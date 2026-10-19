Suryaa Teaser: સની દેઓલની ફેન્સને મોટી ભેટ, 'સૂર્યા'ના ટીઝરે મચાવ્યો હંગામો, જુઓ VIDEO
સની દેઓલની ફિલ્મ 'સૂર્ય: અંત સે આરભ તક' આ તારીખે થશે રિલીઝ
Published : October 19, 2026 at 5:16 PM IST
હૈદરાબાદઃ દિગ્ગજ અભિનેતા સની દેઓલના 69મા જન્મદિવસે આજે 19 ઓક્ટોબરે તેમની અપકમિંગ ફિલ્મ 'સૂર્યાઃ અંત સે આરંભ તક'નું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે. ટીઝરમાં સની દેઓલનો દમદાર અવતાર જોવા મળી રહ્યો છે. સની ટીઝરમાં પોતાની જૂની ફિલ્મોના પાત્રમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જણાવી દઈએ, સની પોતાની જૂની ફિલ્મોમાં ભ્રષ્ટ સિસ્ટમ સાથે લડે છે, તેમાં ભલે સમાજ, રાજનીતિ હોય કે હોસ્પિટલમાં થઈ રહેલી ધાંધલી. હવે સની સૂર્યામાં પણ ભ્રષ્ટ સિસ્ટમ વિરુદ્ધ ઉભા થશે. તેની એક ખતરનાક ઝલક સૂર્યાના ટીઝરમાં જોવા મળી રહી છે.
કેવું છે સૂર્યાનું ટીઝર?
સૂર્યાનું ટીઝર એક મિનિટ 17 સેકન્ડનું છે, જેની શરુઆત જ દમદાર છે. ટીઝરની શરુઆતમાં પોલીસના સાયરનનો અવાજ આવે છે અને સની એક રસ્તા પર ઈન્વેસ્ટિગેશન મોડમાં દેખાય છે. આગલા સીનમાં એક છોકરી હોસ્પિટલના બેડ પર છે અને સની તેને દરવાજાની બહારથી જોઈ રહ્યા છે. આવતા સીનમાં સની પોતાના જૂના અને હકની લડાઈવાળા અંદાજમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
હકીકતમાં, એક ફંક્શનમાં સનીની દીકરી નાચતા-નાચતા પડી જાય છે અને પછી શરુ થાય છે, છોકરીના સારવાર અને મેડિકલ સિસ્ટમ લૂંટ વાળો ખેલ. સની ટીઝરમાં મેડિકલ લાઈનના ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખોલતા દેખાઈ રહ્યા છે. આ આખી કહાની શરુ થાય છે, તેમની દીકરીના મોત સાથે. આ ફિલ્મ સાચી ઘટના પર આધારિત કહેવામા આવી રહી છે.
સનીની નવી ફિલ્મ વિશે
તાજેતરમાં સનીની નવી ફિલ્મ 'સૂર્યાઃ અંતથી આરંભ તક'નું ટાઈટલ લૉન્ચ કરવામા આવ્યું હતું. આ ફિલ્મને કમલ મુકુટ રજૂ કરી રહ્યા છે. ફિલ્મનું નિર્દેશન પદ્મા કુમાર મંગતે કર્યું છે. ફિલ્મના નિર્માતા દીપક મુકુટ, હેમંત મુકુટ, લોકેશ મુકુટ અને કમલ મુકુટ છે. સ્ટારકાસ્ટની વાત કરીએ તો ફિલ્મમાં સની દેઓલ, રવિ કિશન, પ્રજ્ઞા જયસવાલ, તોનૂશ્રી, મનીષ વાધવા, ટીનૂ આનંદ અને જીશુ સેન ગુપ્તા મહત્ત્વના રોલમાં જોવા મળશે. મોટાભાગના પાત્રોની ઝલક ટીઝરમાં જોવા મળી ચૂકી છે.
ક્યારે રિલીઝ થશે ફિલ્મ?
સની દેઓલની ફિલ્મ સૂર્યઃ અંત સે આરંભ તક એક ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મ છે. સનીના ચાહકોને આ ફિલ્મ માટે વધુ રાહ જોવી પડશે નહીં. આ ફિલ્મ 20મી નવેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે.
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