સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન રદ થયા: સંબંધ તૂટ્યા બાદ પલાશ મુછલ ગુસ્સે ભરાયો, કોને આપી ધમકી?

સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલે પુષ્ટિ આપી છે કે તેઓ હવે તેમના સંબંધોને આગળ ધપાવતા નથી. તેમના નિવેદનો વાંચો...

પલાશ મુછલ અને સ્મૃતિ મંધાના
પલાશ મુછલ અને સ્મૃતિ મંધાના (IANS)
Published : December 7, 2025 at 6:35 PM IST

મુંબઈ : સંગીતકાર પલાશ મુછલ અને ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાએ સત્તાવાર રીતે તેમના લગ્નની અટકળોનો અંત લાવી દીધો છે. મેરી ડી'કોસ્ટા સાથેની પલાશની ફ્લર્ટી ચેટ્સ વાયરલ થયા બાદ, તેણે ચીટિંગ કર્યાના આરોપોના અહેવાલો પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બંનેએ પોતપોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર નિવેદનો જાહેર કરીને તેમના સંબંધોનો અંત લાવવાના નિર્ણયની જાહેરાત કરી.

પલાશ મુછલ અને સ્મૃતિ મંધાનાએ તેમના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા ત્યારથી સમાચારમાં છે, ખાસ કરીને મેરી ડી'કોસ્ટા નામની છોકરી સાથે પલાશની ચેટ વાયરલ થયા પછી, જેમાં તે સ્મૃતિ સાથે હોવા છતાં ફ્લર્ટિંગ મેસેજ કરતો જોવા મળે છે. આ ઘટનાના થોડા દિવસો પછી, રવિવાર, 7 ડિસેમ્બરના રોજ, પલાશ અને સ્મૃતિએ પુષ્ટિ આપી કે લગ્ન સત્તાવાર રીતે રદ કરવામાં આવ્યા છે.

સ્મૃતિ મંધાનાનું નિવેદન

રવિવારે બપોરે, સ્મૃતિએ તેના લગ્ન અંગે ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક નિવેદન જાહેર કર્યું, જેમાં લખ્યું, "છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી મારા જીવન વિશે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે, અને મને લાગે છે કે આ સમયે મારા માટે બોલવું મહત્વપૂર્ણ છે. હું ખૂબ જ ખાનગી વ્યક્તિ છું અને હું એવી જ રહેવા માંગુ છું, પરંતુ હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે લગ્ન કેન્સલ કરવામાં આવ્યા છે."

ક્રિકેટરે આગળ લખ્યું, "હું આ બાબતને અહીં જ શાંત પાડવા માંગુ છું અને હું તમને બધાને પણ એવું જ કરવા વિનંતી કરું છું. હું તમને વિનંતી કરું છું કે કૃપા કરીને આ સમયે બંને પરિવારોની ગોપનીયતાનો આદર કરો અને અમને સમજવાની અને અમારી રીતે આગળ વધવાની તક આપો."

સ્મૃતિ મંધાનાનું નિવેદન
સ્મૃતિ મંધાનાનું નિવેદન (ઇન્સ્ટાગ્રામ)

સ્મૃતિએ અંતમાં લખ્યું, "હું માનું છું કે આપણા બધાને ચલાવવાનો એક મોટો હેતુ છે, અને મારા માટે, તે હંમેશા ઉચ્ચ સ્તરે મારા દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો રહ્યો છે. હું આશા રાખું છું કે હું જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી ભારત માટે રમવાનું અને ટ્રોફી જીતવાનું ચાલુ રાખીશ, અને તે હંમેશા મારું લક્ષ્ય રહેશે. તમારા બધાના સમર્થન બદલ આભાર. હવે આગળ વધવાનો સમય છે."

પલાશે ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક નિવેદન પણ બહાર પાડ્યું.

સ્મૃતિની પોસ્ટ પછી તરત જ, પલાશે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક નિવેદન પણ બહાર પાડ્યું. લગ્ન પહેલા પલાશે સ્મૃતિ સાથે ચીટિંગ કરી હોવાને કારણે લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હોવાની અફવાઓને સંબોધતા, તેણે કહ્યું, "મને ખરેખર આશા છે કે આપણે, એક સમાજ તરીકે, કોઈ પણ વ્યક્તિનો ન્યાય કરતા પહેલા થોભવાનું શીખીશું, જેનું મૂળ ક્યારેય જાણીતા નથી. આપણા શબ્દો એવી રીતે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે જે આપણે ક્યારેય સમજી શકતા નથી. જ્યારે આપણે આ બાબતો વિશે વિચારીએ છીએ, ત્યારે દુનિયાના ઘણા લોકો ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરી રહ્યા છે."

પલાશ મુછલનું નિવેદન
પલાશ મુછલનું નિવેદન (ઇન્સ્ટાગ્રામ)

પલાશે તેના લગ્ન તૂટવા માટે જવાબદાર તમામ લોકો સામે કાનૂની કાર્યવાહીની ધમકી આપી છે. તેણે તેને ટેકો આપનારાઓનો પણ આભાર માન્યો છે. તેણે પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, "મારી ટીમ ખોટી અને બદનક્ષીભરી માહિતી ફેલાવનારાઓ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરશે. આ મુશ્કેલ સમયમાં મને ટેકો આપનારા દરેકનો આભાર."

સ્મૃતિ અને પલાશે એકબીજાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અનફોલો કર્યા

આ દરમિયાન, ચાહકોએ જોયું કે સ્મૃતિ અને પલાશે એકબીજાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અનફોલો કરી દીધા છે, જે તેમના સંબંધોના અંતની પુષ્ટિ કરે છે. સ્મૃતિએ લગ્ન સંબંધિત તેના બધા ફોટા અને સામગ્રી પહેલાથી જ ડિલીટ કરી દીધી હતી, જ્યારે પલાશ પાસે હજુ પણ તેના સાથેના ફોટા હતા.

