શોલે રી-રિલીઝ: 'ઠાકુર'નો રોલ કરવા માંગતો હતો ધર્મેન્દ્ર , ડાયરેક્ટરે હેમા માલિનીને લઇને કહી એવી વાત, 'વીરૂ'ના રોલ માટે તરત જ માની ગયા 'હી-મૈન'

1975ની બ્લૉકબસ્ટર ફિલ્મ 'શોલે-ધ ફાઇનલ કટ' ઓરિજનલ ક્લાઇમેક્સ સાથે રિ-રિલીઝ કરવામાં આવી

શોલે રિ-રિલીઝ કરવામાં આવી
શોલે રિ-રિલીઝ કરવામાં આવી (IANS/ETV Bharat)
હૈદરાબાદ: રમેશ સિપ્પીએ ક્યારેય કલ્પના પણ નહીં કરી હોય કે અંદાજ અને સીતા ઔર ગીતા બાદ તેમની ત્રીજી ડાયરેક્ટ કરેલી ફિલ્મ 'શોલે' 50 વર્ષ બાદ પણ ચર્ચામાં રહેશે. રમેશ સિપ્પીએ ફિલ્મને મળેલા જોરદાર રિસ્પોન્સને એક ઇમોશનલ મોમેન્ટ ગણાવી છે. રમેશ સિપ્પીએ કહ્યું, 'આ પેઢી દર પેઢીના તેના અતૂટ પ્રેમનો પુરાવો છે. અમને ખ્યાલ નહોતો કે તે આટલી મોટી હિટ બનશે, વર્ષો સુધી ચાલશે અને 50 વર્ષ પછી પણ દર્શકોનું મનોરંજન કરશે, સ્પેશ્યલ સ્ક્રીનીંગ અને ટ્રિબ્યૂટ કાર્યક્રમો સાથે.'

ઓડિયન્સનું રિએક્શન જોવા માંગે છે ડાયરેક્ટર

ફિલ્મ શોલે-ધ ફાઇનલ કટ આજે 12 ડિસેમ્બરે થિયેટરમાં રી-રિલીઝ થઇ છે, જે 1975ની બ્લૉકબસ્ટર એક્શન-એડવેન્ચર ફિલ્મનું સંપૂર્ણપણે રિસ્ટોર 4K વર્ઝન છે, જેમાં ફિલ્મના મૂળ ક્લાઇમેક્સ અને બે ડિલીટ કરેલા દ્રશ્યો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. રમેશ સિપ્પી કહે છે, "હું 50 વર્ષ પછી દર્શકોની પ્રતિક્રિયા જોવા માંગુ છું. થોડા મહિના પહેલા, જ્યારે હું ટોરોન્ટોમાં TIFF (ટોરોન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ) માં હતો, ત્યારે મેં આ ફિલ્મ ખીચોખીચ ભરેલા હૉલમાં જોઈ હતી અને તેઓ 50 વર્ષ પહેલા જેવી જ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા હતા. હું ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો હતો."

શોલેનો ક્લાઇમેન્સ કેમ બદલવો પડ્યો...?

જોકે, સિપ્પીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં ઇમરજન્સી (1975) દરમિયાન સેન્સરશીપના મુદ્દાઓને કારણે તેમની લોકપ્રિય ફિલ્મના ક્લાઈમેક્સમાં ફેરફારથી તેઓ બિલકુલ ખુશ નહોતા. તે સમયે, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન (CBFC)એ ઓરિજનલ ક્લાઈમેક્સ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, જેમાં પૂર્વ પોલીસ અધિકારી ઠાકુર બલદેવ સિંહ બદલો લેવા માટે ખલનાયક ગબ્બર સિંહને તેના કાંટાવાળા જૂતાથી મારી નાખે છે. સેન્સર બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ પોલીસ અધિકારીને કાયદો પોતાના હાથમાં લેતા દર્શાવવા જોઈએ નહીં. ફિલ્મની રિલીઝ નજીક આવી રહી હતી અને ઇમરજન્સી (1975-1977) દરમિયાન સેન્સર બોર્ડની કડકાઈને કારણે, સિપ્પીને છેલ્લી ઘડીએ ક્લાઈમેક્સ ફરીથી શૂટ કરવાની ફરજ પડી હતી.

