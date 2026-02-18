સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાના પિતાનું નિધન, ઇમોશનલ પોસ્ટ લખી ભાવુક થયો એક્ટર

ETV Bharat / entertainment

બોલિવૂડ એક્ટર સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા તેના પિતા સાથે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 12:56 PM IST

હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ એક્ટર સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાના પિતા સુનીલ મલ્હોત્રાનું નિધન થયું છે. અભિનેતાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર જૂની તસવીરો શેર કરી ભાવનાત્મક પોસ્ટ લખી છે. સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાએ પોસ્ટમાં તેના પિતાને મજબૂત મૂલ્યો, શાંત તાકાત અને ક્યારેય સમાપ્ત ના થનારી પોઝિટિવિટીવાળા માણસ તરીકે યાદ કર્યા હતા.

સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યુ, "તે ઇમાનદાર, પ્રામાણિકતા અને સંસ્કૃતિના માણસ હતા." તેના પિતા એવા મૂલ્યો પર જીવતા હતા જે ક્યારેય બદલાતા નથી. સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યરના અભિનેતાએ લખ્યુ, તેઓ એવા મૂલ્યો પર જીવતા હતા જે ક્યારેય ના બદલાયા, કઠોરતા વિના શિસ્ત. અહંકાર વિના શક્તિ. સકારાત્મકતા ત્યારે પણ જ્યારે જીવનએ તેમનો માપથી વધારે ટેસ્ટ કર્યો. તેમના શબ્દોમાં ઊંડો આદર અને પ્રશંસા જોવા મળી જેને તેના જીવનને બનાવ્યો.

એક્ટરે આગળ કહ્યું, "મર્ચન્ટ નેવી કેપ્ટન તરીકે દરિયાની કમાન સંભાળવાથી લઇને બીમારીનો સામનો કરવા હિમ્મત સુધી ક્યારેય તેમણે સમાધાન કર્યું નથી, ક્યારેય પોતાની ધીરજ ગુમાવી નથી. અહીં સુધી કે જ્યારે સ્ટ્રોકે તેમણે વ્હીલચેર પર લાવી દીધા, ત્યારે પણ તેમનો ઉત્સાહ ટકી રહ્યો."

આ નુકસાનથી પરિવારમાં સ્પષ્ટપણે ખાલીપો આવી ગયો છે. સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાએ પોતાનું દુ:ખ વ્યક્ત કરતા તેમનો આભાર પણ માન્યો હતો. એક્ટરે લખ્યુ, "પિતા, તમારી પ્રામાણિકતા મારો વારસો છે. તમારી શક્તિ મને દરરોજ માર્ગદર્શન આપે છે, તમારી તાકાત મને દરરોજ રસ્તો બતાવે છે, તમારી પોઝિટિવિટી આજે પણ આ પરિવારને એક સાથે રાખે છે."

સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે, તેમના પિતા શાંતીથી ઊંઘમાં ગુજરી ગયા. જોકે, દુ:ખ ઊંડું હતું. સિદ્ધાર્થે પોતાના પિતાના વારસાને આગળ ધપાવવાનું વચન આપ્યું હતું.અંતે તેને કહ્યું, "હું જે છું તે તમારા કારણે છું અને તમારૂ નામ, તમારા મૂલ્યો અને તમારા પ્રકાશને હંમેશા આગળ ધપાવીશ. લવ યુ પપ્પાા."

