'બોર્ડર 2'ના ટીઝર લોન્ચ પ્રસંગે ભાવુક થયાં સની દેઓલ, કહ્યું, 'એવું થાય તો લોહી ઉકળે છે'

સની દેઓલ તેમના પિતા ધર્મેન્દ્રના અવસાન બાદ પહેલી વાર જાહેરમાં દેખાયા હતા. તેમણે આજે પોતાની આગામી ફિલ્મ 'બોર્ડર 2'ના ટીઝર લોન્ચમાં હાજરી આપી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 5:45 PM IST

મુંબઈ: બોલિવૂડ અભિનેતા સની દેઓલે 24 નવેમ્બરના રોજ તેમના પિતા-દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને ગુમાવી દીધા. તેમના પિતાના નિધન બાદ પહેલી વખત પોતાની આગામી ફિલ્મ, 'બોર્ડર 2'ના ટીઝર લોન્ચ પ્રસંગે પહેલીવાર જાહેરમાં દેખાયા હતા. આ કાર્યક્રમમાંથી સની દેઓલના ઘણા વીડિયો સામે આવ્યા છે, જેમાં એક વીડિયોમાં તેઓ ખૂબ જ ભાવુક દેખાઈ રહ્યા છે, જે ક્ષણને વધુ ભાવનાત્મક બનાવે છે.

મંગળવારે, સની દેઓલે મુંબઈમાં તેમની આગામી ફિલ્મ "બોર્ડર 2" ના ટીઝર લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. તેમના પિતા ધર્મેન્દ્રના નિધન બાદ તેઓ પહેલી વખત જાહેરમાં દેખાયા હતાં, સની દેઓલ પોતાના સહ-કલાકારો વરુણ ધવન અને અહાન શેટ્ટી સાથે દેખાયા હતા.

  1. આ કાર્યક્રમનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તેઓ એક પ્રશ્નના જવાબમાં કહે છે, "જ્યારે પણ આવું કંઈક થાય છે, ત્યારે મારું લોહી ઉકળી ઊઠે છે, અને પછી હું જોઉં છું કે આસપાસ કોણ છે, અને હું બસ ચાલુ રાખું છું."

'જાટ' અભિનેતાએ Gen-Zની પ્રશંસા કરી અને દેશના વારસાને જાળવી રાખવા માટે અને દેશની સુરક્ષા કરવા માટે તેમની ક્ષમતા પર ભાર મૂક્યો, જેમકે પાછલી પેઢીઓએ કર્યું છે. દેશભક્તિના વ્યક્તિગત મત વિશે તેમને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે સનીએ પોતાનો હૃદયસ્પર્શી દ્રષ્ટિકોણ વ્યક્ત કર્યો, દેશની રક્ષા અને આદર કરવાના વારસાને આગળ વધારવામાં Gen-Zની ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો.

દેશ વિશે વાત કરતા સની દેઓલ કહે છે, "દેશ આપણી માતા છે, અને આજના યુવાનો પણ તેને પોતાની માતા માને છે અને તેનું રક્ષણ કરશે, જેમ તેમના પિતા અને દાદા-દાદી કરતા હતા. મારું માનવું છે કે આજના બાળકો પણ દેશનું રક્ષણ કરશે. ભલે તેઓ તેમને જનરલ-ઝેડ કહે કે ગમે તે કહે, તેઓ હજુ પણ બાળકો છે."

બીજા એક વીડિયોમાં મીડિયાને સંબોધતા, સનીએ ફિલ્મની એક શક્તિશાળી પંક્તિ કહી, "આવાજ કહાં તક જાની ચાહીએ?" ઉપસ્થિત લોકોએ મોટી બૂમો પાડી અને કહ્યું, "લાહોર સુધી!" સનીએ ટીઝરમાં જે ઉત્સાહથી વાક્યનું પુનરાવર્તન કર્યું તે એ હતું કે અભિનેતા વાક્ય રજૂ કરતી વખતે ભાવુક થઈ ગયો, તેની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા.

1997ની ફિલ્મ બોર્ડરમાં મેજર કુલદીપ સિંહની ભૂમિકા ભજવનાર સની પાઘડી પહેરીને અહાન અને વરુણ સાથે પાપારાઝી માટે પોઝ આપતા પણ જોવા મળ્યા હતા. જોકે, દિલજીત દોસાંઝ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહી શક્યા ન હતા.

24 નવેમ્બરે પિતાના અવસાન પછી સની દેઓલનો આ પહેલો જાહેર દેખાવ હતો. જોકે સની પહેલા પણ ઘણી વખત કેમેરામાં કેદ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ આ પહેલી વાર છે જ્યારે તે રૂબરૂ દેખાયો છે.

નોંધનીય છે કે, નવેમ્બરના શરૂઆતના અઠવાડિયામાં ધર્મેન્દ્રને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં તેમને રજા આપવામાં આવી અને સ્વસ્થ થવા માટે ઘરે લાવવામાં આવ્યા. 24 નવેમ્બરે, ધર્મેન્દ્રના અવસાનના સમાચાર આવ્યા, જેનાથી બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.

