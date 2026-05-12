પતિથી અલગ થઈ મૌની રૉય? ઈન્સ્ટા પર એકબીજાને કર્યા અનફૉલો, સૂરજ નામ્બિયારે ડિલિટ કર્યું એકાઉન્ટ

લગ્નના ચાર વર્ષ પછી, મૌની રોય અને સૂરજ નામ્બિયારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એકબીજાને અનફોલો કરી દીધા છે, જેના કારણે છૂટાછેડાની અફવાઓ ફેલાઈ છે

Published : May 12, 2026 at 3:37 PM IST

હૈદરાબાદ: 'નાગિન' ફેમ એક્ટ્રેસ મૌની રૉય આમ તો તેના ગ્લેમરસ લુક્સ માટે વારંવાર ચર્ચામાં રહે છે. જોકે, આ વખતે, તેનું અંગત જીવન જ લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે. હા, તમે સાચું વાંચ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર મૌની રોય અને તેના ઉદ્યોગપતિ પતિ, સૂરજ નામ્બિયારે એકબીજાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અનફૉલો કરી દીધા છે, જે તેમના સંબંધોમાં સંભવિત વિખવાદનો સંકેત છે.

મંગળવાર, 12 મેના રોજ, સોશિયલ મીડિયા પર અચાનક સમાચાર આવ્યા કે મૌની અને સૂરજે તેમના સંબંધિત ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ્સ પર એકબીજાને અનફૉલો કરી દીધા છે. વધુમાં, તેઓએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમના શેર કરેલા થોડા ફોટા જ રાખ્યા છે, બાકીના બધા ફોટા અને વિડિઓઝ ડિલીટ કર્યા છે. અલગ થવાની આ અફવાઓ વચ્ચે, એવા અહેવાલો પણ સામે આવ્યા કે સૂરજે તેનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ ડિલીટ કરી દીધું છે. આ પછી, ETV ભારતે તેમની ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઇલ્સ ચકાસી અને પુષ્ટિ કરી કે અહેવાલો ખરેખર સાચા હતા: આ દંપતીએ માત્ર એકબીજાને અનફોલો કર્યા નથી, પરંતુ સૂરજે તેનું એકાઉન્ટ પણ ડિએક્ટિવેટ કરી દીધું છે.

મૌનીએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર સૂરજ સાથેના ફક્ત થોડા ફોટા જ રાખ્યા છે - જેમાં તેમના લગ્નનો એક ફોટો પણ શામેલ છે. એવું લાગે છે કે તેણે તેમના લગ્ન સંબંધિત અન્ય બધી પોસ્ટ્સ ડિલીટ કરી દીધી છે. બીજી તરફ, સૂરજે તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી મૌની સાથેના બધા ફોટા ડિલીટ કરી દીધા છે. વધુમાં, થોડા સમય પછી, તેણે તેનું એકાઉન્ટ પણ ડિએક્ટિવેટ કરી દીધું.

તે સમયે, તેમના લગ્નના ફોટા શેર કરતી વખતે, મૌનીએ લખ્યું: "આખરે, મને તે મળી ગયો... હાથમાં હાથ નાખીને, પરિવાર અને મિત્રોના આશીર્વાદથી, અમે લગ્ન કરી લીધા છે. અમને તમારા પ્રેમ અને આશીર્વાદની જરૂર છે. પ્રેમ, સૂરજ અને મૌની."

આ દંપતી વારંવાર સોશિયલ મીડિયા પર પ્રેમાળ ફોટા શેર કરે છે; જોકે, મૌનીની સૂરજ સાથેની છેલ્લી પોસ્ટ 2024 માં દેખાઈ હતી. ત્યારથી, તેણે તેની સાથે કોઈ તસવીર શેર કરી નથી, જેના કારણે તેમના અલગ થવાની અફવાઓ વધુ ફેલાઈ ગઈ છે.

વધુમાં, મૌનીની નજીકની મિત્ર અને સાથી અભિનેત્રી, દિશા પટાણીએ પણ સૂરજને અનફૉલો કરી દીધો છે. તેની સાથે ગાઢ સંબંધ હતા અને તે ઘણીવાર આ દંપતીની સાથે જોવા મળતા હતા.

સૂરજ નામ્બિયાર કોણ છે?

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સૂરજ નામ્બિયાર એક ઉદ્યોગપતિ અને ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકર છે. તેનો જન્મ બેંગલુરુમાં થયો હતો. તે અગાઉ કામ સંબંધિત હેતુઓ માટે દુબઈમાં રહેતો હતો. તેણે લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સ એન્ડ પોલિટિકલ સાયન્સમાં ફાઇનાન્સિયલ અને મેનેજરિયલ એકાઉન્ટિંગનો અભ્યાસ કર્યો હતો. એવું પણ અહેવાલ છે કે, શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા પછી, તેણે દુબઈમાં તેના પિતાના વ્યવસાયનું સંચાલન સંભાળ્યું.

લગ્ન

મૌની રોયે સૂરજ નામ્બિયાર સાથેના તેના સંબંધોને ખાનગી રાખ્યા. અહેવાલો અનુસાર, આ દંપતી 2019 માં નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન પરસ્પર મિત્રો દ્વારા દુબઈમાં મળ્યું હતું. બે વર્ષ સુધી ડેટિંગ કર્યા પછી, મૌની સુરજના માતાપિતાને મંદિરા બેદીના ઘરે મળી હતી.

