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જાણીતા ગુજરાતી અભિનેતા અરવિંદ વેકરિયાનું અવસાન, 'તારક મેહતા...'માં પણ કર્યું હતું કામ, ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લહેર

'તારક મેહતા...'માં 'બાઘેશ્વર'નું પાત્ર ભજવનારા તન્મય વેકરિયાના પિતા અને દિગ્ગજ અભિનેતા અરવિંદ વેકરિયાનું નિધન થયું છે

'તારક મેહતા...'માં 'બાઘેશ્વર'નું પાત્ર ભજવનારા તન્મય વેકરિયાના પિતા અને દિગ્ગજ અભિનેતા અરવિંદ વેકરિયાનું નિધન થયું છે
'તારક મેહતા...'માં 'બાઘેશ્વર'નું પાત્ર ભજવનારા તન્મય વેકરિયાના પિતા અને દિગ્ગજ અભિનેતા અરવિંદ વેકરિયાનું નિધન થયું છે (@CintaaOfficial X Handle)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 3:38 PM IST

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હૈદરાબાદ: પ્રખ્યાત ગુજરાતી અભિનેતા અને 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા' ના અભિનેતા તન્મય વેકરિયાના પિતા અરવિંદ વેકરિયાનું અવસાન થયું છે. લોકપ્રિય શોમાં 'બાઘા'નું પાત્ર ભજવનારા તન્મયે ગયા ઓક્ટોબરમાં પોતાની માતા ગુમાવી હતી. તેમણે હજુ સુધી આ દુ:ખદ ઘટના અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી. જોકે, સિને એન્ડ ટીવી આર્ટિસ્ટ્સ એસોસિએશન (CINTAA) દ્વારા આ સમાચારની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે, જેણે શોક સંદેશ દ્વારા પીઢ કલાકારને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમના મૃત્યુનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તન્મયના પિતા સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પીડાતા હતા. મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ અસ્પષ્ટ છે અને વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે. ચાહકોએ શોક અને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, કારણ કે તન્મય તેમની માતાના અવસાન પછીથી મુશ્કેલ સમયનો સામનો કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, તેના X (અગાઉ ટ્વિટર) હેન્ડલ પર સમાચાર શેર કરતા, CINTAA એ લખ્યું, "CINTAA વરિષ્ઠ અભિનેતા અને થિયેટર કલાકાર અરવિંદ વેકરિયાના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કરે છે."

અરવિંદ વેકરિયા ગુજરાતી રંગભૂમિ અને સિનેમામાં એક જાણીતું નામ હતું, જેમણે ઘણા દાયકાઓ સુધી પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં તેમના યોગદાન માટે ખૂબ પ્રશંસા મેળવી. તેમણે ફિલ્મ, ટેલિવિઝન અને રંગભૂમિમાં સફળ કારકિર્દી બનાવી, તેમના કાર્ય માટે ઉદ્યોગમાં માન મેળવ્યું.

આ પીઢ અભિનેતા 'યશોદા', 'છનુ ચમકાલો' અને 'રૂપિયો નાચ નાચવે' જેવી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં તેમના અભિનય માટે જાણીતા હતા. ફિલ્મો ઉપરાંત, તેઓ લોકપ્રિય સુપરહીરો ટેલિવિઝન શ્રેણી 'શક્તિમાન' માં પણ દેખાયા હતા.

ટેલિવિઝન દર્શકોને 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા' માં તેમનો મહેમાન કલાકારનો રોલ પણ યાદ હશે. આ સિટકોમમાં, અરવિંદે એક ઝવેરીનો રોલ ભજવ્યો હતો જેમની પાસે આત્મારામ ભીડે તેમની પત્ની માધવીના ઘરેણાં ગીરવે રાખવા ગયા હતા. તેમની ભૂમિકા ટૂંકી હોવા છતાં, લાંબા સમયથી ચાલતા શોના ચાહકોએ ચોક્કસપણે તેમની નોંધ લીધી. 2026 સુધીમાં, આ શો 4,500 થી વધુ એપિસોડ પૂર્ણ કરી ચૂક્યો હતો અને હજુ પણ દૈનિક ધારાવાહિક તરીકે પ્રસારિત થઈ રહ્યો છે.

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TANMAY VEKARIA
ARVIND VEKARIA PASSES AWAY

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