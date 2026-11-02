SRK Birthday: 'કિંગ' સાથે જોડાયેલી ખાસ વાતો, 3 દાયકા લાંબી કરિયરમાં સૌથી અલગ કેવી રીતે છે શાહરૂખ ખાનની આ ફિલ્મ? જાણો
શાહરૂખ ખાનની આ ફિલ્મ આગામી 24 ડિસેમ્બરના રોજ ક્રિસમસના પ્રસંગે વર્લ્ડવાઇડ રિલીઝ થવા જઇ રહી છે.
Published : November 2, 2026 at 1:01 PM IST
હૈદરાબાદ: શાહરૂખ ખાને ફરી એક વખત બોક્સ ઓફિસ પર ધમાકો કરવાની તૈયારી કરી લીધી છે. શાહરૂખ ખાન કિંગથી 3 વર્ષ બાદ મોટા પરદા પર ઉતરવા જઇ રહ્યો છે. 'બાદશાહ'ના ફેન્સ તેની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ 'કિંગ'ની રાહ જોઇ રહ્યા છે. આજે 2 નવેમ્બરે શાહરૂખ ખાન પોતાના 61માં જન્મદિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. આ પ્રસંગે ફિલ્મ 'કિંગ'નું પ્રથમ સોંગ 'તૂ મિલ જાયે' શાહરૂખ ખાનના ફેન્સને પસંદ પડી રહ્યું છે. શાહરૂખ ખાનના જન્મદિવસના પ્રસંગે વાત કરીશું તેની ફિલ્મ કિંગની કેટલીક ખાસ વાતો વિશે...
શાહરૂખ ખાન-સુહાના એક સાથે
શાહરૂખ ખાનના ફેન્સમાં 'કિંગ' માટે એક્સાઇમેન્ટ એટલા માટે પણ વધી રહ્યું છે કારણ કે આ ફિલ્મમાં 'કિંગ ખાન' પોતાની દીકરી સુહાના ખાન સાથે જોવા મળવાનો છે. આ પ્રથમ વખત હશે જ્યારે બાપ-દીકરી પ્રથમ વખત સ્ક્રીન શેર કરશે. દર્શક જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે 'કિંગ'માં શાહરૂખ અને સુહાનાનો શું સંબંધ હશે અને બન્નેના રોલમાં શું-શું હશે?
ON HIS BIRTHDAY, SRK UNVEILS FIRST SONG FROM 'KING'... There couldn't be a better birthday surprise for #ShahRukhKhan's fans! The superstar has unveiled #TuMilJaaye, the first song from his much-awaited action entertainer #King, bringing together some exciting names from the worlds of music and cinema. #SRK blends romance, action, and his dehshat in this electrifying number... A unique collaboration featuring #ArijitSingh's vocals and #EdSheeran's rap style, the song reunites the much-loved on-screen pairing of #SRK and #DeepikaPadukone. 🔗: https://t.co/5zTMpojVvR Composed by Sachin-Jigar, with lyrics by Kumaar, choreography by Piyush-Shazia, and an English rap penned by Ed Sheeran. Directed by #SiddharthAnand and produced by Red Chillies Entertainment and Marflix Pictures, #King arrives in cinemas worldwide on [Thursday] 24 Dec 2026 [#Christmas].— taran adarsh (@taran_adarsh) November 1, 2026
અનેક સ્ટાર સાથેની ફિલ્મ
આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મમાં અનેક સ્ટાર અલગ અલગ રોલમાં જોવા મળશે. 'કિંગ'માં શાહરૂખ ખાનની સાથે સાથે અનિલ કપુર, રાની મુખરજી, જેકી શ્રૌફ, સૌરભ શુકલા, જયદીપ અહલાવત, રાઘવ જુયાલ, અર્શદ વારસી અને અભય વર્મા સહિત કેટલાક સ્ટાર જોવા મળશે.
અભિષેક બચ્ચન વિલન
કહેવામાં આવે છે કે કિંગમાં અભિષેક બચ્ચન વિલન હશે. આ પ્રથમ વખત હશે જ્યારે શાહરૂખ ખાન સામે અભિષેક બચ્ચન વિલન બનીને આવશે. આ પહેલા આ જોડીને કરણ જોહરની ફિલ્મ કભી અલવિદા ના કહનામાં સાથે જોવામાં આવી હતી. હવે દર્શક આ જોડીને ફેસ-ઓફ કરવા બેતાબ છે.
