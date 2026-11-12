સોનિયા ગાંધી પર બનશે ફિલ્મ? હવે થશે ખુલાસો - કેમ વડાંપ્રધાન ન બન્યાં ગાંધી પરિવારના પુત્રવધુ
ભારે વિવાદ વચ્ચે સોનિયા ગાંધીની આત્મકથા રિલીઝ થઈ છે જેના પર હવે ફિલ્મ બનવાની અટકળો ચાલુ થઈ છે
Published : November 12, 2026 at 5:40 PM IST
હૈદરાબાદ: કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીના જીવન અને રાજકીય સફરને એક તેલુગુ ફીચર ફિલ્મ દ્વારા મોટા પડદા પર લાવવામાં આવશે. આ ફિલ્મ તેમની આત્મકથા 'બિલોન્ગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ' (Belonging: A Journey of Love) પર આધારિત હશે. તેલંગાણા પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકારી અધ્યક્ષ જાગા રેડ્ડીએ ગુરુવારે સંગારેડ્ડી ખાતે કોંગ્રેસ કાર્યકરોની એક બેઠક દરમિયાન આ પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી હતી.
તેમણે પક્ષના કાર્યકરો પાસે આર્થિક સહયોગ માંગ્યો, ફિલ્મનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો અને સોનિયા ગાંધીના અંગત તથા રાજકીય જીવનના વિવિધ તબક્કાઓ વિશે માહિતી આપી જેને ફિલ્મમાં દર્શાવવામાં આવશે.
જાગા રેડ્ડીએ સંગારેડ્ડી વિધાનસભા મતવિસ્તારના કોંગ્રેસ નેતાઓ અને કાર્યકરોને ફિલ્મ નિર્માણમાં યોગદાન આપવા અપીલ કરી હતી. આ વિધાનસભા મતવિસ્તાર માટે કોંગ્રેસના સંયોજક જુલાકાંતિ અંજનેયુલુએ આ પ્રોજેક્ટ માટે 2 કરોડ રૂપિયા આપવાની ખાતરી આપી છે.
રેડ્ડીએ ફિલ્મ નિર્માણના પ્રારંભિક તબક્કાની દેખરેખ રાખવા માટે 50 સભ્યોની એક સમિતિ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. ગાંધી ભવનના જનસંપર્ક અધિકારી હરિપ્રસાદ આ સમિતિની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરશે.
પક્ષના કાર્યકરોને તેમના સંસાધનો એકત્રિત કરવા અને યોગ્ય બજેટ તૈયાર કરવા અનુરોધ કરતા રેડ્ડીએ કહ્યું, "તમે ચૂંટણીમાં પૈસા ખર્ચો છો, ખરું ને? આને પણ તેવા જ પ્રકારનો ખર્ચ ગણો. ચાલો આપણે એક બજેટ તૈયાર કરીએ અને એક સારા દિગ્દર્શકની પસંદગી કરીએ."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, એકવાર જરૂરી તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ જાય, પછી મુખ્યમંત્રી રેવન્ત રેડ્ડી અને TPCC પ્રમુખ મહેશ કુમાર ગૌડને શૂટિંગનો વિધિવત પ્રારંભ કરવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવશે.
સોનિયા ગાંધીની આત્મકથાની નકલો પણ મંગાવવામાં આવશે અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે વહેંચવામાં આવશે. રેડ્ડીએ નોંધ્યું કે, આનાથી તેમને સોનિયા ગાંધીના અંગત અનુભવો અને રાજકીય સફર વિશે વધુ સારી સમજ મેળવવામાં મદદ મળશે.
વ્યક્તિગત અને રાજકીય સફર દેખાડવામાં આવશે
રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રસ્તાવિત ફિલ્મમાં સોનિયા ગાંધીના જીવનના વિવિધ તબક્કાઓને આવરી લેવામાં આવશે, જેમાં ગાંધી પરિવાર સાથેના તેમના જોડાણથી લઈને ભારતમાં એક અગ્રણી રાજકીય નેતા તરીકેના તેમના ઉદય સુધીની સફરનો સમાવેશ થાય છે.
