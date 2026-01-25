ETV Bharat / entertainment

બૉક્સ ઑફિસ પર 'બોર્ડર 2'ની ધૂમ, બે જ દિવસમાં છાપી લીધા આટલા કરોડ

ફિલ્મની કમાણી પર દેશભક્તિની થીમ, સની દેઓલ અને મૂળ ફિલ્મની સફળતાની અસર દેખાઈ રહી છે

બોર્ડર 2
બોર્ડર 2 (પોસ્ટર)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 1:05 PM IST

હૈદરાબાદ: 'બોર્ડર 2' બહુ મોટી અપેક્ષાઓ સાથે થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ. આ ફિલ્મ 1997ની હિટ ફિલ્મ બોર્ડરની સિક્વલ છે અને દર્શકો માટે એક મજબૂત ભાવનાત્મક મૂલ્ય ધરાવે છે. આ વૉર ડ્રામામાં સની દેઓલના કમબેકને કારણે પહેલા દિવસથી જ મોટી સંખ્યામાં લોકો આકર્ષાયા હતા. સિંગલ સ્ક્રિન્સ થિએટર્સ અને માસ સેન્ટરોમાં આ ફિલ્મ માટે ચાહકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા.

સેકનિલ્કના જણાવ્યા અનુસાર, ફિલ્મ 'બોર્ડર 2'એ તેના ઓપનિંગ ડે પર ભારતમાં 30 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. શુક્રવારે ફિલ્મે સારી શરૂઆત કરી હતી અને દિવસભર સારી ડિમાન્ડ રહી હતી. દેશભક્તિનો વિષય અને યાદગાર પ્રસંગના કારણે સાંજ અને રાત્રિ દરમિયાન પણ શોઝની સારી ઓક્યુપન્સી જોવા મળી હતી.

રિલીઝના બીજ બીજા દિવસે એટલે કે, શનિવારે ફિલ્મે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું. ફિલ્મે ભારતમાં 35.5 કરોડ રૂપિયાનું નેટ કલેક્શન કર્યું જે પ્રથમ દિવસની સરખામણીએ 18 ટકા વધારે રહ્યું. આ સાથે, બે દિવસ બાદ ભારતમાં ફિલ્મનું નેટ કલેક્શન 65.5 કરોડ થઈ ગયું. આ વધારો ફિલ્મ માટે ચાહકોમાં વધી રહેલી રુચિને દર્શાવે છે.

શનિવારે દિવસ શરૂ થિયેટરમાં પણ ઓક્યુપન્સીમાં સુધારો થયો. સવારના શોમાં 15.11 ટકા ઓક્યુપન્સી નોંધાઈ. બપોરના શોમાં 39.97 ટકાનો વધારો થયો જ્યારે સાંજના અને રાતના શોમાં ઑક્યુપન્સીાં અનુક્રમે 49.13 અને 61.70 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો આ ટ્રેન્ડે ફિલ્મને શનિવારે તગડી કમાણી કરવામાં મદદ કરી.

કુલ કમાણીની દ્રષ્ટિએ, બોર્ડર 2 એ વૈશ્વિક સ્તરે પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. બે દિવસ પછી ફિલ્મનું ભારતમાં કુલ કલેક્શન રૂ. 78.6 કરોડ છે જ્યારે વિદેશમાં ફિલ્મે કુલ કલેક્શન 15 કરોડની કમાણી કરી છે. સેકનિલ્કના જણાવ્યા અનુસાર, બે દિવસ પછી કુલ વર્લ્ડવાઈડ કલેક્શન 93.60 કરોડ થઈ ગયું છે.

બોર્ડર 2 પહેલેથી જ સની દેઓલની ટોચની હિન્દી નેટ કલેક્શન ફિલ્મોની યાદીમાં પ્રવેશ કરી ચૂકી છે. બે દિવસમાં 65.5 કરોડ રૂપિયાની કમાણી સાથે, તેણે 'યમલા પગલા દીવાના' જેવી ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી છે. હવે તે તેની ટોચની કમાણી કરતી ફિલ્મોમાં ગદર 2, જાટ અને ગદર: એક પ્રેમ કથા પછી આવે છે. અનુરાગ સિંહ દ્વારા નિર્દેશિત, બોર્ડર 2 માં સની દેઓલ સાથે વરુણ ધવન, દિલજીત દોસાંઝ અને અહાન શેટ્ટી પણ છે. આ ફિલ્મ ટી-સિરીઝ અને જેપી ફિલ્મ્સ દ્વારા નિર્મિત છે.

