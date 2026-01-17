ETV Bharat / entertainment

'10 કરોડ રૂપિયા આપો... નહીંતર', ગાયક બી પ્રાકને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ તરફથી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી

બી પ્રાક પાસેથી 10 કરોડ રૂપિયાની મોટી ખંડણી માંગવામાં આવી છે. પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.

ગાયક બી પ્રાક
ગાયક બી પ્રાક (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 12:02 PM IST

મોહાલી (પંજાબ): પંજાબી ગાયિકા દિલનૂરે મોહાલી પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે તેણીને ધમકીભર્યો ફોન આવ્યો હતો જેમાં તેણીએ તેના મિત્ર, બોલિવૂડ અને પંજાબી ગાયક બી પ્રાકને 10 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી ચૂકવવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી, નહીં તો એક અઠવાડિયામાં અકલ્પનીય પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે. મોહાલીના સિનિયર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (SSP) ને આપેલી ફરિયાદ મુજબ, ફોન કરનારે પોતાને અર્જુ બિશ્નોઈ તરીકે ઓળખાવ્યો હતો, જે કથિત રીતે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગનો સભ્ય છે.

દિલનૂરની ફરિયાદ મુજબ, તેણીને ૫ જાન્યુઆરીએ વિદેશી નંબર પરથી બે મિસ્ડ કોલ આવ્યા હતા, જેનો તેણીએ જવાબ આપ્યો ન હતો. ૬ જાન્યુઆરીએ, દિલનૂરે કહ્યું કે તેને બીજા વિદેશી નંબર પરથી બીજો કોલ આવ્યો હતો, જેનો તેણે જવાબ આપ્યો હતો, પરંતુ વાતચીત શંકાસ્પદ લાગતા તેણે ઝડપથી ડિસ્કનેક્ટ કરી દીધો હતો.

થોડા સમય પછી, દિલનૂરે કહ્યું કે તેને ખંડણીની ધમકીવાળો એક વોઇસ મેસેજ પણ મળ્યો. કથિત ઓડિયો મેસેજમાં, ફોન કરનારે કહ્યું હતું કે તેણે એક અઠવાડિયાની અંદર ₹10 કરોડ ચૂકવવા પડશે, નહીં તો બી પ્રાકને ગંભીર નુકસાન થશે.

ફોન કરનારે ધમકીને હળવાશથી ન લેવાની ચેતવણી આપી હતી અને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે જોડાણ હોવાનો દાવો કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે તે ભારતની બહારથી કામ કરી રહ્યો છે. દિલનૂરે 6 જાન્યુઆરીએ મોહાલીના એસએસપીને લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે જોડાયેલી તાજેતરની ખંડણી અને ગોળીબારની ઘટનાઓ વચ્ચે આ ધમકી આવી છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, નવી દિલ્હીના રોહિણીમાં ગુનેગારોએ એક ઉદ્યોગપતિના ઘરની બહાર આશરે 25 ગોળીઓ ચલાવી હતી.

પશ્ચિમ વિહાર અને પૂર્વ દિલ્હીમાં પણ આવી જ ઘટનાઓ નોંધાઈ હતી, જ્યાં ધમકીભર્યા કોલ પછી ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. દિલ્હી પોલીસનો દાવો છે કે આવી બે ઘટનાઓમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓની એન્કાઉન્ટર પછી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. નવા ધમકીના કેસની તપાસ હાલમાં ચાલી રહી છે.

પોલીસે આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે. બી પ્રાક બોલિવૂડ અને પંજાબી સંગીતમાં એક જાણીતું નામ છે, જેના નામે અનેક ચાર્ટ-ટોપિંગ ગીતો છે. તેમના કેટલાક લોકપ્રિય ગીતોમાં ફિલ્મ "કેસરી", "ફિલ્હાલ," "પછતાઓગે", "શેરશાહ" નું "રાંઝા", "માના દિલ," અને "કેસરીયો રંગ" નો સમાવેશ થાય છે.

