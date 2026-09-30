સ્ત્રી-3ની રિલીઝ થઈ પોસ્ટપોન, 2027માં નહીં આવે ફિલ્મ, નવી ડેટ વિશે પ્રોડ્યૂસરે આપી હિન્ટ
ડિરેક્ટર અમર કૌશિક અન્ય પ્રોજેક્ટમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે 'સ્ત્રી-3' આવતા વર્ષે રિલીઝ નહીં થઈ શકે
Published : September 30, 2026 at 10:33 PM IST
હૈદરાબાદ: 'સ્ત્રી' (Stree) સિનેમેટિક યુનિવર્સનું કમબેક થવાનું છે, પરંતુ ચાહકોએ હજુ થોડી રાહ જોવી પડશે કારણ કે તેની રિલીઝની તારીખ પાછળ ઠેલવામાં આવી છે. હા, 'સ્ત્રી 3'ની રિલીઝ તારીખ મુલતવી રાખવામાં આવી છે. ફિલ્મ નિર્માતા દિનેશ વિજાને આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.
રાજકુમાર રાવ અને દિનેશ વિજાને 'FICCI ફ્રેમ્સ' (FICCI Frames) કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી, જ્યાં તેમણે તેમના હોરર-કોમેડી યુનિવર્સ 'સ્ત્રી' વિશે ચર્ચા કરી હતી. 'સ્ત્રી' અને 'સ્ત્રી 2' બંનેને પ્રેક્ષકો તરફથી અપાર પ્રેમ મળ્યો હતો અને બોક્સ ઓફિસ પર પણ તેમણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, તેથી ચાહકો આ સીરિઝના ત્રીજા ભાગ વિશેની માહિતીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
દિનેશ વિજાને 'સ્ત્રી 3' અંગેની માહિતી આપીને 'સ્ત્રી' યુનિવર્સના ચાહકોને ચોંકાવી દીધા હતા. ફિલ્મ નિર્માતાએ પુષ્ટિ કરી હતી કે રાજકુમાર રાવ અભિનીત અને અમર કૌશિક દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મ 2027માં રિલીઝ થશે નહીં; જોકે, તેમણે નવી રિલીઝ તારીખ અંગે સ્પષ્ટતા કરી હતી.
'સ્ત્રી' (Stree) ફ્રેન્ચાઇઝી વિશે વાત કરતા દિનેશ વિજાને કહ્યું, "અમર કૌશિક (દિગ્દર્શક) એ 'સ્ત્રી' અને સમગ્ર હોરર ફ્રેન્ચાઇઝીનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો છે." કૌશિકના આગામી પ્રોજેક્ટ્સ વિશે ચર્ચા કરતા દિનેશે ઉમેર્યું, "જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં, તેઓ અમારી એક મુખ્ય ફિલ્મનું દિગ્દર્શન કરશે, જે ભગવાન પરશુરામની વાર્તા પર આધારિત છે અને તેનું શીર્ષક 'મહાવતાર' (Mahavatar) છે."
STREE 3 ON XMAS 2028 🎇🪔🔥— $@M (@SAMTHEBESTEST_) September 30, 2026
Dinesh Vijan confirms that #Stree3 will be releasing on #XMAS2028#ShraddhaKapoor vs #AkshayKumar 🤯🔥
He also confirmed "#Mahavatar is Maddock's most ambitious film and #AmarKaushik will begin it in January 2027 and finish by the end of the year." pic.twitter.com/mlVF88AL70
દિનેશે જણાવ્યું હતું કે અમર કૌશિક જૂન 2027 સુધીમાં 'મહાવતાર'નું કામ પૂર્ણ કરે તેવી અપેક્ષા છે, અને ત્યારબાદ તેઓ 'સ્ત્રી 3' પર કામ શરૂ કરશે. રિલીઝની સમયરેખા વિશે જણાવતા દિનેશે કહ્યું, "આમ, 'સ્ત્રી 3' વર્ષ 2028માં આવશે."
'સ્ત્રી 3' વિશે વાત કરતા નિર્માતાએ કહ્યું, "તમે જે કંઈ પણ કલ્પના કરી હોય તેને બાજુ પર મૂકી દો; તમને અગાઉની ફિલ્મમાં જે ગમ્યું હતું તે બધું જ આમાં જોવા મળશે." જોકે દિનેશે આગામી ફિલ્મ વિશે કોઈ 'સ્પોઈલર' (વાર્તાના રહસ્યો) જાહેર કરવાનું ટાળ્યું હતું, પરંતુ તેમણે ખાતરી આપી હતી કે પ્રેક્ષકો માટે એક સરપ્રાઈઝ હશે. સંભવિત રિલીઝ તારીખનો સંકેત આપતા તેમણે ઉમેર્યું, "તે સ્વતંત્રતા દિવસ અથવા ક્રિસમસ માટે એક શાનદાર ભેટ બની શકે છે."
નિર્માતાએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે 'સ્ત્રી 3' (Stree 3) ની સ્ક્રિપ્ટ પહેલેથી જ લખાઈ ચૂકી છે. તેમણે ફિલ્મની રિલીઝમાં થતા વિલંબનું કારણ સમજાવતા જણાવ્યું કે કૌશિક હાલમાં 'મહાવતાર' (Mahavatar) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે; પરિણામે, આ હોરર-કોમેડી યુનિવર્સના આગામી ભાગનું શૂટિંગ શરૂ થવામાં થોડો સમય લાગશે.
રાજકુમાર રાવ અને શ્રદ્ધા કપૂર અભિનીત 'સ્ત્રી' (Stree) ફ્રેન્ચાઇઝીની શરૂઆત 2018માં 'સ્ત્રી' ફિલ્મ સાથે થઈ હતી અને 2024માં 'સ્ત્રી 2' (Stree 2) સાથે તેનો વિસ્તાર થયો હતો. આ ફિલ્મો મેડોક ફિલ્મ્સ (Maddock Films) ના હોરર-કોમેડી યુનિવર્સનો ભાગ છે, જેમાં 'ભેડિયા' (Bhediya) અને 'મુંજ્યા' (Munjya) નો પણ સમાવેશ થાય છે.
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