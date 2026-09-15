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CBIની FIRમાં નામ આવતા સૂરજ પંચોલીએ તોડ્યું મૌન; કહ્યું - હું દિશા સાલિયાનને ક્યારેય મળ્યો નથી

સૂરજ પંચોલી એક્ટર આદિત્ય પંચોલીનો પુત્ર છે અને તેણે સલમાન ખાનના પ્રોડક્શન હાઉસની ફિલ્મ 'હીરો'થી બોલિવૂડમાં પદાર્પણ કર્યું હતું

સૂરજ પંચોલી એક્ટર આદિત્ય પંચોલીનો પુત્ર છે અને તેણે સલમાન ખાનના પ્રોડક્શન હાઉસની ફિલ્મ 'હીરો'થી બોલિવૂડમાં પદાર્પણ કર્યું હતું
સૂરજ પંચોલી એક્ટર આદિત્ય પંચોલીનો પુત્ર છે અને તેણે સલમાન ખાનના પ્રોડક્શન હાઉસની ફિલ્મ 'હીરો'થી બોલિવૂડમાં પદાર્પણ કર્યું હતું (ANI/IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 2:29 PM IST

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હૈદરાબાદ: સેલિબ્રિટી મેનેજર દિશા સાલિયનના મૃત્યુને લગતા વિવાદ અંગે સૂરજ પંચોલીએ પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. આ કેસના સંબંધમાં નોંધાયેલી FIRમાં તેમનું નામ સામે આવ્યા બાદ તેમણે આ નિવેદન જાહેર કર્યું હતું. સૂરજે જણાવ્યું હતું કે, તે ક્યારેય દિશાને મળ્યો નથી અને તેને આ કેસ સાથે જોડતો કોઈ પુરાવો નથી.

આ કેસ પર ફરીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત થતાં અભિનેતાએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. તેણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તે વર્ષોથી મૌન રહ્યો કારણ કે તે પોતાના વિશેના દરેક અહેવાલ કે નિવેદનનો જવાબ આપવા માંગતા ન હતો, પરંતુ તેને લાગ્યું કે અમુક બાબતોની જાહેરમાં સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી છે.

'હું ક્યારેય દિશા સાલિયનને મળ્યો નથી'

પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં, સૂરજે દિશા સાથે કોઈપણ પ્રકારનો વ્યક્તિગત સંબંધ હોવાનો સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કર્યો હતો. તેણે એ પણ જણાવ્યું હતું કે તે શિવસેના (UBT)ના નેતા આદિત્ય ઠાકરેને ક્યારેય મળ્યો નથી, જેનું નામ પણ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે. તેણે લખ્યું, "હું સ્વર્ગસ્થ દિશા સાલિયનને ક્યારેય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મળ્યો નથી. હું આદિત્ય ઠાકરેને પણ ક્યારેય મળ્યો નથી. તે ખરેખર અન્યાયી અને અત્યંત દુઃખદ છે કે મારું નામ એવા કેસમાં ઘસડવામાં આવી રહ્યું છે જેની સાથે મારે કોઈ લેવાદેવા નથી, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે મને આ કેસ સાથે જોડતો કોઈ પુરાવો કે સાબિતી નથી."

સૂરજે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વિવિધ મીડિયા અહેવાલો અને નિવેદનો દ્વારા તેનું નામ આ વિવાદ સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. તેણે ઉમેર્યું કે જ્યારે પણ તેનું નામ ચર્ચામાં આવ્યું, ત્યારે તેણે કોઈ પ્રતિક્રિયા ન આપવાનું પસંદ કર્યું. અભિનેતાએ કહ્યું, "હું લાંબા સમય સુધી મૌન રહ્યો કારણ કે મારા વિશે લખાયેલા દરેક અહેવાલ કે સમાચારનો જવાબ આપવા હું માંગતો ન હતો; જોકે, જ્યારે આવી બાબતો વારંવાર બનતી રહે છે, ત્યારે એક એવો તબક્કો આવે છે જ્યારે તમારે બોલવું જ પડે છે."

