સંજય કપૂરની 30,000 કરોડની સંપત્તિમાં કરિશ્મા કપૂરના સંતાનોના ભાગની માંગ, કોર્ટે નિર્ણય રાખ્યો અનામત

અરજીનો વિરોધ કરતા, પ્રિયા કપૂરે જણાવ્યું હતું કે, વસિયતનામામાં કંઈ શંકાસ્પદ નથી અને તે લાંબા સમયથી ચાલતી આવતી કૌટુંબિક પરંપરા છે.

સંજય કપૂરની 30,000 કરોડની સંપત્તિમાં કરિશ્મા કપૂરના સંતાનોનો ભાગની માંગ
સંજય કપૂરની 30,000 કરોડની સંપત્તિમાં કરિશ્મા કપૂરના સંતાનોનો ભાગની માંગ (Etv Bharat Gujarati)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 2:46 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે સંજય કપૂરની ₹30,000 કરોડની સંપત્તિમાં કરિશ્મા કપૂરના બાળકો માટે હિસ્સો માંગતી અરજી પર પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો છે. જસ્ટિસ જ્યોતિ સિંહની બેન્ચે તમામ પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.

કરિશ્મા કપૂરના બાળકો દ્વારા સંજય કપૂરની 30,000 કરોડની સંપત્તિમાં હિસ્સો મેળવવાની માંગણી પર નિર્ણય અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. અરજીનો વિરોધ કરતા, પ્રિયા કપૂરે જણાવ્યું હતું કે વસિયતનામામાં કંઈ શંકાસ્પદ નથી અને તે લાંબા સમયથી ચાલતી આવતી કૌટુંબિક પરંપરા છે.

વસિયતનામાની સત્યતા અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવાયા

સુનાવણી દરમિયાન, કરિશ્મા કપૂરના બાળકોએ દલીલ કરી હતી કે, સંજય કપૂરના કથિત વસિયતનામું નકલી છે, કારણ કે સંજય કપૂરે પોતાના માટે સ્ત્રીલિંગ સર્વનામ (SHE)નો ઉપયોગ કરતા ન હતા. સુનાવણી દરમિયાન, કરિશ્મા કપૂરના બાળકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ મહેશ જેઠમલાણીએ દલીલ કરી હતી કે વસિયતનામું લખનારાએ પોતાનું વર્ણન કરવા માટે "તેણી" નો ઉપયોગ કર્યો હતો, અને સંજય કપૂર આવું કરી શક્યા ન હોત, અને "તેણી" નો ઉપયોગ કરવા માટે કોઈ કારણ આપવામાં આવ્યું ન હતું.

જેઠમલાણીએ જણાવ્યું હતું કે, વસિયતનામામાં "She" અને "Her"નો ચાર વખત ઉપયોગ થયો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે અરજદાર બાળકોની સાવકી માતા પ્રિયા કપૂર, વસિયતનામાનો મુસદ્દો કોણે બનાવ્યો તે પ્રશ્ન પર મૌન રહી છે. કરિશ્મા કપૂરના બાળકોએ સંજય કપૂરના કથિત વસિયતનામાની પ્રામાણિકતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. કરિશ્મા કપૂરના બાળકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ મહેશ જેઠમલાણીએ જણાવ્યું હતું કે, સંજય કપૂરના કથિત વસિયતનામામાં અસંખ્ય ખામીઓ છે જે સંજય કપૂર કરી શક્યા ન હોત. સંજય કપૂરે તેમની પુત્રીનું સરનામું કેવી રીતે ખોટી રીતે લખ્યું હશે? વસિયતનામામાં ઘણી જગ્યાએ સંજય કપૂરના પુત્રનું નામ ખોટી રીતે લખાયેલું છે. વસિયતનામા પોતે જ સંજય કપૂરની ગરિમાને ઠેસ પહોંચાડે છે. કરિશ્મા કપૂરના બાળકોએ જણાવ્યું હતું કે સંજય કપૂરનો સમાયરા અને કિયાન રાજ સાથે ખૂબ જ સારો સંબંધ હતો.

કરિશ્માની અરજીમાં આ છે આરોપો

કરિશ્મા કપૂરે તેના બે બાળકોના વાલી તરીકે હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, સંજય કપૂરની ત્રીજી પત્ની પ્રિયા કપૂરે સંજય કપૂરના વસિયતનામા સાથે છેડછાડ કરી છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રિયા કપૂર સંજય કપૂરના વસિયતનામા સાથે છેડછાડ કરીને તેની આખી સંપત્તિ પર નિયંત્રણ મેળવવા માંગે છે. આ જ કારણ છે કે કરિશ્મા કપૂરના બાળકોને સંજય કપૂરના વસિયતનામામાં કોઈ અધિકાર આપવામાં આવતો નથી.

સંજય કપૂરનું વસિયતનામા 21 માર્ચ, 2025ના રોજનું છે. આ વસિયતનામા મુજબ, સંજય કપૂરની આખી સંપત્તિ પ્રિયા કપૂરની રહેશે. હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, પ્રિયા કપૂરે સંજય કપૂરના મૃત્યુ પછી સાત અઠવાડિયા સુધી આ વસિયતનામા છુપાવી રાખી હતી. વસિયતનામાનો ખુલાસો 30 જુલાઈના રોજ એક પરિવારની મુલાકાત દરમિયાન થયો હતો.

સંજય કપૂરનું મૃત્યુ 12 જૂનના રોજ યુકેના વિન્ડસરમાં પોલો રમતી વખતે થયું હતું. અરજીમાં, કરિશ્મા કપૂરના બાળકોએ જણાવ્યું છે કે, તેમના સંજય કપૂર સાથે ખૂબ જ ગાઢ સંબંધો હતા અને તેઓ ઘણીવાર રજાઓ દરમિયાન તેમની મુલાકાત લેતા હતા. સંજય કપૂર હંમેશા તેમના બાળકોને સારા ભવિષ્ય અને નાણાકીય સુરક્ષાની ખાતરી આપતા હતા.

અરજીમાં, કરિશ્મા કપૂરના બાળકોએ માંગ કરી છે કે તેમને સંજય કપૂરના પ્રથમ-વર્ગના વારસદાર જાહેર કરવામાં આવે અને સંજય કપૂરની સંપત્તિનો પાંચમો હિસ્સો આપવામાં આવે. અરજીમાં સંજય કપૂરની અંગત સંપત્તિ પર વચગાળાનો પ્રતિબંધ મૂકવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે જ્યાં સુધી અરજીનો ઉકેલ ન આવે.

સંપાદકની પસંદ

