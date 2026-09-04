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INTERVIEW: 'મિર્ઝાપુર: ધ મૂવી' ની 'ગોલુ દીદી' શ્વેતા ત્રિપાઠીનું ઈન્ટરવ્યૂ, જાણો શું કહ્યું અભિનેત્રીએ

શ્વેતાએ કહ્યું તે માત્ર મા, ભાભી કે પ્રેમિકાની ભૂમિકામાં નથી રહેવા માંગતી, તે ખૂબી અને ખામીવાળા વાસ્તવિક મહિલા પાત્રો ભજવીને તેને સામાન્ય બનાવવા માંગે છે.

શ્વેતા ત્રિપાઠી
શ્વેતા ત્રિપાઠી (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 9:13 PM IST

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ક્રાઇમ થ્રિલર ફિલ્મ 'મિર્ઝાપુર: ધ મૂવી' આજે, 4 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં ધૂમ મચાવી રહી છે. એક્સેલ એન્ટરટેઇનમેન્ટ અને એમેઝોન MGM સ્ટુડિયો દ્વારા નિર્મિત, ગુરમીત સિંહ દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મ પૂર્વાંચલના અંડરવર્લ્ડની બેબાક છબીને દેશભરના સિનેમાઘરોમાં રજૂ કરી રહી છે. આ ફિલ્મે યુપીના ક્રૂર અંડરવર્લ્ડના દમદાર ચિત્રણથી દર્શકોને ખૂબ લોભાવ્યા, જેનું નેતૃત્વ કાલીન અને મુન્ના ભૈયા જેવા દિગ્ગજો કરી રહ્યા હતા. વધતી ચર્ચા અને ચાહકોના ઉત્સાહ વચ્ચે, ગોલુ ગુપ્તાના પાત્ર માટે મશહૂર શ્વેતા ત્રિપાઠીએ આ ફ્રેન્ચાઇઝીના OTT ક્રાઇમ ડ્રામાથી બહુપ્રતિક્ષિત મોટા પડદાના પ્રોજેક્ટ બનવા સુધીની સફર વિશે ખુલીને વાત કરી.

આ ફ્રેન્ચાઇઝીની સફર પર વાત કરતાં ત્રિપાઠી કહે છે કે જ્યારે કલાકારોએ લગભગ આઠ વર્ષ પહેલાં મિર્ઝાપુરનું શૂટિંગ શરૂ કર્યું હતું, ત્યારે તેમણે ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે તે આટલી મોટી હિટ બની જશે.

શ્વેતા ત્રિપાઠી મિર્ઝાપુર શ્રેણીમાં ગોલુ દીદીની ભૂમિકા માટે પ્રખ્યાત છે
શ્વેતા ત્રિપાઠી મિર્ઝાપુર શ્રેણીમાં ગોલુ દીદીની ભૂમિકા માટે પ્રખ્યાત છે (IMAGE/ Special Arrangement)

શ્વેતાએ જણાવ્યું, "અમારામાંથી કોઈએ પણ આ સફરની કલ્પના કરી નહોતી. એક અભિનેતા તરીકે, અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારું કામ લોકો સાથે જોડાય, પરંતુ ભાગ્યે જ એવું બને છે કે કોઈ શો રોજિંદા વાતચીત, મીમ્સ, તહેવારો અને લોકોની બોલચાલનો ભાગ બની જાય. મિર્ઝાપુરે એવું કરી બતાવ્યું. તેણે અમને લોકોના ગુડ્ડુ ભૈયા અને ગોલુ દીદી બનાવી દીધા. આજે લોકો માત્ર શો જ જોતા નથી, પરંતુ પાત્રોની ચિંતા કરે છે અને તેમનું સમર્થન કરે છે."

ત્રિપાઠી જણાવે છે, "મિર્ઝાપુરને મોટા પડદા પર બતાવવાનો નિર્ણય લેવાય તે પહેલાં, તેની સંભાવના પર ઘણી ચર્ચા થઈ હતી. ધીમે ધીમે આ સંભાવના હકીકતમાં બદલાઈ ગઈ અને પછી વાર્તા નક્કી કરવા માટે સ્ક્રિપ્ટ પર અનેક રાઉન્ડ કામ થયું."