શાહરૂખ ખાનનો અલગ અંદાજ
'કિંગ'ને લઇને કહેવામાં આવે છે કે શાહરૂખ ખાન પોતાના 3 દાયકા કરતા પણ લાંબી કરિયરમાં પ્રથમ વખત કોઇ ફિલ્મમાં સૌથી અલગ અવતારમાં જોવા મળવાનો છે. ફિલ્મમાં શાહરૂખ ખાન એક ગ્રે-શેડ રોલમાં જોવા મળશે. આ કારણ છે કે 'કિંગ'માં શાહરૂખ ખાનનો લુક પણ સૌથી અલગ હશે. ફિલ્મમાં 'કિંગ ખાન'ની હેરસ્ટાઇલ અને તેનો કલર પણ અત્યાર સુધી સૌથી અલગ છે. એવામાં શાહરૂખ ખાનનો ન્યૂ લુક પણ ફેન્સને પસંદ પડી રહ્યો છે.
32 વર્ષ જૂની વાર્તા?
રિપોર્ટ્સ અનુસાર 'કિંગ'ની કહાની 1994ની જાણીતી ફ્રેન્ચ એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ 'લિયોન:ધ પ્રોફેશનલ'થી પ્રેરિત ગણવામાં આવી રહી છે પરંતુ મેકર્સ તરફથી આવી કોઇ પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. 'કિંગ'માં શાહરૂખ ખાન એક હિટમેન (ગુરુ)ના રોલમાં જોવા મળશે અને તેની દીકરી શિષ્યના રોલમાં જોવા મળશે. 'કિંગ'દ્વારા શાહરૂખ ખાન ફરી એક વખત 'ડર' અને 'બાજીગર'વાળા નેગેટિવ અંદાજમાં પણ જોવા મળી શકે છે.
બે અલગ અલગ સમયની કહાની
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કહાની બે અલગ અલગ સમય વચ્ચે ચાલનારી છે. પ્રથમ સમયમાં શાહરૂખ ખાનનો યંગ રોલ વિલન રાઘવ જુયાલ સાથે ટક્કર લેશે જ્યારે બીજા સમયમાં શાહરૂખ ખાનનું સીનિયર વર્જન વિલન અભિષેક બચ્ચનનો આમનો સામનો કરશે.
શાહરૂખ ખાન-દીપિકા પાદુકોણ
છેલ્લા 19 વર્ષમાં આ સાતમી વખત હશે જ્યારે શાહરૂખ ખાન અને દીપિકા પાદુકોણ સિલ્વર સ્ક્રીન પર સાથે જોવા મળશે. દીપિકા-શાહરૂખની જોડીએ આ 19 વર્ષમાં ઓમ શાંતિ ઓમ, ચેન્નાઇ એક્સપ્રેસ, હેપ્પી ન્યૂ યર, પઠાણ અને જવાન જેવી હિટ ફિલ્મમાં સાથે કામ કર્યું છે. ચોંકાવનારી વાત આ છે કે શાહરૂખ-દીપિકાની જોડીની કોઇ પણ ફિલ્મ ફ્લોપ થઇ નથી. હવે 'કિંગ' સાથે શું થાય છે, આ તેની રિલીઝ બાદ જ જાણવા મળશે.
કિંગ સાથે ગૌરી ખાનનું કનેક્શન
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 'જવાન' જેવી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ આપ્યા બાદ ગૌરી ખાને ફિલ્મ 'કિંગ'ને પણ પ્રોડ્યૂસ કરી છે. રિપોર્ટ્સની માનીએ તો ફિલ્મ 'કિંગ'નું બજેટ 350થી 350 કરોડ રૂપિયા કહેવામાં આવી રહ્યું છે.
રેકોર્ડ તોડ પ્રી-રીલિઝ બિઝનેસ
રિપોર્ટ્સ અનુસાર રિલીઝ પહેલા જ ફિલ્મે ઓવરસીઝમાં 175 કરોડ રૂપિયાના રાઇટ્સ સેલ કરી દીધા છે. કહેવામાં આવે છે કે 'કિંગ' ઓવરસાઇઝ રાઇટ્સ બિઝનેસમાં પઠાણ અને જવાન કરતા પણ આગળ નીકળતી જોવા મળી રહી છે.
શાહરૂખ ખાન અને એડ શીરન
આજે શાહરૂખ ખાનના જન્મદિવસ પર ફિલ્મ 'કિંગ'નું પ્રથમ સોંગ તૂ મિલ જાયે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે ઇંગ્લિશ સિંગર એડ શીરને શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ માટે ગાયન ગાયુ છે. સોન્ગ 'તૂ મિલ જાયે'માં અરીજિત સિંહ અને એડ શીરને પોતાના અવાજથી કમાલ કરી દીધી છે.
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