ખોડલધામના દ્વારે ‘તારક મહેતા...’ના કલાકારો: મા ખોડલના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી
Published : February 17, 2026 at 9:04 PM IST
રાજકોટ: ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અને આસ્થાના પ્રતીક સમાન શ્રી ખોડલધામ મંદિર-કાગવડ ખાતે આજે મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ ટેલિવિઝન જગતના લોકપ્રિય સિતારાઓ ઉમટી પડ્યા હતા. દર્શકોના દિલમાં વર્ષોથી રાજ કરતી સિરિયલ ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ના મુખ્ય કલાકારોએ માતાજીના શરણોમાં શીશ ઝુકાવી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.
આ મુલાકાતમાં સિરિયલના જાણીતા પાત્રો જેવા કે ગોલી (કુશ શાહ), અબ્દુલભાઈ (શરદ સાંકલા), ટપુ (નીતિશ ભુલાણી) અને ભઈલુ (જતિન બજાજ) સામેલ રહ્યા હતા. કલાકારોએ મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ પૂજા-અર્ચના કરી હતી. મા ખોડલના દર્શન કરીને તમામ કલાકારો ભાવવિભોર જણાયા હતા અને મંદિરના ગર્ભગૃહમાં વિશેષ પ્રાર્થના કરી હતી.
શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટ-કાગવડ દ્વારા આ કલાકારોનું પરંપરાગત રીતે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો દ્વારા કલાકારોને સન્માનપૂર્વક ખેસ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો અને સ્મૃતિ ચિન્હ તરીકે મા ખોડલની મનમોહક પ્રતિમા અર્પણ કરવામાં આવી હતી. આ તકે મંદિરની વ્યવસ્થા અને શિસ્ત જોઈને કલાકારો આશ્ચર્યચકિત થયા હતા.
મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા કલાકારોએ જણાવ્યું હતું કે, "દોડધામ ભરી જિંદગી વચ્ચે અહીં આવીને અદભૂત શાંતિ અને દિવ્ય ઊર્જાનો અનુભવ થયો છે. આ મંદિરનું શિલ્પ સ્થાપત્ય અને સમગ્ર પરિસરની સ્વચ્છતા ખરેખર પ્રશંસનીય છે. અમને અહેસાસ થાય છે કે મા ખોડલે જ અમને અહીં તેડાવ્યા છે. દરેક વ્યક્તિએ જીવનમાં એકવાર અહીં આવીને આ પવિત્રતાનો અનુભવ કરવો જોઈએ."
શૂટિંગના વ્યસ્ત શેડ્યૂલમાંથી સમય કાઢીને આવેલા આ કલાકારોને જોવા માટે મંદિર પરિસરમાં ભક્તોની ભીડ જામી હતી. પોતાના મનપસંદ કલાકારોને રૂબરૂ નિહાળીને દર્શનાર્થીઓ અત્યંત ખુશ થયા હતા. કલાકારોએ પણ ચાહકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું. આ મુલાકાતે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે કલા જગત સાથે જોડાયેલા લોકો પણ પોતાની સંસ્કૃતિ અને ધર્મ પ્રત્યે ગાઢ શ્રદ્ધા ધરાવે છે.