ડાયરેક્ટરે કહ્યું, હા, હું ગુસ્સે થયો હતો, હું આ બદલાવથી સંતુષ્ટ નહોતો, પણ પછી અમે જે વૈકલ્પિક ક્લાઈમેક્સ શૂટ કર્યો તે ખરાબ નહોતો અને હવે દરેકને ઓરિજનલ ક્લાઈમેક્સ સાથે ફિલ્મ જોવાની તક મળી રહી છે, ઓરિજનલ ક્લાઈમેક્સ વિના પણ, લોકોને ફિલ્મ ગમી છે, બંને વર્ઝન હંમેશા અસ્તિત્વમાં રહેશે.

તે યાદ કરતા કહે છે કે રશિયામાં એક ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાંથી અભિનેતા સંજીવ કુમારને ઓપ્શનલ ક્લાઇમેક્સનું શૂટિંગ કરવા માટે પાછા બોલાવવા પડ્યા હતા, જેમાં પોલીસ ગબ્બરની ધરપકડ કરવા માટે યોગ્ય સમયે પહોંચી જાય છે. સિપ્પી સમજાવે છે કે તે સમયની ઘણી ફિલ્મોમાં સેન્સર કરાયેલ અંતનો દ્રશ્ય સામાન્ય હતો, અને કદાચ તેથી જ તેમને તે ગમ્યું ન હતું, પરંતુ ફિલ્મની 50મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે તેને ફરીથી દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે.

ડાયરેક્ટર રમેશ સિપ્પી કહે છે, 'હા, હું બદલાવથી નારાજ હતો, પણ લોકોને ઓરિજનલ ક્લાઇમેન્સ વગર પણ ફિલ્મ ગમી હતી...બન્ને એડિશન હંમેશા જોવા મળશે'.

શોલે ફિલ્મ સલીમ ખાન અને જાવેદ અખ્તરની દમદાર જોડીએ સાથે મળીને લખી હતી, જેમની સાથે સિપ્પીનું લગભગ અડધો ડઝન ફિલ્મમાં સારૂ કનેક્શન રહ્યું છે. આ જોડીએ શક્તિશાળી પાત્રો, યાદગાર ડાયલૉગ્સ અને જાદુઇ સિનેમેટિક વિચારને કારણે કેટલીક પેઢીઓ પર અમીટ છાપ છોડી છે. એક્શન, ડ્રામા, રોમાંસ અને કોમેડીના મિશ્રણ સાથે, આ ફિલ્મે બોલિવૂડમાં "મસાલા" ઝોનરનો પાયો નાખ્યો. સિપ્પીની પછીની ઘણી ફિલ્મો સફળ અને યાદગાર રહી, પરંતુ કોઈ પણ ફિલ્મ શોલે જેવો ઇતિહાસ ના રચી શકી.

તેમની યાદગાર ફિલ્મોમાં શાન (1980), શક્તિ (1982) અને સાગર (1985) જેવી હિટ ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ શોલેની અપાર સફળતા પછી, શું સિપ્પીને પોતાની ફિલ્મ દ્વારા ઉભી કરાયેલી અત્યંત ઊંચી અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવાનો મોટો પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો?

