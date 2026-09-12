6 કલાક સુધી ચાલી શરત સક્સેનાની સર્જરી, ફોટો શેર કરીને એક્ટરે આપી હેલ્થ અપડેટ
બૉલીવુડના સીનિયર એક્ટર શરત સક્સેનાએ સોશિયલ મીડિયા મારફતે પોતાની હેલ્થ વિશે જાણકારી આપી છે.
Published : September 12, 2026 at 12:01 PM IST
હૈદરાબાદઃ બૉલીવુડના સીનિયર એક્ટર શરત સક્સેના પોતાની હેલ્થને લઈને સમાચારોમાં છે. પોતાની જબરદસ્ત ફિટનેસ અને સ્ક્રીન પર 'ટફ-ગાય'વાળી ઈમેજ માટે પ્રખ્યાત આ અનુભવી એક્ટરની તાજેતરમાં છ કલાકની લાંબી સ્પાઈન સર્જરી થઈ છે. તેમણે ફેન્સ સાથે પોતાની રિકવરીની એક ઝલક શેર કરી અને પોતાની હેલ્થ વિશે જણાવ્યું.
10 સપ્ટેમ્બરે શરતએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ઘણા ફોટોનું કલેક્શન શેર કર્યુ. પહેલા ફોટોમાં તેઓ હૉસ્પિટલના બેડ પરથી કેમેરા તરફ જોઈ રહ્યા છે અને કેપ્શન લખ્યું છે, 'સર્જરી થઈ ગઈ.' બીજી તસવીરમાં તેઓ ફેમિલી સાથે કારમાં બેઠેલા દેખાય છે. આ તસવીર પર તેમણે 'હેડિંગ હોમ' લખ્યું છે.
એક સ્લાઈડમાં તેમણે મજાક પણ કર્યો, જેમાં તેમના હાથમાં ડ્રિંકનો ગ્લાસ છે. તેમણે લખ્યું, 'આજે પાર્ટી, કાલે જિમ.' આગલી સ્લાઈડમાં તેમને હૉસ્પિટલના બેડ પર માથા પર હાથ રાખેલા જોઈ શકાય છે. એવું લાગી રહ્યું છે કે તેઓ સૂપ પી ને પરેશાન થઈ ગયા છે. તેમણે ફોટો પર લખ્યું છે, 'હવે સૂપ નહીં.'
છેલ્લી તસવીરમાં તેઓ પોતાના ઘરની ખુરશી પર બેઠેલા દેખાય છે. તેમણે એ પણ કહ્યું, 'હવે લાકડી લઈને ચાલવાની જરૂર નથી.' આ તસવીરોને શેર કરતા એક્ટરે કેપ્શનમાં લખ્યું છે. '6 કલાકની સ્પાઈનની સર્જરી પૂરી થઈ. એક સારા વ્યક્તિને કોઈ રોકી નથી શકતું.'
આ પહેલા, શરતએ પોતાની સ્પાઈનની એમઆરઆઈ કરાવતા કેટલાક ફોટો શેર કર્યા હતા. તેમણે લખ્યું, 'બૉમ્બે હૉસ્પિટલમાં લાંબી સ્પાઈન સર્જરી પહેલા સ્ટેન્ડિગ એમઆરઆઈ.' આ પોસ્ટ બાદ તેમના ફેન્સ ચિંતિત થઈ ગયા હતા.
હિન્દી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા ચહેરા, શરત સક્સેનાએ 70ના દાયકાની શરુઆતમાં ઘણી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું, જેમાં તેઓ મોટાભાગે વિલન કે સપોર્ટિંગ રોલમાં જોવા મળ્યા. તેમની કેટલીક યાદગાર ફિલ્મોમાં 'મિસ્ટર ઈન્ડિયા', ત્રિદેવ', 'ઘાયલ', 'ખિલાડી', 'ગુપ્તઃ ધ હિડન ટ્રૂથ', 'સોલ્જર', 'ગુલામ', 'બાદશાહ', 'ફના', 'બાગબાન' અને 'ક્રિશ' જેવી ફિલ્મોમાં સામેલ છે. તેમણે તેલુગુ, મલયાલમ અને તમિલ ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું છે.
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