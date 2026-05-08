શક્તિ કપૂરે મૃત્યુની અફવાઓ પર ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા કહ્યું, "હું સાયબર ફરિયાદ નોંધાવીશ"

મૃત્યુની અફવાઓ વચ્ચે, શક્તિ કપૂરે તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે અપડેટ આપ્યું છે. તેમણે પુષ્ટિ આપી છે કે તેઓ "સ્વસ્થ અને ખુશ" છે.

Published : May 8, 2026 at 1:31 PM IST

હૈદરાબાદ : બોલીવુડના પીઢ અભિનેતા શક્તિ કપૂર તાજેતરમાં ખોટા મૃત્યુ અહેવાલોનો ભોગ બનનારા સેલિબ્રિટીઓની યાદીમાં જોડાયા છે. તેમના મૃત્યુના ખોટા અહેવાલો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી ફેલાઈ ગયા. આ અફવાઓએ તેમના ઘણા ચાહકોને આઘાત અને ચિંતામાં મૂકી દીધા, જેના કારણે શક્તિ કપૂર આગળ આવ્યા અને અહેવાલો પાછળનું સત્ય સ્પષ્ટ કર્યું.

આ અટકળોનો અંત લાવવા માટે, 73 વર્ષીય અભિનેતાએ ગુરુવારે (7 મે) ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વિડિઓ શેર કર્યો અને તેમના ચાહકોને ખાતરી આપી કે તેઓ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે. અભિનેતાએ આ ખોટા સમાચારની નિંદા કરી અને કહ્યું કે તેઓ આ ખોટી માહિતી ફેલાવનારાઓ સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરીશ. તેમણે કહ્યું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં સાયબર સેલમાં ફરિયાદ નોંધાવશે.

સેલ્ફી વીડિયો શેર કરતા શક્તિ કપૂરે કહ્યું, "નમસ્તે મિત્રો. મારા મૃત્યુના સમાચાર સંપૂર્ણપણે ખોટા છે. હું સ્વસ્થ અને ખુશ છું. કૃપા કરીને તેને અવગણો. હું આ અંગે સાયબર ફરિયાદ નોંધાવવા જઈ રહ્યો છું. આ યોગ્ય નથી."

શક્તિ કપૂર એકમાત્ર ફિલ્મ સ્ટાર નથી જેમને આવી અફવાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હોય. તાજેતરના વર્ષોમાં, સોશિયલ મીડિયા પર ખોટા મૃત્યુના અહેવાલો દ્વારા ઘણા મનોરંજન સ્ટાર્સને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. પરેશ રાવલ, શાહરૂખ ખાન, અમિતાભ બચ્ચન, કેટરિના કૈફ અને રજનીકાંત જેવા કલાકારના પણ ભૂતકાળમાં આવા ખોટા અહેવાલો સામે આવ્યા છે.

ગયા વર્ષે, અભિનેતા રઝા મુરાદને પણ આવી જ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જ્યારે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં ખોટો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમનું અવસાન થયું છે. ત્યારબાદ તેમણે મુંબઈના અંધેરી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. મીડિયા સાથે વાત કરતા, મુરાદે સમજાવ્યું કે તેમના મૃત્યુની જાણ કરતી એક પોસ્ટ ઓનલાઈન વાયરલ થઈ હતી, અને લોકો શોક સંદેશાઓ શેર કરી રહ્યા હતા.

શક્તિ કપૂર હિન્દી સિનેમાના સૌથી જાણીતા અભિનેતાઓમાંના એક છે. તેમણે 1980 અને1990ના દાયકામાં ખૂબ જ લોકપ્રિયતા મેળવી હતી. તેમના પાંચ દાયકાના લાંબા કરિયર દરમિયાન, તેમણે 700થી વધુ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે. તેમની કેટલીક યાદગાર ફિલ્મોમાં રાજા બાબુ, અંદાજ અપના અપના, ચાલબાઝ, કુલી નંબર 1, જુડવા, સત્તે પે સત્તા અને બોલ રાધા બોલનો સમાવેશ થાય છે.