આ ફિલ્મમાં તેમના જીવનના વિવિધ પાસાઓ રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં તેઓ ઈન્દિરા ગાંધીની પુત્રવધૂ, રાજીવ ગાંધીની પત્ની અને રાહુલ ગાંધી તથા પ્રિયંકા ગાંધીની માતા તરીકેની ભૂમિકાઓમાં જોવા મળશે. અહેવાલો અનુસાર, આ ફિલ્મમાં ઈન્દિરા ગાંધી અને રાજીવ ગાંધીની હત્યા પછીના પડકારજનક વર્ષો, સોનિયા ગાંધીએ સામનો કરેલી મુશ્કેલીઓ અને તેમણે પોતાની રાજકીય જવાબદારીઓ સંભાળવાની સાથે સાથે પોતાના બાળકોનો ઉછેર કેવી રીતે કર્યો, તે બાબતો પણ દર્શાવવામાં આવશે.
રેડ્ડીએ નોંધ્યું કે, વિવિધ ધર્મો, જાતિઓ અને ભાષાઓ ધરાવતા આપણા દેશમાં સોનિયા ગાંધીએ પોતાની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. તેમના રાજકીય અનુભવ અને કારકિર્દી વિશે વાત કરતા તેમણે કહ્યું, "જેમ સમુદ્ર ઊંડો હોય છે, તેમ કોંગ્રેસ પક્ષની રાજકીય વ્યવસ્થા પણ અત્યંત ગહન છે અને સોનિયા ગાંધીએ તે જ રાજકારણનો અભ્યાસ કર્યો છે."
વડાપ્રધાનપદ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરવાનો નિર્ણય
રેડ્ડીએ સોનિયા ગાંધીના તે નિર્ણય વિશે પણ વાત કરી, જેમાં તેમણે વડાપ્રધાનપદ સંભાળવાની તક હોવા છતાં તે પદથી દૂર રહેવાનું પસંદ કર્યું હતું. રાજીવ ગાંધીની હત્યા પછીના સમયગાળાને યાદ કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, પી. વી. નરસિંહ રાવ વડાપ્રધાન બન્યા, જ્યારે સોનિયા ગાંધીએ પોતાના માટે આ પદની માંગણી કરી ન હતી. તેમણે 'યુનાઈટેડ પ્રોગ્રેસિવ એલાયન્સ' (UPA) સરકારની રચનાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જ્યારે કોંગ્રેસના નેતાઓ ઈચ્છતા હતા કે સોનિયા ગાંધી વડાપ્રધાન બને; પરંતુ તેમણે તેનો ઇનકાર કર્યો અને તેના બદલે મનમોહન સિંહને આ પદ માટે સમર્થન આપ્યું.
રેડ્ડીએ 'મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના' (MGNREGA) - જે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોજગારીની તકો પૂરી પાડવા માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી - તેના નિર્માણમાં સોનિયા ગાંધી, મનમોહન સિંહ અને રાહુલ ગાંધીની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હોવાનું જણાવ્યું હતું.
પોતાના ભાષણના અંતે, રેડ્ડીએ ટિપ્પણી કરી કે લોકો ગાંધી પરિવારમાંથી અન્ય કોઈ વ્યક્તિને વડાપ્રધાન તરીકે જોવા ઈચ્છે છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે સોનિયા ગાંધી ઈચ્છે છે કે રાહુલ ગાંધી દેશના સર્વોચ્ચ રાજકીય પદ પર બિરાજમાન થાય, જ્યારે સંગારેડ્ડીમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તેમના જીવન પર આધારિત એક ફિલ્મ માટે ભંડોળ એકત્ર કરવાનું અને તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે.
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