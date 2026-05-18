FACT CHECK: ક્રિકેટર તિલક વર્માને ડેટ કરી રહી છે શ્રીલીલા? સામે આવ્યું સત્ય, જાણો ક્યાંથી શરૂ થઇ ઘટના

સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ તિલક વર્મા-શ્રીલીલાના ડેટિંગની અફવા સાબિત થયા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 1:42 PM IST

હૈદરાબાદ: સાઉથ એક્ટ્રેસ શ્રીલીલા સાઉથ સિનેમામાં એક્ટિવ છે અને પવન કલ્યાણથી લઇને અલ્લુ અર્જુન સહિતના કેટલાક મોટા સાઉથ સ્ટાર્સ સાથે કામ કરી ચુકી છે. હવે શ્રીલીલા બોલિવૂડ ડેબ્યૂ માટે તૈયાર છે. તે કાર્તિક આર્યન સાથે એક લવ-રોમેન્ટિક ફિલ્મમાં જોવા મળશે. તાજેતરમાં જ તેણે પોતાનો મેડિકલનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો છે અને હવે તે એક ડોક્ટર છે. આ સાથે જ તે પોતાની સુંદરતાના કારણે પણ તેના ચાહકોના દિલ પર રાજ કરે છે. શ્રીલીલાના ચર્ચામાં આવવાનું કારણ ભારતીય ક્રિકેટર તિલક વર્મા છે. શ્રીલીલા અને તિલક વર્માના નામની ખૂબ ચર્ચા થઇ રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બંને એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ આ સમાચાર પાછળનું સત્ય શું છે.

શું ક્રિકેટર તિલક વર્માને ડેટ કરી રહી છે શ્રીલીલા?

તાજેતરમાં, ક્રિકેટર તિલક વર્મા અને અભિનેત્રી શ્રીલીલાને લઇને સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલી ડેટિંગની અફવાઓને હવે સંપૂર્ણ રીતે ફગાવી દેવામાં આવી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર એવી ઉગ્ર ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી કે યુવા ક્રિકેટ સ્ટાર અને અભિનેત્રી એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા છે. જોકે, આ મામલે એક ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા સૂત્રએ જણાવ્યું કે આ સમાચારમાં કોઇ સત્ય નથી.

સૂત્રએ કહ્યું, "તિલક વર્મા અને શ્રીલીલાને લઇને ચાલી રહેલી અફવાઓ સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણી અને ખોટી છે. બંને ક્યારેય એકબીજાને મળ્યા પણ નથી અને વાત પણ કરી નથી. આ સમાચારમાં બિલકુલ સત્ય નથી અને આવી તથ્ય વગરની મનગઢંત વાતો ના ફેલાવવી જોઇએ."

પહેલા પણ નામ જોડાયું હતું

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, શ્રીલીલા અને તિલક વર્મા લગભગ એકવર્ષથી એક બીજાને ઓળખે છે અને ડેટ કરી રહ્યા છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ડિસેમ્બર 2025માં પુષ્પા 2ની એક્ટ્રેસ વૈકુંઠ એકાદશીના પ્રસંગે પોતાની માતા સાથે શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિર ગઇ હતી અને તિલક વર્મા પણ પોતાના પરિવાર સાથે ત્યા હાજર હતો. તે બાદ બન્નેને લઇને સમાચાર ફેલાયા હતા.

કેવી રીતે ફેલાઇ ફરી અફવા?

અહેવાલો અનુસાર, શ્રીલીલાની માતા ડૉ. સ્વર્ણલતા તાજેતરમાં ધર્મશાલાના HPCA સ્ટેડિયમમાં પંજાબ કિંગ્સ સામેની IPL મેચ દરમિયાન મુંબઇ ઇન્ડિયન્સના ખેલાડીઓ સાથે જોવા મળી હતી. શ્રીલીલા પોતે T20 વર્લ્ડકપ મેચ જોવા માટે મુંબઇના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં પહોંચી હતી. અફવાઓ ત્યારે પણ ઊડી હતી જ્યારે તેની ટીમનો એક ખેલાડી 'તિલક'ની જર્સી પહેરીને જોવા મળ્યો હતો, જે બાદ ઓનલાઇન ચર્ચા શરૂ થઇ ગઇ અને ક્રિકેટર તિલક વર્મા સાથે શ્રીલીલાનું નામ જોડાઇ ગયું.

કાર્તિક આર્યન સાથે પણ જોડાયું હતું શ્રીલીલાનું નામ

આ પહેલા, શ્રીલીલા વિશે અફવા ઉડી હતી કે તે તેના કો-એક્ટર કાર્તિક આર્યનને ડેટ કરી રહી છે. ખાસ કરીને એટલા માટે કારણ કે તેઓ અનુરાગ બસુની આગામી ફિલ્મમાં એક સાથે જોવા મળવાના છે. કાર્તિક આર્યન અને શ્રીલીલા આ ફિલ્મની શૂટિંગ સિવાય પણ ઘણા પ્રસંગોએ સાથે જોવા મળ્યા હતા. આ અફવાઓ હોવા છતાં, બંનેમાંથી કોઇએ તેમના સંબંધોની પુષ્ટિ કરી નથી, જેના કારણે એવી અટકળો શરૂ થઇ હતી કે તેમની ઓન-સ્ક્રીન કેમેસ્ટ્રી ઓફ-સ્ક્રીન રોમાંસમાં ફેરવાઇ શકે છે.

શ્રીલીલાની કરિયર

શ્રીલીલાએ પોતાના અભિનય કરિયરની શરૂઆત નાની ભૂમિકાઓથી કરી અને ધીમે ધીમે તેલુગુ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાની ઓળખ બનાવી હતી. શ્રીલીલાને 71માં નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડમાં શ્રેષ્ઠ તેલુગુ ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ જીતનાર ફિલ્મ 'ભગવંત કેસરી'થી ઓળખ મળી હતી. તાજેતરમાં જ શ્રીલીલાની ફિલ્મ 'ઉસ્તાદ ભગત સિંહ' રિલીઝ થઇ હતી જેમાં તે પવન કલ્યાણ સાથે જોવા મળી હતી.