આ અંગે તે કહે છે, હા, લોકોની અપેક્ષાઓ વધી ગઈ, પરંતુ હું કોઈ પણ ફિલ્મને તેની સફળતા કે નિષ્ફળતાના દ્રષ્ટિકોણથી જોતો નથી, અને શોલેની અપાર સફળતાએ ક્યારેય મારા પર બોજ નાખ્યો નથી. હું ફિલ્મો બનાવું છું કારણ કે મને વિષય ગમે છે, દરેક ફિલ્મ સાથે હું એક નવી વાર્તા શોધવા માંગુ છું, મેં મારી આગામી ફિલ્મોમાં પણ એવું જ કર્યું, તેથી, મેં શોલે જેવી બીજી ફિલ્મ બનાવી નહીં, કારણ કે હું તેને પુનરાવર્તન કરવા માંગતો ન હતો, શાન સંપૂર્ણપણે અલગ પૃષ્ઠભૂમિ પર બનાવવામાં આવી હતી અને શક્તિ, સાગર અને સીતા ઔર ગીતા અને અંદાજ જેવી શરૂઆતની ફિલ્મો પણ ખૂબ જ અલગ વાર્તાઓ અને વિષયો ધરાવતી હતી, હું વિવિધ શ્રેણીઓમાં પણ ઉત્તમ કામ કરી શક્યો છું.

હેમા માલિની માટે ધર્મેન્દ્રએ ગબ્બરનો રોલ છોડવો પડ્યો...

રમેશ સિપ્પીએ શોલેમાં શાનદાર વિકલ્પ પસંદ કરીને મોટી સફળતા મેળવી છે, જેમ કે તે સમયના સ્ટ્રગલિંગ એક્ટર અમિતાભ બચ્ચનને જય તરીકે અને અમજદ ખાનને ખુંખાર ગબ્બર સિંહ તરીકે કાસ્ટ કરવા. તેમણે આ બન્નેની ક્ષમતાઓમાં વિશ્વાસ, સલીમ-જાવેદની રસપ્રદ વાર્તા અને ઝીણવટભરી તૈયારી દ્વારા આ સિદ્ધિ મેળવી. તેમણે ધર્મેન્દ્રના સ્ટાર પાવરનો પણ ચતુરાઈથી ઉપયોગ કર્યો, અને કહ્યું કે જો તેઓ સંજીવ કુમારની ઠાકુરની ભૂમિકા ભજવશે તો તેઓ હેમા માલિની સાથે જોડી બનાવી શકશે નહીં. તેમણે ન્યૂ કમરને ફ્રીડમ આપીને ઉત્તમ અભિનય કરાવડાવ્યો. જ્યારે તમે સિપ્પીને પૂછો કે કાસ્ટને ભેગી કરવી કેટલી સરળ હતી, કદાચ એટલા માટે કે તે સમયે કલાકારો A-લિસ્ટેડ ન હતા, ત્યારે સિપ્પી જવાબ આપે છે, "તમારો શું મતલબ છે, તેઓ સૌથી મોટા સ્ટાર હતા... જ્યારે મેં શૂટિંગ શરૂ કર્યું ત્યારે મિસ્ટર બચ્ચન, જેઓ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, તેમની પાસે 'ઝંજીર' અને 'દીવાર' જેવી મોટી હિટ ફિલ્મો હતી, જે બન્ને 'શોલે' પહેલા રિલીઝ થઈ હતી, તેથી તે બધા તે સમયે ઘણા જાણીતા હતા. ધરમજી અને હેમાજી તેમના શિખર પર હતા... કાસ્ટિંગ ખૂબ જ સારી હતી." મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગબ્બરનો રોલ પહેલા ડેની ડેન્ઝોંગપાને મળ્યો હતો, પરંતુ તેણે કોઈ કારણસર ના પાડી દીધી હતી.

સિપ્પિ આગળ કહે છે, "સ્ક્રીપ્ટ ઘણી સારી હતી અને જ્યારે તેને સંભળાવવામાં આવી ત્યારે દરેક એક્ટરે વિચાર્યું, 'વાહ, આ એક સારો રોલ છે, વાહ આ પણ સારો રોલ છે...ધરમજીએ કહ્યું, 'વાર્તા સંજીવ કુમારની છે અને સૌથી રંગીન રોલ ગબ્બરનો છે તો હું બદલાવ માટે ગબ્બરનો રોલ કેમ ન ભજવું? મેં ઘણી બધી ફિલ્મોમાં હીરોની ભૂમિકા ભજવી છે, કદાચ મારે ખલનાયકની ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ.' મેં ધરમજીને કહ્યું, 'તમે સંજીવ કુમાર, ઠાકુરની ભૂમિકા ભજવવા માટે સ્વતંત્ર છો. વાર્તા તમારી આસપાસ ફરશે, પણ પછી તમારી પાસે હેમા માલિની નહીં હોય (મોટેથી હસે છે).' સ્ક્રિપ્ટ સાંભળનાર દરેક અભિનેતાએ વિચાર્યું કે તેમણે ગબ્બર અથવા સંજીવ કુમારની ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ, પરંતુ આખરે બધાએ સંમતિ આપી અને તેમની ભૂમિકાઓ સ્વીકારી."

