સ્મૃતિ મંધાના-પલાશની હલ્દી સેરેમની: પલક મુચ્છલે બહેનની ફરજ નીભાવી, દુલ્હન સાથે ઝૂમી ટીમ ઈન્ડિયા, જુઓ
સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશની હલ્દી સેરેમની થઈ છે. પલાશ અને તેની બહેન, ગાયિકા પલક મુછલની એક ખાસ ઝલક સામે આવી છે. જુઓ...
Published : November 21, 2025 at 9:53 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ સ્ટાર સ્મૃતિ મંધાના અને સંગીતકાર પલાશ મુચ્છલના લગ્ન પહેલાના સમારોહ શરૂ થઈ ગયા છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ કપલના અસંખ્ય ફોટો અને વીડિયો સામે આવ્યા છે, જેમાં પ્રપોઝલ અને હલ્દી સમારોહની ઝલક પણ શામેલ છે. આ વીડિયો પુષ્ટિ કરે છે કે કપલના વેડિંગ વીકની સત્તાવાર શરૂઆત થઈ ગઈ છે.
સોશિયલ મીડિયા પર એક નવો ફોટો સામે આવ્યો છે, જેમાં ગાયિકા પલક મુચ્છલ તેના ભાઈ પલાશ સાથે જોવા મળી રહી છે. આ ફોટો હલ્દી સેરેમનીનો છે. પલક તેના ભાઈ માટે હલ્દીની રસમ કરતી જોવા મળી રહી છે, જ્યારે પલાશ પીઠીના રંગમાં જોવા મળી રહ્યો છે.
સેરેમની સવાર પલાશના આગમનથી શરૂ થઈ હતી, જ્યાં તેનું પરંપરાગત વિધિઓ, ઢોલ અને મંધાના પરિવાર તરફથી ગળે મળીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
The Haldi Ceremony of Smriti Mandhana. ♥️😍 pic.twitter.com/tis3yw8tx8— Tanuj (@ImTanujSingh) November 21, 2025
બીજા વાયરલ વીડિયોમાં, સ્મૃતિ મંધાના તેની હલ્દી સેરેમનીનો આનંદ માણતી જોવા મળી હતી. તેણે ઘણા ભારતીય સાથી ખેલાડીઓ સાથે જબરદસ્ત ડાંસ પ્રદર્શન સાથે તેના હલ્દી સેરેમનીનો માહોલ આનંદ ભરી દીધો હતો.
સ્મૃતિ એક સુંદર પીળા રંગના આઉટફીટમાં જોવા મળી હતી, જેમાં તેનો સિગ્નેચર ગ્રેસ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો હતો. તેની ક્રિકેટ ટીમની સાથી ખેલાડીઓ, જેમની સાથે તેનો લાંબા સમયથી ગાઠ સંબંધ રહ્યો છે, તેમણે આ પ્રસંગને વધુ આનંદદાયક બનાવ્યો હતો.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં સ્મૃતિએ એક હળવાશભર્યા વીડિયોમાં ભારતીય સાથી ખેલાડીઓ સાથે પોતાની સગાઈની પુષ્ટિ કરી ત્યારે શરૂ થયેલી ચર્ચાને પગલે આ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ. સ્મૃતિ મંધાના 23 નવેમ્બરના રોજ સંગીતકાર પલાશ મુચ્છલ સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો: