તેમને મહિલા આયોગ સાથે મળવા માટે એક સુનિશ્ચિત સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે. બાદશાહ એક કલાકાર છે જે હરિયાણાના નામને ગૌરવ અપાવે છે.

વકીલે ઉમેર્યું કે, રેપરે પહેલાથી જ સોશિયલ મીડિયા પર માફી માંગવા માટે એક વિડિયો અપલોડ કર્યો છે, જેમાં તેમણે કહ્યું છે કે તેમનો કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો કોઈ ઈરાદો નથી.

ફરિયાદી સવિતા આર્યએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, કમિશનના અધ્યક્ષે બાદશાહના વકીલને મળવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અધ્યક્ષે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો બાદશાહ બપોરે 3:00 વાગ્યા સુધીમાં હાજર થાય તો વિવાદ ઉકેલી શકાય છે; અન્યથા, તેમની સામે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવશે.

સંપાદકની પસંદ

