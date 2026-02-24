સ્પ્લિટ્સવિલા 7 ફેમ અને મિસ્ટર ઈન્ડિયા રહી ચૂકેલા મયંક પવારનું અવસાન
પોતાના લુક્સથી સનસની મચાવી દેનારા મયંક પવારના અચાનક અવસાનથી ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રી શોકમાં
Published : February 24, 2026 at 8:49 PM IST
હૈદરાબાદ: ટેલિવિઝન પર્સનાલિટી મયંક પવાર હવે નથી રહ્યા. સોમવારે (23 ફેબ્રુઆરી) તેમનું અવસાન થયું. તેઓ 37 વર્ષના હતા. ફિટનેસ આઇકોન તરીકે જાણીતા, રિયાલિટી ટીવી સ્ટારે સની લિયોનીના શો MTV સ્પ્લિટ્સવિલા 7માં પોતાના લુક્સથી હંગામો મચાવ્યો હતો. તેમના અચાનક અવસાનથી સોશિયલ મીડિયા પર શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
મયંક પવારના મૃત્યુનું કારણ હજુ સુધી જાહેર થયું નથી. મયંક પવારના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ દ્વારા આ સમાચારની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. તેમના પરિવારે સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદન બહાર પાડ્યું, જેનાથી ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લહેર દોડી ગઈ છે.
સોમવારે, મયંકના પરિવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ કરી, જેમાં લખ્યું, "એક ભાઈ, એક ચેમ્પિયન, એક માર્ગદર્શક અને ઘણા લોકો માટે પ્રેરણા. મયંક પવાર હંમેશા આપણા હૃદયમાં રહેશે. કૃપા કરીને પ્રાર્થના અને યાદમાં અમારી સાથે જોડાઓ. ઓમ શાંતિ." પોસ્ટ અનુસાર, શોક સભા બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ સાંજે 5 થી 6 વાગ્યા સુધી વાલ્મીકી મંદિર, સંગમ પાર્ક, રાણા પ્રતાપ બાગ ખાતે યોજાશે.
ચાહકોએ શોક પોસ્ટ્સ અને રિયાલિટી ટેલિવિઝનમાં મયંક પવારની સફરની યાદો સાથે પ્રતિક્રિયા આપી. ઘણા લોકોએ મહત્વાકાંક્ષી મોડેલ્સ અને સ્પર્ધકોએ તેમના પ્રભાવને યાદ કર્યો, વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર તેના અપીયરન્સ અને અચિવમેન્ટ્સ પર વાત કરી.
મયંક પવાર સ્પ્લિટ્સવિલા 7 માં સ્પર્ધક હતા. મયંકને ક્વીન દ્વારા બહાર કરવામાં આવ્યા ત્યારે હોસ્ટ સની લિયોન રડી પડી હતી. વિલા છોડતા પહેલા તે મયંકને પ્રેમથી ભેટી હતી. મયંક તેની નિર્દોષતા અને શાંત વર્તન માટે જાણીતા હતા.
