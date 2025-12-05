'શોલે: ધ ફાઈનલ કટ' ટ્રેલર રિલીઝ, આ દિવસે થિયેટરમાં આવશે ધર્મેન્દ્ર-અમિતાભની ફિલ્મ 4K અનકટ ઓરિજિનલ વર્ઝન
સિનેમાના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ ફિલ્મ તેના અનકટ ઓરિજિનલ વર્ઝન સાથે રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.
Published : December 5, 2025 at 6:24 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય સિનેમાની પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મ "શોલે" સિનેમાપ્રેમીઓ માટે એક સુંદર મનોરંજન ભેટ છે. તમે તેને ગમે તેટલી વાર જુઓ, ક્યારેય મન નહીં ભરાય. દિવંગત અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર, અમિતાભ બચ્ચન, સંજીવ કુમાર, હેમા માલિની, જયા બચ્ચન અને અમજદ ખાન અભિનીત આ ફિલ્મ સિનેમાની ઓળખ છે. આ વર્ષે, "શોલે" એ તેની 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગને નિમિત્તે, આ ફિલ્મ એક નવી શૈલીમાં ફરીથી રિલીઝ થવાની તૈયારીમાં છે. "શોલે" નું અનકટ વર્ઝન આવતા અઠવાડિયે રિલીઝ થવાનું છે. આ પહેલા, નિર્માતાઓએ "શોલે: ધ ફાઇનલ કટ" નું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું છે. 5 ડિસેમ્બરે ફિલ્મ રિલીઝ થવાના એક અઠવાડિયા પહેલા, "શોલે: ધ ફાઇનલ કટ" નું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે.
"શોલે: ધ ફાઇનલ કટ" ક્યારે રિલીઝ થશે?
દિગ્ગજદ ફિલ્મ ટ્રેડ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે આજે સોશિયલ મીડિયા પર "શોલે" નું ફાઇનલ કટ ટ્રેલર શેર કર્યું છે, જે ખૂબ જ સારી ક્વોલિટીમાં દેખાઈ રહ્યું છે. શોલે ફાઇનલ કટ ટ્રેલર શેર કરતાં તેમણે પોતાના કેપ્શનમાં લખ્યું, "શોલે 12 ડિસેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં પરત ફરે છે. આ વખતે, ઓરિજિનલ વર્ઝન કોઈપણ કટ વિના છે. શોલે ધ ફાઇનલ કટ રજૂ કરી રહ્યા છીએ." તેમણે આગળ લખ્યું, "શોલે 12 ડિસેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં 4K ક્વોલિટીમાં ડોલ્બી સાઉન્ડ 5.1 સાથે રિલીઝ થશે. આ ગોલ્ડન જ્યુબલી વર્ષમાં સિનેમામાં પહેલીવાર કોઈ ફિલ્મ તેની મૂળ અનકટ સ્થિતિમાં રિલીઝ થઈ રહી છે."
શોલેનું દિગ્દર્શન રમેશ સિપ્પી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. શોલેનું રિસ્ટોર વર્ઝન ફિલ્મ હેરિટેજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું, અને તે PEN મરુધર દ્વારા સિનેમાઘરોમાં આવી રહ્યું છે. શોલે 15 ઓગસ્ટ, 1975 ના રોજ રિલીઝ થયું હતું. સ્ટોરી સલીમ-જાવેદ દ્વારા લખવામાં આવી હતી. ધર્મેન્દ્રએ વીરુની ભૂમિકા ભજવી હતી અને અમિતાભ બચ્ચને જયની ભૂમિકા ભજવી હતી. ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બરના રોજ અવસાન થયું હતું, અને આ દર્શકોની યાદોને તાજી કરશે.