આ પ્રોજેક્ટ વિશે જે વાત તેમને સૌથી વધુ ઉત્સાહિત કરે છે તે એ છે કે ફિલ્મ માટે 98 ટકા કલાકારો અને ક્રૂ સભ્યો એ જ રહેશે, જે તેમના મતે ખૂબ જ સારી લાગણી છે.

શ્વેતા ત્રિપાઠી લગભગ આઠ વર્ષ પહેલાં જ્યારે કલાકારોએ મિર્ઝાપુરનું શૂટિંગ શરૂ કર્યું હતું તેની યાદ અપાવતી તસવીર
શ્વેતા ત્રિપાઠી લગભગ આઠ વર્ષ પહેલાં જ્યારે કલાકારોએ મિર્ઝાપુરનું શૂટિંગ શરૂ કર્યું હતું તેની યાદ અપાવતી તસવીર (IMAGE/ Special Arrangement)

તે જણાવે છે, "અમે બધા એક મોટો પરિવાર બની ગયા છીએ. અમે બધા એકબીજાને સાથ આપીએ છીએ. જો કોઈ બીમાર પડી જાય, કોઈની જગ્યા ખાલી થઈ જાય અથવા કોઈ મુશ્કેલીમાં હોય, તો બાકીના બધા એવેન્જર્સની જેમ એકજૂથ થઈ જાય છે. લોકો ઘણીવાર ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે નકારાત્મક વાતો કરે છે, પરંતુ અહીં એકબીજા માટે ખૂબ પ્રેમ, સંભાળ અને સમર્થન પણ છે. ભલે રસિકા હોય, સોનલ હોય, શ્રિયા હોય, અનંગશા હોય, હર્ષિતા હોય... અમે બધા એકબીજા માટે ઊભા છીએ. અમારી ખુશી અંગત નથી; તે આપણા બધાની સહિયારી ખુશી છે અને તેનો શ્રેય નિર્દેશકને પણ જાય છે. આ ઊર્જા અમને એક સુરક્ષિત અને કમ્ફર્ટેબલ વાતાવરણથી પણ મળે છે."

ત્રિપાઠી મિર્ઝાપુરની જબરદસ્ત લોકપ્રિયતાનો શ્રેય દર્શકોને આપે છે. તે કહે છે, "આ બધું ચાહકોના પ્રેમને કારણે શક્ય બન્યું છે. આ ફિલ્મ તેમના માટે એક રીતે આભાર, સ્નેહ અને કૃતજ્ઞતાનું પ્રતીક છે, કારણ કે અમે તેમને કેવી રીતે કહી શકીએ કે અમે તેમને પ્રેમ કરીએ છીએ અને તેમણે અમને જે પ્રેમ આપ્યો છે તેના માટે અમે આભારી છીએ. ગુડ્ડુ ભૈયા અને ગોલુ દીદી ઘરે ઘરે જાણીતા નામ બની ગયા છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તેઓ ફિલ્મના નવા રસ અને સ્વાદનો આનંદ માણે."

શ્વેતા ત્રિપાઠી મિર્ઝાપુરની જબરદસ્ત લોકપ્રિયતાનો શ્રેય દર્શકોને આપે છે
શ્વેતા ત્રિપાઠી મિર્ઝાપુરની જબરદસ્ત લોકપ્રિયતાનો શ્રેય દર્શકોને આપે છે (IMAGE/ Special Arrangement)