મેં ધરમજીને કહ્યું કે ઠાકુર (સંજીવ કુમારની ભૂમિકા) ભજવવા માટે તમારું સ્વાગત છે, વાર્તા તમારી આસપાસ ફરશે, પણ પછી તમને હેમા માલિની નહીં મળે.

સિપ્પીએ શોલે ફિલ્મનું શૂટિંગ શરૂ કર્યું ત્યારે તે માત્ર 29 વર્ષના હતા. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તેમને આટલી શાનદાર કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રેરણા ક્યાંથી મળી ત્યારે સિપ્પીએ તેમના પિતા (જીપી સિપ્પી)ના વારસાનો શ્રેય આપવાની સાથે રાજ કપૂરનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેમની ફિલ્મોમાંથી તે ફિલ્મ મેકિંગ વિશે ઘણું શીખ્યા, પરંતુ તેઓ બીજા રાજ કપૂર બનવા માંગતા ન હતા અને આ વાત પર ભાર મૂક્યો કે તેઓ મહાન અભિનેતા-દિગ્દર્શકનું અનુકરણ કરવાને બદલે ડાયરેક્ટર તરીકે પોતાનો માર્ગ બનાવવા માંગતા હતા.

'મને પશ્ચિમ અને ભારત બન્નેના સિનેમાના દિગ્ગજો સાથે લગાવ હતો પછી તે ડૉ. ઝિવાગો હોય કે ગોન વિથ ધ વિન્ડ...આ બધી ફિલ્મમ મને એન્ટરટેઇન કરતી હતી અને હું મુઘલ-એ-આઝમ, મધર ઇન્ડિયા, ગંગા જમુના, જિસ દેશ મેં ગંગા બહતી હૈ... સુનીલ દત્તની ઘણી ફિલ્મો, ધરમજીની મેરા ગાંવ મેરા દેશ અને પછી રાજ કપૂરની આગ, આવારા, બુટ પોલીશ, સંગમ, પ્રેમ રોગ જોઈને મંત્રમુગ્ધ થઈ જતો.'

શોલેની રીમેક...?

સિપ્પીએ ઘણીવાર કહ્યું છે કે તેમનો તેમની પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મ, શોલેની રીમેક બનાવવાનો કે સિક્વલ બનાવવાનો કોઈ ઇરાદો નથી. તેમનું માનવું છે કે કેટલીક ક્લાસિક ફિલ્મોને જેમ છે તેમ છોડી દેવી જોઈએ. તેથી, જ્યારે રામ ગોપાલ વર્માએ તેમને રીમેક માટે સંપર્ક કર્યો, ત્યારે સિપ્પી સંમત ન થયા અને જાહેરમાં કહ્યું કે તેમણે "નમ્રતાપૂર્વક ઇનકાર કર્યો." રામ ગોપાલ વર્માની રીમેક, "આગ", ખરાબ રીતે ફ્લોપ ગઈ અને બોક્સ ઓફિસ પર નિષ્ફળ ગઈ. સિપ્પી સામાન્ય રીતે વર્માની ફિલ્મોના ખાસ વર્ઝન પર મૌન રહ્યા છે, પરંતુ તેમણે સંકેત આપ્યો છે કે આવી પ્રખ્યાત ફિલ્મની રીમેક બનાવવી "મૂર્ખામીભર્યું" હશે.

સંપાદકની પસંદ

