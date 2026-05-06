જાણીતા ફિલ્મ નિર્માતા RB ચૌધરીનું રોડ અકસ્માતમાં નિધન, અશોક ગેહલોત, રજનીકાંતે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
રાજસ્થાનના બ્યાવર નજીક રોડ અકસ્માતમાં ફિલ્મ નિર્માતાનું અવસાન, તેઓ સિરવી સમાજના આગેવાન પણ હતા
Published : May 6, 2026 at 4:31 PM IST
જોધપુર/બ્યાવર: તમિલ ફિલ્મ નિર્માતા આર.બી. ચૌધરીનું મંગળવારે જોધપુર જિલ્લાના રાયપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા ઝુંટા ગામ નજીક થયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં અવસાન થયું. માહિતી મળતાં, રાયપુર પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને મૃતદેહને શબઘરમાં લઈ જવામાં આવ્યો. તેમના પાર્થિવ દેહને બુધવારે જયપુરથી ચેન્નાઈ લાવવામાં આવશે. ચૌધરીના નિધનના સમાચારથી પાલી જિલ્લાના સિરવી સમુદાયમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ.
સિરવી સમુદાયના પ્રતિનિધિ અને રાજ્ય કોંગ્રેસ સમિતિના મહાસચિવ ભૂરારામ સિરવીએ જણાવ્યું કે, ચૌધરી સમુદાયના પ્રતિક હતા. તેમનું મંગળવારે રાયપુર-ઝુંટા નજીક એક માર્ગ અકસ્માતમાં અવસાન થયું. અકસ્માત સમયે કારમાં તેમની સાથે મુસાફરી કરી રહેલા તેમના ભત્રીજાને ઈજા થઈ હતી અને હાલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. ચૌધરીના અંતિમ સંસ્કાર બુધવારે ચેન્નાઈમાં કરવામાં આવશે.
तमिलनाडु सीरवी महासभा के अध्यक्ष एवं दक्षिण भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर श्री आर बी चौधरी का ब्यावर में एक सड़क दुर्घटना में निधन का समाचार बेहद दुखद है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 5, 2026
ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। घायल ड्राइवर के शीघ्र…
ચૌધરીના નિધન રાજસ્થાનના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે પણ તેમના નિધન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે X પર લખ્યું, 'તમિલનાડુ સિરવી મહાસભાના પ્રમુખ અને દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મ નિર્માતા શ્રી આર.બી. ચૌધરીનું બ્યાવરમાં માર્ગ અકસ્માતમાં નિધન થવાના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ મૃતકના આત્માને શાંતિ આપે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. હું ઘાયલ ડ્રાઇવરના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પણ પ્રાર્થના કરું છું.' સિરવીએ જણાવ્યું કે ચૌધરી મૂળ પાલી જિલ્લાના વતની હતા. તેમણે મુખ્યત્વે તમિલ અને તેલુગુ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં કામ કર્યું હતું અને મલયાલમ અને હિન્દી ફિલ્મોનું નિર્માણ પણ કર્યું હતું. તેઓ સુપર ગુડ ફિલ્મ્સ નામની પ્રોડક્શન કંપનીના સ્થાપક હતા.
તેમના નિધનથી તેલુગુ અને તમિલ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં શોકની લહેર છવાઈ ગઈ છે. સુપરસ્ટાર રજનીકાંત અને ચિરંજીવીએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર તેમના મિત્રના નિધન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે.
આ પણ વાંચો: