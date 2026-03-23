‘ધુરંધર 2’ વિવાદમાં: શીખ સંગઠનની પોસ્ટર અને ખાસ સીન સામે ફરિયાદ, ધાર્મિક ભાવનાને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ

મુંબઈ સ્થિત સિખ સંગઠનના અધ્યક્ષ સરદાર ગુરજ્યોત સિંહે કરી ફરિયાદ, ફિલ્મના પોસ્ટર અને એક સીન સામે ઉઠાવ્યો વાંધો.

Published : March 23, 2026 at 1:26 PM IST

મુંબઈ: રણવીર સિંહ સ્ટારર ફિલ્મ ‘ધુરંધર 2: ધ રિવેન્જ’ને લઈને નવો વિવાદ સર્જાયો છે. મુંબઈ સ્થિત એક શીખ સંગઠને ફિલ્મના પોસ્ટર અને એક ખાસ દૃશ્ય સામે વાંધો ઉઠાવતા ફરિયાદ નોંધાવી છે. સંગઠને ફિલ્મના કન્ટેન્ટથી સિખ સમુદાયની ધાર્મિક ભાવનાઓ દુભાવાની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

ફરિયાદ મહારાષ્ટ્રના શીખોના સમૂહના અધ્યક્ષ સરદાર ગુરજ્યોત સિંહ દ્વારા કરવામાં આવી છે. તેમણે Etv ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે પોસ્ટર રિલીઝ થતાં જ તેમણે ફરિયાદ નોંધાવી દીધી હતી.

પોસ્ટર સામે વાંધો

મુખ્ય વાંધો ફિલ્મના એક પોસ્ટરને લઈને છે, જેમાં રણવીર સિંહને પરંપરાગત શીખ પોશાકમાં, પાઘડી, દાઢી અને કડા સાથે સિગારેટ પકડેલો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે, શીખ ધર્મમાં આ ધાર્મિક પ્રતીકોનું ઊંડું આધ્યાત્મિક મહત્વ છે અને તેમને ધૂમ્રપાન સાથે દર્શાવવા એ અપમાનજનક છે.

સરદાર ગુરજ્યોત સિંહે કહ્યું, “આ દ્રશ્ય સહનશક્તિની હદ વટાવી દેનાર છે અને શીખ સમુદાયની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડે છે.”

પોસ્ટર ઉપરાંત ફરિયાદમાં અભિનેતા આર. માધવન સાથે જોડાયેલા એક સીન પર પણ વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. આ સિનમાં તેમનો કિરદર ગુરબાનીનો એક ડાયલોગ કરતા દરમિયાન ધૂમ્રપાન કરતો દેખાય છે. આ પંક્તિ ‘સૂરા સો પાછનિયે જો લડે દિન કે હેત, પુરજા પુરજા કટ મારે, કબુ ન છોડે ખેત’ છે, જે ગુરુ ગોવિંદ સિંહ સાથે જોડાયેલી છે અને દશમ ગ્રંથનો ભાગ છે.

સરદાર ગુરજ્યોત સિંહે આ સીન પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, “ધૂમ્રપાન કરતા ગુરબાનીનો પાઠ કરવો એ અમારા ધર્મનું અપમાન છે. આવું દૃશ્ય બિલકુલ સહન કરી શકાય તેમ નથી.”

માંગણીઓ અને ચેતવણી

સંગઠને વિવાદિત પોસ્ટર તાત્કાલિક હટાવવાની અને ફિલ્મમાંથી તે સીન દૂર કરવાની માંગ કરી છે. તેમણે જરૂરી સુધારા કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ફિલ્મના સ્ક્રીનિંગને અસ્થાયી રૂપે રોકવાની પણ માગ કરી છે.

સરદાર ગુરજ્યોત સિંહે ચેતવણી આપતા કહ્યું, “અમે માંગ કરીએ છીએ કે પોસ્ટર હટાવવામાં આવે અને તે સીન ફિલ્મમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે. અન્યથા, સિખ સમુદાય આક્રમક રસ્તો અપનાવશે.”

ફરિયાદમાં ફિલ્મના અભિનેતા, નિર્દેશક અને નિર્માતાઓ સહિત તમામ જવાબદાર લોકો સામે કાનૂની કાર્યવાહીની માંગ પણ કરવામાં આવી છે. હાલમાં ‘ધુરંધર 2: ધ રિવેન્જ’ના નિર્માતાઓએ આ વિવાદ પર કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપી નથી. ફિલ્મ 19 માર્ચ, 2026ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી અને બોક્સ ઓફિસ પર સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે.

