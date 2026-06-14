સુશાંત સિંહ રાજપૂતની 6ઠ્ઠી પુણ્યતિથિ: બહેન શ્વેતા સિંહે ભાઈને ‘પ્રભુ રામ’ સ્વરૂપે દર્શાવતી AI તસવીર શેર કરી લખી ભાવુક પોસ્ટ
6 વર્ષે પણ અમર છે સુશાંતની યાદો, બહેને લખ્યું, ‘તું કેવી રીતે ગયો તેનો નહીં, પણ કેવી રીતે જીવ્યો એનો વિચાર કરું છું’
Published : June 14, 2026 at 1:36 PM IST
હૈદરાબાદ : આજે દિવંગત બોલિવૂડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતની છઠ્ઠી પુણ્યતિથિ છે. વર્ષ 2020માં 34 વર્ષની નાની વયે તેમણે આ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું હતું. તેમની બહેન શ્વેતા સિંહ કીર્તિએ આ અવસરે સોશિયલ મીડિયા પર ભાવુક પોસ્ટ શેર કરી ભાઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.
શ્વેતાએ પ્રભુ રામના રૂપમાં સુશાંતની આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) દ્વારા તૈયાર કરાયેલી તસવીર સહિત અનેક ફોટા શેર કર્યા અને સાથે એક લાંબી લાગણીશીલ પોસ્ટ લખી. તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, “6 વર્ષ... સમય વીતી ગયો છે, છતાં કેટલીક આત્માઓ સમય કરતાં મોટી થઈ રહી છે. જ્યારે હું આજે મારા ભાઈ વિશે વિચારું છું, ત્યારે તે કેવી રીતે ગયો એવો વિચાર નથી કરતી, પણ તે કેવી રીતે જીવ્યો એ યાદ કરું છું. મને તેની બાળસમાન જિજ્ઞાસા, જીવન પ્રત્યેનો અદમ્ય કુતૂહલ, તારાઓ, બ્રહ્માંડ અને માનવ મન પ્રત્યેનું આકર્ષણ યાદ છે.”
પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું, “હું એવા દિલને યાદ કરું છું જેણે દરેક સાથે આદરથી વ્યવહાર કર્યો, પછી ભલે તે કોઈ પણ હોય. મને યાદ છે એ વ્યક્તિ જેણે શીખવ્યું કે દયા વિના સફળતાનો કોઈ અર્થ નથી. વર્ષો દરમિયાન, મેં એક સુંદર વાત સમજી છે: પ્રેમ સમયના નિયમોનું પાલન કરતો નથી. શરીર નજરથી ઓઝલ થઈ શકે છે, પરંતુ એક સુંદર આત્માની અસર અસંખ્ય જીવનોમાં વિસ્તરતી રહે છે.”
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જ્યારે પણ કોઈ ગુસ્સાને બદલે દયા, અજ્ઞાનને બદલે જ્ઞાન, નિરાશાને બદલે આશા, અથવા અન્યોનો ન્યાય કરવાને બદલે પ્રેમ પસંદ કરે છે, ત્યારે સુશાંતે જીવન માટે ઊભા કરેલા મૂલ્યોનો એક નાનકડો અંશ જીવંત થાય છે. તેમને સૌથી મોટી શ્રદ્ધાંજલિ દુઃખ વ્યક્ત કરીને નહીં, પણ તેમના મૂલ્યોને અપનાવીને જીવવાની છે.
પોસ્ટના અંતમાં શ્વેતાએ લખ્યું, “જિજ્ઞાસુ બનો, દયાળુ બનો, શીખતા રહો, હિંમતભેર સપના જુઓ અને દુનિયાને તમારા હૃદયને કઠણ ન થવા દો. જીવનની સાચી કસોટી એ નથી કે તે કેટલું લાંબુ હતું, પણ એ છે કે તેણે કેટલાના દિલમાં જાગૃતિ લાવી. અને આ માપદંડ પર, ભાઈ તમે આજે પણ જીવંત છો. તમે લાખોને પ્રેરણા આપતા રહો. સદાય પ્રેમ અને સદાય યાદ આપતા રહો.”
સુશાંત સિંહ રાજપૂતનું 14 જૂન 2020ના રોજ મુંબઈના બાંદ્રા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને રહસ્યમય સંજોગોમાં અવસાન થયું હતું. આ ઘટનાએ મનોરંજન જગત અને ચાહકોને આઘાત પહોંચાડ્યો હતો. મૃત્યુ બાદ તેમની પ્રેમિકા રિયા ચક્રવર્તી પર આત્મહત્યા માટે પ્રેરિત કરવાના આરોપો લાગ્યા હતા. જોકે, મે 2025માં CBI એ આ કેસમાં ક્લોઝર રિપોર્ટ દાખલ કરીને અભિનેત્રીને ક્લીન ચીટ આપી હતી અને કોઈપણ ગેરરીતિને નકારી કાઢી હતી.
6 વર્ષ વીતી ગયા છતાં, સુશાંતની યાદો અને તેમના વિચારો આજે પણ લાખો ચાહકોના દિલમાં જીવંત છે. બહેન શ્વેતાની ભાવુક પોસ્ટ ફરી એકવાર આ વાતની યાદ અપાવે છે કે સાચો પ્રેમ અને સારા મૂલ્યો સમયની સીમાઓ તોડીને અમર રહે છે.
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