તેણે વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે, તપાસ એજન્સીઓએ વર્ષો પહેલા તેની પૂછપરછ કરી હતી. તેણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે જો એજન્સીઓને તેની પાસેથી વધુ માહિતીની જરૂર હોય તો તે સહકાર આપવા તૈયાર છે. અભિનેતાએ કહ્યું, "મારે કંઈ છુપાવવાનું નથી. જો કોઈ તપાસ એજન્સીને ફરીથી મારી પૂછપરછ કરવાની કે વધુ માહિતી મેળવવાની જરૂર જણાય, તો હું સંપૂર્ણ સહકાર આપવા અને કોઈપણ તપાસ માટે હાજર રહેવા તૈયાર છું."

સુરજે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેની એકમાત્ર વિનંતી એ છે કે આ મામલા સાથે તેનું નામ જોડતા પહેલા તથ્યોની ચકાસણી કરવામાં આવે. તેણે કહ્યું, "હું માત્ર એટલું જ કહી રહ્યો છું કે આવા કેસમાં મારું નામ ઘસડતા પહેલા હકીકતો તપાસવી જોઈએ. સ્વર્ગસ્થ દિશા સાલિયાનના દુર્ભાગ્યપૂર્ણ મૃત્યુ સાથે સંકળાયેલી પરિસ્થિતિઓની નિષ્પક્ષ અને ઝીણવટભરી CBI તપાસનું હું દ્રઢપણે સમર્થન કરું છું."

આ કેસમાં સામેલ લોકો વિશે કોઈ પણ અભિપ્રાય બાંધતા પહેલા માહિતીની ચકાસણી કરવા લોકોને અનુરોધ કરતા તેણે લખ્યું, "અને આ વાંચનારા દરેકને વિનંતી: કૃપા કરીને સમાચાર કે સોશિયલ મીડિયા પર દેખાતી દરેક વાત પર વિશ્વાસ ન કરો. હેડલાઇન એ પુરાવો નથી. ચર્ચા એ પુરાવો નથી. ટેલિવિઝન પર કોઈ કંઈક કહે તેથી તે હકીકત બની જતી નથી. કૃપા કરીને કોઈના જીવન અને ચારિત્ર્ય વિશે અભિપ્રાય બાંધતા પહેલા તથ્યોની ચકાસણી કરો, કારણ કે ટેલિવિઝન ચર્ચામાં લેવાયેલા દરેક નામની પાછળ એક વાસ્તવિક વ્યક્તિ હોય છે, જેનો વાસ્તવિક પરિવાર અને વાસ્તવિક જીવન હોય છે."

પોતાનું નિવેદન પૂરું કરતાં, સૂરજે કાયદા અને તપાસ એજન્સીઓ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. તેણે કહ્યું, "હું લાંબા સમયથી ચૂપ રહ્યો છું, પરંતુ જે બાબત સાથે મારો કોઈ સંબંધ નથી તેમાં મારું નામ ઢસડાય તે હું સહન નહીં કરું. મને કાયદામાં વિશ્વાસ છે. મને તપાસ એજન્સીઓ પર ભરોસો છે અને મને ખાતરી છે કે આખરે સત્ય બહાર આવશે." તેણે વધુમાં ઉમેર્યું, "હકીકતોને સામે આવવા દો, તપાસને તેની કામગીરી કરવા દો અને સત્યને બહાર આવવા દો. જય હિંદ."

દિશા સાલિયન કેસ શું છે?

દિવંગત અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મેનેજર તરીકે કામ કરતી દિશા સાલિયનનું 8 જૂન, 2020ના રોજ અવસાન થયું હતું. તેના પિતા સતીશ સાલિયન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી બાદ આ કેસ ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. 2 સપ્ટેમ્બરના એક આદેશમાં, બોમ્બે હાઈકોર્ટે સીબીઆઈ (CBI) ને તેના મૃત્યુના સંજોગોની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ, સીબીઆઈએ આ મામલે એફઆઈઆર (FIR) નોંધી હતી. આ એફઆઈઆરમાં સૂરજ પંચોલી, આદિત્ય ઠાકરે, રિયા ચક્રવર્તી, ડીનો મોરિયા અને રોહન રોય સહિતના અનેક વ્યક્તિઓના નામ છે, જેમની કથિત ભૂમિકાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

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SOORAJ PANCHOLI AND DISHA SALIAN
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CBI DISHA SALIAN CASE
SOORAJ PANCHOLI AND DISHA SALIAN

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