19 વર્ષ બાદ ભારત આવશે શકીરા, પંજાબી સ્ટાર દિલજીત દોસાંઝ સાથે પર્ફોર્મ કરશે? આસમાને પહોંચ્યા ટિકિટના ભાવ

ગ્લોબલ સ્ટાર શકીરા લગભગ 19 વર્ષમાં પહેલી વાર ભારતમાં પરફોર્મ કરશે. શું તે દિલજીત સિંહ સાથે સ્ટેજ શેર કરશે? ચાલો જાણીએ...
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 6:01 PM IST

હૈદરાબાદ: ગ્લોબલ પૉપ સેન્સેશન શકીરા આ વર્ષે તેના લાઇવ કોન્સર્ટ સાથે ભારતીય રંગમંચ પર ધૂમ મચાવવા માટે તૈયાર છે. તે લગભગ 19 વર્ષ પછી ઈન્ડિયન સ્ટેજ પર કમબેક કરી રહી છે. પંજાબી ગાયક-અભિનેતા દિલજીત દોસાંઝ પણ તેની સાથે સ્ટેજ પર જોડાશે તેવું જાણવા મળ્યું છે.

પોતાના દમદાર અવાજ, એનર્જેટિક કોરિયોગ્રાફી અને આઇકોનિક ગ્લોબલ હિટ્સ માટે જાણીતી, શકીરાએ વિશ્વભરમાં એક લૉયલ ફેનબેઝ બનાવ્યો છે. તેના કોન્સર્ટ્સે પહેલેથી જ દેશભરના સંગીત પ્રેમીઓમાં ભારે ઉત્સાહ પેદા કરી દીધો છે.

ઉત્સાહમાં વધારો કરતા, એવા અહેવાલો છે કે પંજાબી સુપરસ્ટાર દિલજીત દોસાંઝ કોન્સર્ટમાં સરપ્રાઈઝ એપિયરન્સ આપી શકે છે અને શકીરા સાથે સ્ટેજ પર જોડાઈ શકે છે. જોકે, આ કોલાબરેશનની હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી, ત્યારે બે વૈશ્વિક કલાકારો સ્ટેજ શેર કરે તેવી સંભાવનાએ ચાહકોમાં ચર્ચા જગાવી છે.

ફીડિંગ ઇન્ડિયા

શકીરાના ઈન્ડિયા ટૂર, જેનું નામ ફીડિંગ ઇન્ડિયા છે, તે વિશે વાત કરીએ તો, શકીરાએ તેના મુંબઈ શોમાં બીજી તારીખ ઉમેરી છે. નવો શો 11 એપ્રિલે મહાલક્ષ્મી રેસકોર્સ ખાતે યોજાશે, જે 10 એપ્રિલે મુંબઈમાં તેનો પહેલો શો હશે. ત્યારબાદ તે 15 એપ્રિલે દિલ્હીમાં બીજો એક હાઈ-એનર્જી શો કરશે, જેનાથી ભારતીય ચાહકોને તેના એનર્જેટિક પરફોર્મન્સને લાઈવ જોવાની તક મળશે.

શકીરાના કોન્સર્ટની ટિકિટના ભાવ

કોન્સર્ટ ટિકિટ હાલમાં ટિકિટિંગ પ્લેટફોર્મ ડિસ્ટ્રિક્ટ અપડેટ્સ પર ઉપલબ્ધ છે અને શોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો આવવાની અપેક્ષા છે. ટિકિટ 9-10 માર્ચ, 2026 દરમિયાન ડિસ્ટ્રિક્ટ એપ પર ઉપલબ્ધ છે, જેમાં જનરલ એન્ટ્રી માટે ₹4,500 થી ₹6,000 સુધીની કિંમત છે. પ્રીમિયમ, હાઈ-ડિમાન્ડ અને VIP એન્ટ્રી માટે ₹32,000 થી ₹35,000 સુધીની કિંમત છે.

શકીરા 19 વર્ષ પછી ભારતની મુલાકાત લેશે

શકીરા 19 વર્ષ પછી ભારતમાં લાઇવ પરફોર્મ કરશે. તેનું છેલ્લું પરફોર્મ 2007 માં તેના ઓરલ ફિક્સેશન ટૂર દરમિયાન મુંબઈમાં હતું. જાહેરાત સમયે, શકીરાએ એક નિવેદનમાં પોતાનો ઉત્સાહ શેર કરતા કહ્યું, "ભારતમાં પરફોર્મ કરવું મારા માટે હંમેશા ખાસ રહ્યું છે. હું મુંબઈ અને દિલ્હીમાં મારા ચાહકો સાથે જોડાવા માટે ઉત્સાહિત છું." આ પ્રવાસ દરેક બાળકને ખીલવા માટે જરૂરી પોષણ મળે તેની ખાતરી કરવા માટે સાથે ઉભા રહેવા વિશે છે.

ફીડિંગ ઈન્ડિયા કોન્સર્ટનો ઉદ્દેશ્ય

શકીરાનો શો ફીડિંગ ઈન્ડિયા કોન્સર્ટ પહેલનો એક ભાગ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય બાળ પોષણ વિશે જાગૃતિ લાવવાનો અને યુએનના ઝીરો હંગર ગોલને સપોર્ટ કરવાનો છે.

સંપાદકની પસંદ