સીઝન 3 ની આગળની કડી હોવાને બદલે, મિર્ઝાપુર: ધ મૂવી 2018 માં સ્થાપિત એક સ્વતંત્ર પ્રિક્વલ તરીકે કામ કરે છે (જે સીઝન એકના છઠ્ઠા અને સાતમા એપિસોડ વચ્ચે સ્થિત છે). આનાથી વાર્તાને તે ક્ષેત્રના શરૂઆતના, હિંસક પિતા-પુત્ર સંબંધોની ઊંડાઈમાં જવાની તક મળે છે. તેનું શૂટિંગ મુંબઈ, વારાણસી (બનારસ) અને જેસલમેર અને જોધપુર સહિત રાજસ્થાનના અનેક સ્થળોએ મોટા પાયે કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પ્રિક્વલ હોવાથી, સ્ટ્રીમિંગ સિરીઝમાં પાછળથી મૃત્યુ પામેલા દર્શકોના પસંદીદા પાત્રો - ખાસ કરીને મુન્ના ત્રિપાઠી (દિવ્યેન્દુ) અને કમ્પાઉન્ડર (અભિષેક બેનર્જી) - ને મોટા પડદા પર ફરીથી જીવંત કરવામાં આવી રહ્યા છે. પંકજ ત્રિપાઠી (કાલીન ભૈયા) અને અલી ફઝલ (ગુડ્ડુ પંડિત) તેમની દિગ્ગજ ભૂમિકાઓ ફરી ભજવી રહ્યા છે, જ્યારે બબલુ પંડિતના પાત્ર માટે પંચાયત સ્ટાર જિતેન્દ્ર કુમારને પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. જાણીતા અભિનેતા રવિ કિશન પણ શાનદાર પાત્રમાં છે.

ત્રિપાઠીએ મિર્ઝાપુરમાં નવા ચહેરાઓની ખૂબ પ્રશંસા કરતાં કહ્યું, "તે બધા શાનદાર છે. અમે લોકોને નવો સ્વાદ આપવા માટે નવી વસ્તુઓ સાથે આવી રહ્યા છીએ. હવે તેનો વ્યાપ વધી ગયો છે. અમારા સિનેમેટોગ્રાફર સંજય કપૂરે તેને ખૂબ જ સુંદર રીતે ફિલ્માવી છે. પહેલાં જ્યારે તે વેબ સિરીઝ હતી, ત્યારે લોકો તેને ફોન કે લેપટોપ પર જોતા હતા, પરંતુ હવે તેમાં મોટો ફેરફાર આવ્યો છે. આલ્બમમાં નવ ગીતો છે, જેમાંથી કેટલાક શ્રેયા ઘોષાલના અવાજમાં છે. 'સજનવા' નું નવું વર્ઝન શાનદાર છે. એક ફીચર ફિલ્મમાં જે કંઈ હોવું જોઈએ, તેનું પૂરું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. વેબ સિરીઝમાં ગીતો ઘણીવાર બેકગ્રાઉન્ડમાં વાગતા રહે છે, તેથી તેના પર ધ્યાન જતું નથી."

શ્વેતા ત્રિપાઠી વિવિધ પ્રકારના રોલ કરવા માંગે છે
શ્વેતા ત્રિપાઠી વિવિધ પ્રકારના રોલ કરવા માંગે છે (IMAGE/ Special Arrangement)

તેમણે જણાવ્યું કે કેવી રીતે એક આદર્શવાદી યુવતીથી સશક્ત વ્યક્તિત્વ તરીકે ગોલુની યાત્રા દર્શકોના દિલને સ્પર્શી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું, "હું તેની સાથે ઘણા વર્ષોથી રહી રહી છું. ગોલુ મારી ઓળખાણની સૌથી મજબૂત છોકરીઓમાંની એક છે. તેણે એક એવી યુવતી તરીકે શરૂઆત કરી જે સાચું કામ કરવામાં વિશ્વાસ રાખતી હતી અને ધીમે ધીમે સત્તા, દુઃખ, બદલો અને મહત્વાકાંક્ષા સાથે ઝઝૂમતી વ્યક્તિ બની ગઈ. દર્શકોને તેની સાથે વધતા જોવું એ મારા કરિયરના સૌથી સંતોષકારક અનુભવોમાંનો એક રહ્યો છે. આજે પણ, હું એવી યુવતીઓને મળું છું, જે મને કહે છે કે તેઓ તેની સહનશીલતા, તેની ખામીઓ અને અપેક્ષાઓમાં ઢળવાથી ઇનકાર કરવાના તેના વલણ સાથે પોતાને જોડી શકી. આ ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી છે."

