પંચમહાભૂલમાં વિલીન થયા આશાજી, પુત્ર આનંદ ભોંસલેએ આપી મુખાગ્નિ, અંતિમ વિદાયમાં પૌત્રી ધ્રૂસકે-ધ્રૂસકે રડી
રવિવાર, 12 એપ્રિલના રોજ 92 વર્ષની વયે જાણીતા સિંગર આશા ભોંસલેનું નિધન થયું હતું.
Published : April 13, 2026 at 5:48 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 6:12 PM IST
મુંબઈ: પીઢ ગાયિકા આશા ભોંસલેના અવસાન બાદ આજે તેમનો પાર્થિવદેહ પંચમહાભૂલમાં વિલિન થયો હતો. રવિવાર, 12 એપ્રિલના રોજ 92 વર્ષની વયે આશા ભોંસલેનું નિધન થયું હતું. તેમના પાર્થિવ દેહને લોઅર પરેલ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાન 'કાસા ગ્રાન્ડે' ખાતે સવારે 10 થી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી દર્શન માટે રાખવામાં આવ્યા બાદ સાંજે શિવાજી પાર્ક સ્મશાનગૃહ ખાતે તેમના સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.
ગાયિકા આશા ભોંસલેના સાંજે શિવાજી પાર્ક સ્મશાનગૃહ ખાતે સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે અંતિમ વિદાઈ આપવામાં આવી હતી. આશા ભોંસલેના પુત્ર આનંદ ભોંસલે દ્વારા સ્વર્ગસ્થ આશાજીને મુખાગ્નિ આપવામાં આવી હતી. ગાયિકાને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અનેક રાજકારણીઓ અને ફિલ્મ હસ્તીઓ પહોંચી તેમના નિવાસસ્થાને અને સ્મશાનગૃહ ખાતે પહોંચ્યા હતા. આશા ભોંસલેના નિધનથી સમગ્ર દેશમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે, અને ફિલ્મ અને સંગીત જગત તરફથી શ્રદ્ધાંજલિઓ પાઠવી રહ્યા છે.
VIDEO | Mumbai, Maharashtra: Zanai Bhosle cries incessantly as she mourns the loss of her grandmother, legendary singer Asha Bhosle.
ઝનાઈ ભોંસલેનો એક હૃદયદ્રાવક વીડિયો સામે આવ્યો છે. ઝનાઈ તેના દાદી આશા ભોંસલેના અંતિમ વિદાય દરમિયાન રડતી જોવા મળી હતી. તો વિકી કૌશલનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં તે ઝનાઈ ભોંસલેને સાંત્વના આપતા દેખાય છે. બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાન અને વિકી કૌશલ શિવાજી પાર્ક સ્મશાનગૃહની અંદર જોવા મળ્યા હતા. બંને સ્ટાર્સ આશાજીના અંતિમ સંસ્કારમાં સ્મશાનગૃહ પહોંચ્યા હતા.
VIDEO | Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis and Deputy CMs Eknath Shinde and Sunetra Pawar pay floral tributes to late legendary singer Asha Bhosle at Shivaji Park crematorium, where her last rites will be held with full state honours shortly.
મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી
મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે અને સુનેત્રા પવારે શિવાજી પાર્ક સ્મશાનગૃહ ખાતે દિવંગત સુપ્રસિદ્ધ ગાયિકા આશા ભોંસલેને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. જે બાદ તેમના અંતિમ સંસ્કાર સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે કરવામાં આવ્યા હતા.
VIDEO | Mumbai: Mortal remains of veteran singer Asha Bhosle being taken from her residence to the crematorium. The legendary singer died on Sunday at Mumbai's Breach Candy Hospital. She was 92.
આશા ભોંસલેનો પરિવાર અંતિમ સંસ્કાર માટે તેમના પાર્થિવ દેહને શિવાજી પાર્ક સ્મશાનગૃહ લઈ જતા સમયે તેમના અંતિમ દર્શન માટે ચાહકોની ભીડ સ્મશાનગૃહમાં ઉમટી પડી હતી.
ક્રિકેટર સિરાજે બહેન ઝેનાઈને સાંત્વના આપી
ભારતીય ક્રિકેટર મોહમ્મદ સિરાજ આશા ભોંસલેને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા તેમના ઘરે પહોંચ્યો હતો. દરમિયાન તેણે બહેન ઝેનાઈ ભોંસલેને સાંત્વના આપી હતી. આ સમયે ભાઈ અને બહેન બંનેની આંખોમાં આંસુ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા હતા.
