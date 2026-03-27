રાજામૌલીની 'વારાણસી'નો ફર્સ્ટ લુક રિલીઝ, આ દિવસે થિએટરમાં આવશે ફિલ્મ

એસએસ રાજામૌલીએ રામ નવમી પર મહાકાવ્ય રામાયણ સિક્વન્સનું ટીઝર રિલીઝ કર્યું.

Published : March 27, 2026 at 4:11 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય સિનેમાના જાણીતા ફિલ્મમેકર એસ.એસ. રાજામૌલીએ તેમની આગામી મોટી ફિલ્મ 'વારાણસી' અંગે એક મોટી અપડેટ શેર કરી છે. રામ નવમીના શુભ અવસર પર, ફિલ્મની ટીમે એક ટૂંકો પણ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી વિડિયો (એક ઝલક) રિલીઝ કર્યો છે. આ વિડિઓ સાથે, ફિલ્મ નિર્માતાઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ ફિલ્મ આવતા વર્ષે 7 એપ્રિલ, 2027 ના રોજ રામ નવમીના તહેવાર સાથે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.

મહેશ બાબુની અનોખી ભૂમિકા

સુપરસ્ટાર મહેશ બાબુ આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, તે 'રુદ્ર' નામના ભગવાન શિવના ભક્તનું પાત્ર ભજવી રહ્યો છે. જોકે, વાર્તાનો રામાયણ સાથે ઊંડો સંબંધ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. રિલીઝ થયેલા વિડિયોમાં મહેશ બાબુ ભગવાન શ્રી રામ તરીકે દેખાય છે, જેણે ચાહકોમાં ભારે ઉત્સુકતા જગાવી છે. એવા અહેવાલ છે કે ફિલ્મમાં 25 મિનિટનો વિશાળ રામાયણ સિક્વન્સ છે, જેનું શૂટિંગ પૂર્ણ થવામાં લગભગ 60 દિવસ લાગ્યા છે.

વૈશ્વિક લૉકેશન્સ અને જંગી બજેટ

'વારાણસી'ને ભારતની અત્યાર સુધીની સૌથી મોંઘી ફિલ્મોમાંની એક માનવામાં આવી રહી છે. તેનું બજેટ ₹1,000 કરોડથી વધુ હોવાનું જાણવા મળે છે. રાજામૌલી આ ફિલ્મને વૈશ્વિક સાહસ તરીકે બનાવી રહ્યા છે. આ ફિલ્મનું શૂટિંગ વારાણસીના પવિત્ર ઘાટથી લઈને એન્ટાર્કટિકાના બર્ફીલા લેન્ડસ્કેપ્સ સુધીના વિશાળ લોકેશન્સ પર શૂટ કરવામાં આવ્યું છે. ટેક્નિકલી પણ, આ ફિલ્મ ખૂબ ખાસ છે, કારણ કે તેનું શૂટિંગ IMAX ફોર્મેટમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે જેથી દર્શકો થિયેટરોમાં ખરેખર અનોખા સિનેમેટિક અનુભવનો આનંદ માણી શકે.

દમદાર કલાકારો અને વાર્તા

મહેશ બાબુની સાથે, ગ્બોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરા જોનાસ 'મંદાકિની' ની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. દરમિયાન, પ્રખ્યાત દક્ષિણ ભારતીય અભિનેતા પૃથ્વીરાજ સુકુમારન ફિલ્મમાં વિલન ('કુંભ') ની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. ફિલ્મની વાર્તા એક્શન અને એન્ડવેચરનું ભવ્ય મિશ્રણ દેખાડે છે, જે પૌરાણિક કથાઓના તત્વો સાથે ગૂંથાયેલું છે.

ફેન્સની આતુરતામાં વધારો

એક વિડિયો શેર કરતા ટીમે લખ્યું, "તમે તેને આગામી રામ નવમી સુધીમાં સિનેમાઘરોમાં જોશો." આ સંદેશે સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચા જગાવી છે. રાજામૌલીની અગાઉની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો - જેમ કે 'બાહુબલી' અને 'RRR' જોતાં, વિશ્વભરના સિનેમા ઉત્સાહીઓ 'વારાણસી'ની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

