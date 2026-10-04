સાઉથ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના દિગ્ગજ દિગદર્શકનું થયું નિધન, જૂનિયર NTRએ આપી ભાવભરી શ્રદ્ધાંજલિ
સાઉથ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાંથી દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યાં છે, જેના પગલે સર્વત્ર શોક પ્રસરી ગયો છે.
Published : October 4, 2026 at 9:01 AM IST
હૈદરાબાદ: "પુષ્પક વિમાનમ," "આદિત્ય 369," અને "ભૈરવ દ્વીપમ" જેવી સદાબહાર ફિલ્મો માટે જાણીતા પ્રખ્યાત દિગ્દર્શક સિંગીથમ શ્રીનિવાસ રાવનું 94 વર્ષની જૈફ વયે નિધન થયું છે. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી વય સંબંધિત બીમારીઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા અને ચેન્નાઈની કાવેરી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા.
પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું હતું કે શનિવારે રાત્રે તેમની તબિયત બગડી હતી, જેના કારણે તેમનું અવસાન થયું. તેમના નિધનથી સમગ્ર ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં શોક પ્રસરી ગયો છે. ઘણા ટોચની ફિલ્મ હસ્તીઓએ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి… కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి.— Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026
ఓం శాంతి 🙏
સિંગીથમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતા તેલુગુ સુપરસ્ટાર જુનિયર એનટીઆરે તેમના ટ્વિટર હેન્ડલ પર એક ભાવભરી પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં તેમણે લખ્યું, "સિંગીથમ શ્રીનિવાસ રાવ ગારુના નિધનના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે. તેઓ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા જેમણે "આદિત્ય 369," "પુષ્પક વિમાનમ," અને "મયૂરી" જેવી ફિલ્મો બનાવી હતી, જે તેમના સમય કરતાં આગળ હતી અને પેઢીઓ પછી પણ તાજી લાગે છે." તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના. ઓમ શાંતિ.
ચાર મહિના પહેલા, તેઓ "સિંગ ગીથમ" નામની ફિલ્મ બનાવવા માટે કેમેરા સામે કામ કર્યુ હતું, જે તેમના સિનેમા પ્રત્યેના અપાર જુસ્સાને દર્શાવે છે. તેમના પત્ની, લક્ષ્મી કલ્યાણી, તેમના અંગત જીવનમાં હંમેશા તેમની સાથે રહ્યા અને તેમની ફિલ્મો માટે સ્ક્રિપ્ટના કામમાં તેમને મદદ કરી. જોકે, 2022માં ચેન્નાઈમાં તેમનું અવસાન થયું હતું. પોતાની પત્નીની યાદમાં, સિંઘીથમ શ્રીનિવાસ રાવે "શ્રી કલ્યાણીમ" નામનું એક પુસ્તક પણ લખ્યું.
સિંગીથમ શ્રીનિવાસ રાવ આંધ્રપ્રદેશના નેલ્લોર જિલ્લાના ઉદયગીરીના વતની છે. તેમનો જન્મ 21 સપ્ટેમ્બર, 1931 ના રોજ થયો હતો. તેમના પિતા રામચંદ્ર રાવ શિક્ષક હતા, જ્યારે તેમની માતા શકુંતલા બાઈ વાયોલિનવાદક હતા. શાળામાં "લવ-કુશ" નાટકમાં લવની ભૂમિકા ભજવ્યા પછી તેમને અભિનયનો શોખ વળગ્યો. તે સમયગાળા દરમિયાન ટુરિંગ ટોકીઝમાં જોવા મળેલી "સીતા કલ્યાણમ" અને "શ્રી કૃષ્ણ લીલાલુ" જેવી પૌરાણિક ફિલ્મોથી તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા.
ઉદયગીરીમાં 10મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યા પછી અને ગુડુરમાં ઉચ્ચ માધ્યમનો અભ્યાસ કર્યા પછી, તેમણે ચેન્નાઈમાં ભૌતિકશાસ્ત્રમાં બી.એસસી. ડિગ્રી મેળવી. ચેન્નાઈમાં અભ્યાસ કરતી વખતે, તેઓ પ્રખ્યાત કવિ અને નાટ્યકાર હરેન્દ્રનાથ ચટ્ટોપાધ્યાયના માર્ગદર્શન હેઠળ થિયેટરની દુનિયામાં ઊંડા ઉતરી ગયા. વધુમાં, હોલીવુડની વિવિધ ફિલ્મો જોવાથી તેમનામાં ફિલ્મ બનાવવાની બારીકાઈને સમજવાની અને ફિલ્મ નિર્માણનો ઊંડો રસ જાગ્યો.
ડિગ્રી પૂર્ણ કર્યા પછી, તેમણે થોડા સમય માટે સુલ્લુરપેટામાં શિક્ષક તરીકે કામ કર્યું. તે સમય દરમિયાન, તેમણે પોતાના નાટકો લખ્યા અને તેમના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી તે ભજવ્યા. બાદમાં, તેમણે પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા કે.વી. રેડ્ડી સાથે "માયાબજાર" (૧૯૫૭) ફિલ્મમાં સહાયક દિગ્દર્શક તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી, જે ભારતીય સિનેમાના ઇતિહાસમાં ક્લાસિક માનવામાં આવે છે.
પ્રખ્યાત સંગીત દિગ્દર્શક સલુરી રાજેશ્વર રાવ સાથે કામ કરવાનો તેમને મળેલો અનુભવ ઘણી તેજસ્વી સંગીતમય ફિલ્મો બનાવવાની તેમની ક્ષમતામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવ્યો. ત્યારબાદ, તેઓ દિગ્દર્શક બન્યા અને તેલુગુ, તમિલ, કન્નડ, હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં ફિલ્મોનું નિર્માણ કર્યું. તેમને બે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો, પાંચ નંદી પુરસ્કારો, કર્ણાટક રાજ્ય ફિલ્મ પુરસ્કારો અને ફિલ્મફેર પુરસ્કારો સહિત અનેક સન્માનો અને પુરસ્કારો મળ્યા.
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