ત્રિપાઠી જણાવે છે, "તમે જે જોવાના છો તે સીઝન એકની ગોલુ છે, જ્યારે બધું બરાબર હતું, જ્યારે તે છાત્ર કોલેજ ચૂંટણીમાં ઊભી હતી... તે ગોલુ જે બબલુને પ્રેમ કરી રહી છે, તે ગોલુ જે બબલુની કવિતાઓ પૂરી કરી રહી છે, જે પોતાના ભાષણ પર કામ કરી રહી છે, તે દ્રઢ નિશ્ચયી, પુસ્તકોની કીડા જેવી ગોલુ જે દુનિયા બદલવા માંગે છે. ફિલ્મમાં તમને તે કોઈ એક્શન કરતી જોવા નહીં મળે."

તે આગળ કહે છે, "મેં નવ વર્ષ સુધી ગોલુ ગુપ્તાનું પાત્ર ભજવ્યું છે. બાકીના પાત્રો સાથે મને સંતોષ મળ્યો, ભલે તે 'મસાન' ની શાલુ હોય, કે 'લાખોમાં એક' ની ડો. શ્રેયા પાઠારે, કે 'યે કાલી કાલી આંખે' ની શિખા અગ્રવાલ... પરંતુ ગોલુ સાથે મારો વિકાસ થતો રહ્યો અને ગોલુનો પણ. એવું નથી કે બધું સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તેથી જ મને ગોલુથી ખૂબ પ્રેમ છે."

શ્વેતા ત્રિપાઠીની ભૂમિકામાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે
શ્વેતા ત્રિપાઠીની ભૂમિકામાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે (IMAGE/ Special Arrangement)

ત્રિપાઠી કહે છે કે તેમને એવી ભૂમિકાઓ અને પાત્રો આકર્ષે છે જે ખૂબીઓ અને ખામીઓ બંને સાથે વિવિધ પાસાઓ દર્શાવે છે. આ અંગે તે કહે છે, "હું અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓ બતાવવા માંગુ છું. હું માત્ર મા, ભાભી કે પ્રેમિકાની ભૂમિકાઓમાં સીમિત રહેવા માંગતી નથી. સારી છોકરી કોણ હોય છે? માત્ર ભાભી કે પ્રેમિકા... બિલકુલ નહીં! માણસમાં ખૂબ તાકાત હોય છે અને ખૂબ નબળાઈ પણ, નબળાઈ જ માણસની ઓળખ છે. હું એવા પાત્રો ભજવવા માંગુ છું, જેમાં મારાથી ભૂલો થઈ શકે છે. મેં 'કાલકૂટ' શો કર્યો જેમાં મેં એસિડ એટેક સર્વાઇવરનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. જ્યારે પોલીસ તપાસ કરે છે અને મારી પાસેથી એક નાની દારૂની બોટલ મળે છે, તો ખૂબ ટીકા થાય છે, પરંતુ જો એવું જ કંઈક કોઈ પુરુષ સાથે થાય તો કોઈ તેને દોષી ઠેરવતું નથી. હું પીઉં છું, મારા મિત્રો પીએ છે, શું તેનાથી અમે ખરાબ લોકો બની જઈએ છીએ? આપણે મહિલાઓને ખૂબ આંકીએ છીએ. હું મારા ભજવેલા પાત્રો દ્વારા આ બાબતોને સામાન્ય બનાવવા માંગુ છું."

તે મહિલાઓના રોલ પર ભાર મૂકતાં અંતે કહે છે, "આપણે કહીએ છીએ કે કળા સમાજનો અરીસો છે અને સમાજમાં મહિલાઓ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. હું ઇચ્છું છું કે પડદા પર મારા દ્વારા ભજવાયેલા પાત્રો ઊંડી અસર પાડે. દર્શકો ખૂબ સમજદાર છે. હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે મહિલાઓના પાત્રોમાં તેમની ખૂબીઓ સાથે ખામીઓ પણ બતાવીએ, તેમની ભૂલો પણ, કારણ કે વાસ્તવિક જીવનમાં આપણા બધાથી આવી ભૂલો થાય છે. મહિલાઓને આંકવાને બદલે આ બધી બાબતોને સામાન્ય માનવી જોઈએ."

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