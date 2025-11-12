ધર્મેન્દ્રને હોસ્પિટલમાંથી રજા મળી, હવે ઘરમાં કરશે આરામ, સની દેઓલ ચાહકોને કહ્યું....

ETV Bharat / entertainment

પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને હોસ્પિટલમાંથી રજા મળી ગઈ છે, તેમના દિકરા અને અભિનેતા સની દેઓલે તેમના ચાહકોને લઈને એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 12, 2025 at 12:17 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 12:38 PM IST

મુંબઈ: હિન્દી ફિલ્મ જગતના દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને 12 નવેમ્બરના રોજ હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી અને તેઓ ઘરે પરત ફર્યા હતા. અભિનેતા છેલ્લા 11 દિવસથી મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા.

દરમિયાન, પીઢ અભિનેતાના મૃત્યુની અફવાઓ વારંવાર ફેલાઈ હતી, જેના કારણે તેમની પત્ની હેમા માલિની અને પુત્રી એશા દેઓલે ખોટા સમાચાર ફેલાવવા બદલ મીડિયાને ઠપકો આપ્યો હતો.

અભિનેતા હવે તેમના પરિવાર સાથે ઘરે છે અને આરામ કરી રહ્યા છે. તેમને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા તેમના ઘરે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. સની અને બોબી દેઓલ એમ્બ્યુલન્સની પાછળ કારમાં હતા. અભિનેતાને આજે સવારે 7 વાગ્યે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી. અહેવાલો અનુસાર કે તેઓ વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર હતા.

જ્યારે ધર્મેન્દ્રના નિધન સમાચાર પ્રસર્યા હતા ત્યારે તેમના ચાહકો દુઃખી થયા હતા, જોકે, હવે ધર્મેન્દ્ર સ્વસ્થ હોવાનું જણાતા ચાહકોએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. જ્યારે ચાહકોને ખબર પડી કે અભિનેતાનું નિધન માત્ર એક અફવા છે તો ચાહકોએ સોશિયલ મીડિયા પર અભિનેતાના સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. કેટલાંક ચાહકો તેમના નિવાસ સ્થાન બહાર ઉમટી પડ્યાં છે અને તેમના માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યાં છે.

હવે જ્યારે ધર્મેન્દ્ર ઘરે પરત ફર્યા છે, ત્યારે તેમના ચાહકો ખૂબ જ ખુશ છે. જ્યારે ધર્મેન્દ્ર હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા, ત્યારે શાહરૂખ ખાન, સલમાન ખાન, આમિર ખાન અને ગોવિંદા સહિત ઘણી હસ્તીઓ તેમને મળવા માટે આવ્યા હતાં, સની અને બોબી આ સ્ટાર્સને સ્વાસ્થ્ય અપડેટ આપી રહ્યા હતા.

સનીએ ચાહકો માટે પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો

બીજી તરફ, સની દેઓલે ચાહકોની પ્રાર્થનાઓ બદલ આભાર માન્યો અને સ્ટાર પરિવારની ગોપનીયતાનું ઉલ્લંઘન ન કરવા વિનંતી કરી. સનીએ કહ્યું, "શ્રી ધર્મેન્દ્રને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે અને હવે તેઓ ઘરે આરામ કરશે અને સ્વસ્થ થશે. અમે મીડિયા અને જનતાને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ ખોટા સમાચાર ફેલાવવાનું ટાળે, તેમનું સન્માન કરે અને પરિવારની ગોપનીયતાનું સન્માન કરે."

Last Updated : November 12, 2025 at 12:38 PM IST

