સબરીમાલા ગોલ્ડ કેસ: 'કાંતારા'ના આ એક્ટરની SITએ કરી પૂછપરછ, મુખ્ય આરોપી સાથે ખાસ કનેક્શન?
'કાંતારા'માં મહત્વની ભૂમિકા દેખાયેલા એક્ટરના ઘરે જઈ SITએ પૂછપરછ કરી
Published : January 30, 2026 at 9:54 PM IST
હૈદરાબાદ: મલયાલમ, તેલુગુ, કન્નડ અને તમિલ સિનેમામાં પોતાના કામ માટે જાણીતા અભિનેતા જયરામ હવે એક વિવાદમાં ફસાઈ ગયા છે. સબરીમાલા સોનાની ચોરીની ચાલી રહેલી તપાસમાં તેમનું નામ સામે આવ્યું છે. સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)એ તાજેતરમાં ચેન્નાઈ સ્થિત તેમના ઘરે તેમનું નિવેદન નોંધ્યું હતું અને આ કેસના મુખ્ય આરોપી ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટી સાથેના તેમના જોડાણ વિશે પૂછપરછ કરી હતી.
સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) મંદિરની દ્વારપાલક (રક્ષક દેવતા) મૂર્તિઓ અને શ્રીકોવિલ (ગર્ભગૃહ)ના દરવાજામાંથી સોનાની ચોરી સંબંધિત બે કેસોની તપાસ કરી રહી છે. આ કેસમાં, SIT એ અભિનેતા જયરામનું ચેન્નાઈ સ્થિત તેમના ઘરે ઔપચારિક નિવેદન નોંધ્યું હતું. તેમને આ કેસમાં મુખ્ય સાક્ષી તરીકે સામેલ કરી શકાય છે. પૂછપરછમાં જયરામની મંદિરની કલાકૃતિઓના ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલી ધાર્મિક વિધિઓમાં સંડોવણી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સોનાનો ઢોળ ચઢાવેલી તાંબાની પ્લેટોનો સમાવેશ થાય છે.
2019માં, પોટ્ટીની પૂછપરછ ચેન્નાઈમાં તેમના દ્વારા આયોજિત પૂજામાં હાજરી આપતા અભિનેતાનો એક વીડિયો સામે આવ્યા બાદ કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન, કેરળ હાઈકોર્ટે તપાસમાં વિલંબ બદલ SIT સામે સખત નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. પોલીસ 90 દિવસની અંદર ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હોવાથી, કેટલાક મુખ્ય આરોપીઓને ડિફોલ્ટ જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
કાયદા મુજબ, જો આ સમયમર્યાદામાં ચાર્જશીટ દાખલ ન થાય તો આરોપીઓને જામીન આપવામાં આવે છે. મુખ્ય શંકાસ્પદ, ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટી અને મુરારી બાબુ નામના અન્ય એક વ્યક્તિ સાથે આવું જ બન્યું.
અગાઉ 23 જાન્યુઆરીના રોજ, કોલ્લમ વિજિલન્સ કોર્ટે ત્રાવણકોર દેવસ્વોમ બોર્ડ (TDB) ના ભૂતપૂર્વ વહીવટી અધિકારી મુરારી બાબુને સબરીમાલા મંદિરમાં સોનાના નુકસાન સાથે સંબંધિત બે કેસોમાં કાયદેસર જામીન આપ્યા હતા. તેમની ધરપકડના 90 દિવસ વીતી ગયા પછી અને SIT નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી કોર્ટે જામીન આપ્યા હતા.
મુરારી બાબુ દ્વારપાલક (રક્ષક દેવતા) મૂર્તિના પ્લેટોમાંથી સોનાની ચોરીના કેસમાં બીજો આરોપી છે અને શ્રીકોવિલ (ગૃહ)ના દરવાજામાંથી સોનાની ચોરીના કેસમાં છઠ્ઠો આરોપી છે. તે હાલમાં તિરુવનંતપુરમની સ્પેશિયલ સબ જેલમાં બંધ છે અને શુક્રવાર સાંજ સુધીમાં તેને મુક્ત કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
