અરિજિત સિંહનું પ્લેબેક સિંગિંગને અલવિદા, અચાનક સંન્યાસની જાહેરાત કરતા ફેન્સ ચોંક્યા

અરિજિત સિંહે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ નિર્ણયની જાણકારી આપી હતી આ સાથે જ તેણે પોતાના ફેન્સનો પણ આભાર માન્યો હતો.
અમદાવાદ: ભારત સહિત દુનિયાભરમાં ફેન્સને પોતાના સૂરથી લોકોને મોહિત કરનાર અરિજિત સિંહે પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી સંન્યાસની જાહેરાત કરી છે. અરિજિત સિંહે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ નિર્ણયની જાણકારી આપી હતી આ સાથે જ તેણે પોતાના ફેન્સનો પણ આભાર માન્યો હતો. આ જાહેરાત બાદ હવે કોઈ નવા ગીતમાં અરિજિત સિંહનો અવાજ ફેન્સને સાંભળવા નહીં મળે.
પોતાના નિવેદનમાં સિંગર અરિજિતે લખ્યું, “નમસ્તે, બધાને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ. શ્રોતાઓ તરીકે આટલા વર્ષોથી મને આટલો બધો પ્રેમ આપવા બદલ હું તમારો આભાર માનું છું. મને એ જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે હવેથી હું પ્લેબેક ગાયક તરીકે કોઈ નવા અસાઈનમેન્ટ નહીં લઉં. હું તેને સમાપ્ત કરી રહ્યો છું. આ એક અદ્ભુત સફર હતી. ભગવાન મારા પર ખરેખર દયાળુ રહ્યા છે. હું સારા સંગીતનો ચાહક છું અને ભવિષ્યમાં વધુ શીખીશ અને એક નાના કલાકાર તરીકે મારી જાતે વધુ કરીશ. તમારા બધાના સમર્થન માટે ફરીથી આભાર. મારે હજુ પણ કેટલાક બાકી રહેલા કમિટમેન્ટ્સ પૂર્ણ કરવાના છે, તે પૂર્ણ કરીશ. તેથી તમને આ વર્ષે કેટલીક રિલીઝ મળી શકે છે. ફક્ત સ્પષ્ટ કરું છું કે હું સંગીત બનાવવાનું બંધ કરીશ નહીં.”
અરિજિત સિંહ ભારતની મ્યુઝિક ઈન્ડસ્ટ્રીમાં એક જાણીતું નામ છે. રોમાન્ટિક ગીતોની સાથે દર્દ, સૂફી અને દેશભક્તિના ગીતો તેણે ગાયા છે. પોતાના જાદૂભર્યા અવાજથી તેણે લોકોના દીલો પર અલગ જ છાપ છોડી છે. અરિજિત સિંહની મ્યુઝિક ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શરૂઆત એક રિયાલિટી શો દ્વારા થઈ હતી, જોકે તેમાં તે જીતી શક્યો નહોતો. આશિકી-2 ફિલ્મનું ગીત 'તુમ હી હો' તેના કરિયરનું ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયું હતું. અરિજિતે અત્યાર સુધીમાં હિન્દી ઉપરાંત બંગાળી, તમિલ, તેલુગુ, મરાઠી અને કન્નડ અને ગુજરાતી ગીતોમાં પણ પોતાનો અવાજ આપ્યો છે.
